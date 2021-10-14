https://sputnik-georgia.ru/20211014/covid-statistika-gruzii-epidsituatsiya-ostaetsya-tyazheloy-260534469.html
COVID-статистика Грузии: эпидситуация остается тяжелой
COVID-статистика Грузии: эпидситуация остается тяжелой
К этому времени в клиниках 1 088 тяжелых ковид-пациентов, 249 подключены к аппарату искусственного дыхания 14.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-14T12:47+0400
2021-10-14T12:47+0400
2021-10-14T12:47+0400
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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 52 620 тестов на коронавирус: 32 545 – на антиген, 20 075 – ПЦР-тестов и выявлено 4 212 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 649 407 случаев инфицирования.Под натиском коронавируса детские сады в Грузии закрываются один за другим>>За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 1 982 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 607 563 пациента.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 38 человек, а с начала пандемии – 9 370.Из 4 212 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 1 272, Аджарии – 134, Имерети – 899, Квемо Картли – 223, Шида Картли – 250, Гурии – 100, Самегрело - Земо Сванети – 401, Кахети – 702, Мцхета-Мтианети – 99, Самцхе-Джавахети – 99, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 33.На данный момент в Грузии 32 448 активных случаев, из них 4 894 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 088 пациентов тяжелое, из них 249 подключены к аппарату искусственного дыхания. 889 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 26 665 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остается 61 человек, в самоизоляции – 24 442.Показатель положительности по данным на 14 октября составляет 8,0%, за две недели – 7,21%, за семь дней – 8,57%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, статистика
COVID-статистика Грузии: эпидситуация остается тяжелой
К этому времени в клиниках 1 088 тяжелых ковид-пациентов, 249 подключены к аппарату искусственного дыхания
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik.
В Грузии за последние сутки сделано 52 620 тестов на коронавирус: 32 545 – на антиген, 20 075 – ПЦР-тестов и выявлено 4 212 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge
.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 649 407 случаев инфицирования.
За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 1 982 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 607 563 пациента.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 38 человек, а с начала пандемии – 9 370.
Из 4 212 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 1 272, Аджарии – 134, Имерети – 899, Квемо Картли – 223, Шида Картли – 250, Гурии – 100, Самегрело - Земо Сванети – 401, Кахети – 702, Мцхета-Мтианети – 99, Самцхе-Джавахети – 99, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 33.
На данный момент в Грузии 32 448 активных случаев, из них 4 894 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 088 пациентов тяжелое, из них 249 подключены к аппарату искусственного дыхания. 889 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 26 665 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.
В карантинных пространствах остается 61 человек, в самоизоляции – 24 442.
Показатель положительности по данным на 14 октября составляет 8,0%, за две недели – 7,21%, за семь дней – 8,57%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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