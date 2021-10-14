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Грузии намерена стать экотуристической страной в регионе
Грузии намерена стать экотуристической страной в регионе
Десятилетнюю стратегию развития экотуризма подписали министры экономики и охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии 14.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-14T13:33+0400
2021-10-14T13:33+0400
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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. К 2030 году Грузия должна стать ведущей экотуристической страной в регионе.Это предусматривает десятилетняя стратегия, которую подписали министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава и министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили.Число посетивших Грузию в августе иностранцев выросло в шесть раз>>По словам Турнава, страна, благодаря своей многообразной, богатой природе и культуре, а также высококачественному обслуживанию, может обеспечить экотуристические предложения на все четыре сезона.Документом определено значение экотуризма, развитие зеленой экономики. В рамках стратегии расписаны цели и действия на 2021-2023 годы, которые будут осуществлены Национальной администрацией туризма вместе с другими ведомствами. К примеру, для лесных территорий будут разработаны планы развития экотуризма, обустройство мест отдыха, туристические тропы и так далее.В правительстве Грузии считают, что экотуризм не только скажется на экономическом благополучии стран, но и позволит сохранить природное и культурное наследие.Десятилетняя стратегия развития экотуризма разработана министерством экономики и устойчивого развития Грузии, министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства в сотрудничестве с правительством Германии и Германским обществом международного сотрудничества (GIZ).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, туризм
Грузии намерена стать экотуристической страной в регионе
13:33 14.10.2021 (обновлено: 13:57 14.10.2021)
Десятилетнюю стратегию развития экотуризма подписали министры экономики и охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. К 2030 году Грузия должна стать ведущей экотуристической страной в регионе.
Это предусматривает десятилетняя стратегия, которую подписали министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава и министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили.
По словам Турнава, страна, благодаря своей многообразной, богатой природе и культуре, а также высококачественному обслуживанию, может обеспечить экотуристические предложения на все четыре сезона.
"Для развития экотуризма важно гармоничное развитие с природой, культурным наследием. Отмечу, что недавно в рамках программы "Производи в Грузии" мы утвердили отдельный компонент, содействующий развитию экотуризма, который включает не только субсидирование процента и согарантирование кредита, но и выделение грантов, и это будет одним из тех направлений, которое довольно востребовано в период постковида", – заявила Турнава.
Документом определено значение экотуризма, развитие зеленой экономики. В рамках стратегии расписаны цели и действия на 2021-2023 годы, которые будут осуществлены Национальной администрацией туризма вместе с другими ведомствами. К примеру, для лесных территорий будут разработаны планы развития экотуризма, обустройство мест отдыха, туристические тропы и так далее.
В правительстве Грузии считают, что экотуризм не только скажется на экономическом благополучии стран, но и позволит сохранить природное и культурное наследие.
Десятилетняя стратегия развития экотуризма разработана министерством экономики и устойчивого развития Грузии, министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства в сотрудничестве с правительством Германии и Германским обществом международного сотрудничества (GIZ).
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