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Жители Батуми бьют тревогу после трагедии
Жители Батуми бьют тревогу после трагедии
В ходе проверок были выявлены нарушения норм строительства в одном из зданий, где были демонтированы пол и часть стен 13.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-13T07:01+0400
2021-10-13T07:01+0400
2021-10-13T08:05+0400
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обрушение жилого дома в батуми
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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. В Муниципальную службу Батуми поступило более 200 сообщений от граждан о нарушении правил строительства в их домах, говорится в сообщении ведомства.Подъезд одного из жилых домов в Батуми рухнул днем 8 июня. Под его обломками оказались 11 человек – выжило только двое, 9 погибли. Предварительной причиной назван снос несущей стены и расширение подвала на первом этаже. Владелец квартиры и двое рабочих уже задержаны.В Тбилиси будут не укреплять аварийные дома, а строить на их месте новые >>За четыре дня на основании обращений граждан муниципальная служба уже проверила 200 зданий на основании обращений граждан.И уже возбуждено первое административное дело. Речь идет о доме на улице Абусеридзе, 9. По информации службы на первом этаже здания были выявлены нарушения норм строительства, там были демонтированы пол и часть стен.На данный момент нарушителю рекомендовано привести площадь в исходное состояние в соответствие с планом, в противном случае против него будут приняты меры.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, батуми, обрушение жилого дома в батуми
Жители Батуми бьют тревогу после трагедии
07:01 13.10.2021 (обновлено: 08:05 13.10.2021)
В ходе проверок были выявлены нарушения норм строительства в одном из зданий, где были демонтированы пол и часть стен
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik.
В Муниципальную службу Батуми поступило более 200 сообщений от граждан о нарушении правил строительства в их домах, говорится в сообщении
ведомства.
Подъезд одного из жилых домов в Батуми рухнул днем 8 июня. Под его обломками оказались 11 человек – выжило только двое, 9 погибли. Предварительной причиной назван снос несущей стены и расширение подвала на первом этаже. Владелец квартиры и двое рабочих уже задержаны.
За четыре дня на основании обращений граждан муниципальная служба уже проверила 200 зданий на основании обращений граждан.
И уже возбуждено первое административное дело. Речь идет о доме на улице Абусеридзе, 9. По информации службы на первом этаже здания были выявлены нарушения норм строительства, там были демонтированы пол и часть стен.
На данный момент нарушителю рекомендовано привести площадь в исходное состояние в соответствие с планом, в противном случае против него будут приняты меры.
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