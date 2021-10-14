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Дело об изнасиловании школьницы в Грузии: дедушке подростка грозит бессрочное заключение
Дело об изнасиловании школьницы в Грузии: дедушке подростка грозит бессрочное заключение
По данным следствия, обвиняемый систематически насиловал свою несовершеннолетнюю внучку 14.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-14T12:32+0400
2021-10-14T12:32+0400
2021-10-14T12:32+0400
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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Жителю региона Шида Картли, обвиняемому в изнасиловании 13-летней внучки, грозит от 15 до 20 лет тюрьмы либо бессрочное заключение, говорится в сообщении прокуратуры.В четверг прокуратура Грузии предъявила задержанному обвинения по четырем статьям Уголовного кодекса Грузии. Его обвиняют в развратных действиях в отношении члена семьи; в иных действиях сексуального характера в отношении члена семьи не достигшего 14 лет; изнасиловании, совершенном неоднократно; принуждении к иным действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетнего члена семьи.По данным ведомства, обвиняемый систематически насиловал свою несовершеннолетнюю внучку, применял насилие и использовал беспомощность жертвы, а также совершал различные развратные и сексуальные действия.Прокуратура уже обратилась в суд для определения меры пресечения подследственному, задержанному 12 октября.По данным грузинских СМИ, речь идет о мужчине в возрасте 50-60 лет, который насиловал свою 13-летнюю внучку. О случившемся подросток рассказала после того, как ей стало плохо в школе.Соседи семьи с трудом верят в случившееся и характеризуют обвиняемого как примерного семьянина.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, преступность в грузии
Дело об изнасиловании школьницы в Грузии: дедушке подростка грозит бессрочное заключение
По данным следствия, обвиняемый систематически насиловал свою несовершеннолетнюю внучку
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik.
Жителю региона Шида Картли, обвиняемому в изнасиловании 13-летней внучки, грозит от 15 до 20 лет тюрьмы либо бессрочное заключение, говорится в сообщении
прокуратуры.
В четверг прокуратура Грузии предъявила задержанному обвинения по четырем статьям Уголовного кодекса Грузии. Его обвиняют в развратных действиях в отношении члена семьи; в иных действиях сексуального характера в отношении члена семьи не достигшего 14 лет; изнасиловании, совершенном неоднократно; принуждении к иным действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетнего члена семьи.
По данным ведомства, обвиняемый систематически насиловал свою несовершеннолетнюю внучку, применял насилие и использовал беспомощность жертвы, а также совершал различные развратные и сексуальные действия.
Прокуратура уже обратилась в суд для определения меры пресечения подследственному, задержанному 12 октября.
По данным грузинских СМИ, речь идет о мужчине в возрасте 50-60 лет, который насиловал свою 13-летнюю внучку. О случившемся подросток рассказала после того, как ей стало плохо в школе.
Соседи семьи с трудом верят в случившееся и характеризуют обвиняемого как примерного семьянина.
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