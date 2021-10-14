https://sputnik-georgia.ru/20211014/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-4-212-260530024.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 212

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 212

За последние 24 часа от коронавируса скончались 38 человек, выздоровели за сутки 1 982 человека, а с начала пандемии – 607 563 14.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-14T11:07+0400

2021-10-14T11:07+0400

2021-10-14T11:14+0400

четвертая волна

общество

новости

грузия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1d/259991728_0:0:2909:1637_1920x0_80_0_0_a12bf5b43dad24cb88e2c6c472f08179.jpg

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 212. Скончались 38 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии по сегодняшний день в стране выявлено 649 407 случаев заражения.Причиной вспышки коронавируса в Кахети мог стать ртвели>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 982 человека, а с начала пандемии – 607 563. Скончались 9 370.За сутки сделано 52 620 тестов, в том числе 32 545 на антиген и 20 075 ПЦР-тестов.Показатель инфицирования: за сутки – 8%, за последние 14 дней – 7,21%, за последние семь дней – 8,57%.К этому времени сделано 1 895 771 прививка, в том числе за последние сутки – 6 110.В карантине в данное время находится 61 человек, в стационарах – 4 894, в ковид-гостиницах – 889.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, коронавирус covid-19