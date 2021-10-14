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Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией.
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COVID-статистика Грузии: эпидситуация остается тяжелой
COVID-статистика Грузии: эпидситуация остается тяжелой
К этому времени в клиниках 1 088 тяжелых ковид-пациентов, 249 подключены к аппарату искусственного дыхания 14.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-14T12:47+0400
2021-10-14T12:47+0400
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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 52 620 тестов на коронавирус: 32 545 – на антиген, 20 075 – ПЦР-тестов и выявлено 4 212 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 649 407 случаев инфицирования.Под натиском коронавируса детские сады в Грузии закрываются один за другим&gt;&gt;За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 1 982 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 607 563 пациента.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 38 человек, а с начала пандемии – 9 370.Из 4 212 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 1 272, Аджарии – 134, Имерети – 899, Квемо Картли – 223, Шида Картли – 250, Гурии – 100, Самегрело - Земо Сванети – 401, Кахети – 702, Мцхета-Мтианети – 99, Самцхе-Джавахети – 99, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 33.На данный момент в Грузии 32 448 активных случаев, из них 4 894 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 088 пациентов тяжелое, из них 249 подключены к аппарату искусственного дыхания. 889 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 26 665 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остается 61 человек, в самоизоляции – 24 442.Показатель положительности по данным на 14 октября составляет 8,0%, за две недели – 7,21%, за семь дней – 8,57%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, статистика

COVID-статистика Грузии: эпидситуация остается тяжелой

12:47 14.10.2021
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© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - прохожие на улице города в масках, мужчина несет цветы
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице города в масках, мужчина несет цветы - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
К этому времени в клиниках 1 088 тяжелых ковид-пациентов, 249 подключены к аппарату искусственного дыхания
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 52 620 тестов на коронавирус: 32 545 – на антиген, 20 075 – ПЦР-тестов и выявлено 4 212 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 649 407 случаев инфицирования.
Под натиском коронавируса детские сады в Грузии закрываются один за другим>>
За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 1 982 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 607 563 пациента.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 38 человек, а с начала пандемии – 9 370.
Из 4 212 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 1 272, Аджарии – 134, Имерети – 899, Квемо Картли – 223, Шида Картли – 250, Гурии – 100, Самегрело - Земо Сванети – 401, Кахети – 702, Мцхета-Мтианети – 99, Самцхе-Джавахети – 99, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 33.
На данный момент в Грузии 32 448 активных случаев, из них 4 894 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 088 пациентов тяжелое, из них 249 подключены к аппарату искусственного дыхания. 889 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 26 665 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.
В карантинных пространствах остается 61 человек, в самоизоляции – 24 442.
Показатель положительности по данным на 14 октября составляет 8,0%, за две недели – 7,21%, за семь дней – 8,57%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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