https://sputnik-georgia.ru/20211014/gruzii-namerena-stat-ekoturisticheskoy-stranoy-v-regione-260537243.html

Грузии намерена стать экотуристической страной в регионе

Грузии намерена стать экотуристической страной в регионе

Десятилетнюю стратегию развития экотуризма подписали министры экономики и охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии 14.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. К 2030 году Грузия должна стать ведущей экотуристической страной в регионе.Это предусматривает десятилетняя стратегия, которую подписали министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава и министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили.Число посетивших Грузию в августе иностранцев выросло в шесть раз>>По словам Турнава, страна, благодаря своей многообразной, богатой природе и культуре, а также высококачественному обслуживанию, может обеспечить экотуристические предложения на все четыре сезона.Документом определено значение экотуризма, развитие зеленой экономики. В рамках стратегии расписаны цели и действия на 2021-2023 годы, которые будут осуществлены Национальной администрацией туризма вместе с другими ведомствами. К примеру, для лесных территорий будут разработаны планы развития экотуризма, обустройство мест отдыха, туристические тропы и так далее.В правительстве Грузии считают, что экотуризм не только скажется на экономическом благополучии стран, но и позволит сохранить природное и культурное наследие.Десятилетняя стратегия развития экотуризма разработана министерством экономики и устойчивого развития Грузии, министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства в сотрудничестве с правительством Германии и Германским обществом международного сотрудничества (GIZ).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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