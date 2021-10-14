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Бывший "ангел" Victoria's Secret появилась в тренче от грузинского дизайнера
Бывший "ангел" Victoria's Secret появилась в тренче от грузинского дизайнера
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Шведская топ-модель, бывший "ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск появилась в тренче от грузинского дизайнера Ануки Арешидзе. 14.10.2021, Sputnik Грузия
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2021-10-14T17:54+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ануки арешидзе
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грузинские дизайнеры покоряют мир моды
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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Шведская топ-модель, бывший "ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск появилась в тренче от грузинского дизайнера Ануки Арешидзе.Известная модель поделилась серией снимков со своей прогулки в ярко-розовом, объемном тренче от Арешидзе. Интересно, что модель также отметила на фото бренд Anouki.Эльза Анна Софи Хоск — шведская топ-модель, которая с 2015 года была одной из "ангелов" Victoria's Secret. Работала с такими брендами, как Dior, Dolce &amp; Gabbana, Ungaro, H&amp;M, Anna Sui, Lilly Pulitzer и Guess.Ануки Арешидзе – популярный грузинский дизайнер, известный и за пределами страны. В одежде от Арешидзе уже появлялись Крисси Тайген, Леди Гага, Хлои Кардашьян, Джесси Джей, мама Илона Маска Мэй Маск и другие.Первую личную коллекцию с участием известной супермодели Ирины Шейк Арешидзе представила в 2013 году в Киеве. С тех пор каждое ее шоу неизменно собирает полные залы. Вещи Anouki продаются по всему миру через байеров, а также в монобутиках Тбилиси и Батуми.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, ануки арешидзе, грузинские дизайнеры, грузинские дизайнеры покоряют мир моды, грузинский шоу-бизнес

Бывший "ангел" Victoria's Secret появилась в тренче от грузинского дизайнера

17:54 14.10.2021
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© REUTERS / Charles PlatiauШведская модель Эльза Хоск - одна из «ангелов» Victoria’s Secret
Шведская модель Эльза Хоск - одна из «ангелов» Victoria’s Secret - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2021
© REUTERS / Charles Platiau
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Шведская топ-модель, бывший "ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск появилась в тренче от грузинского дизайнера Ануки Арешидзе.
Известная модель поделилась серией снимков со своей прогулки в ярко-розовом, объемном тренче от Арешидзе. Интересно, что модель также отметила на фото бренд Anouki.
Эльза Анна Софи Хоск — шведская топ-модель, которая с 2015 года была одной из "ангелов" Victoria's Secret. Работала с такими брендами, как Dior, Dolce & Gabbana, Ungaro, H&M, Anna Sui, Lilly Pulitzer и Guess.
Ануки Арешидзе – популярный грузинский дизайнер, известный и за пределами страны. В одежде от Арешидзе уже появлялись Крисси Тайген, Леди Гага, Хлои Кардашьян, Джесси Джей, мама Илона Маска Мэй Маск и другие.
Первую личную коллекцию с участием известной супермодели Ирины Шейк Арешидзе представила в 2013 году в Киеве. С тех пор каждое ее шоу неизменно собирает полные залы. Вещи Anouki продаются по всему миру через байеров, а также в монобутиках Тбилиси и Батуми.
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