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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 212
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 212
За последние 24 часа от коронавируса скончались 38 человек, выздоровели за сутки 1 982 человека, а с начала пандемии – 607 563 14.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-14T11:07+0400
2021-10-14T11:07+0400
2021-10-14T11:14+0400
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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 212. Скончались 38 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии по сегодняшний день в стране выявлено 649 407 случаев заражения.Причиной вспышки коронавируса в Кахети мог стать ртвели>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 982 человека, а с начала пандемии – 607 563. Скончались 9 370.За сутки сделано 52 620 тестов, в том числе 32 545 на антиген и 20 075 ПЦР-тестов.Показатель инфицирования: за сутки – 8%, за последние 14 дней – 7,21%, за последние семь дней – 8,57%.К этому времени сделано 1 895 771 прививка, в том числе за последние сутки – 6 110.В карантине в данное время находится 61 человек, в стационарах – 4 894, в ковид-гостиницах – 889.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 212
11:07 14.10.2021 (обновлено: 11:14 14.10.2021)
За последние 24 часа от коронавируса скончались 38 человек, выздоровели за сутки 1 982 человека, а с начала пандемии – 607 563
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 212. Скончались 38 человек.
По данным официального сайта
StopCov, с начала пандемии по сегодняшний день в стране выявлено 649 407 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 982 человека, а с начала пандемии – 607 563. Скончались 9 370.
За сутки сделано 52 620 тестов, в том числе 32 545 на антиген и 20 075 ПЦР-тестов.
Показатель инфицирования: за сутки – 8%, за последние 14 дней – 7,21%, за последние семь дней – 8,57%.
К этому времени сделано 1 895 771 прививка, в том числе за последние сутки – 6 110.
В карантине в данное время находится 61 человек, в стационарах – 4 894, в ковид-гостиницах – 889.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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