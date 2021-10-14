https://sputnik-georgia.ru/20211014/gruzii-nuzhno-bolshe-edinstva-i-lyubvi--premer-pozdravil-veruyuschikh-so-svetitskhovloba-260542291.html

"Грузии нужно больше единства и любви – премьер поздравил верующих со Светицховлоба

"Грузии нужно больше единства и любви – премьер поздравил верующих со Светицховлоба

Вера и церковь помогли грузинскому народу перенести все трудности, отметил премьер 14.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-14T14:24+0400

2021-10-14T14:24+0400

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил жителей страны с религиозным праздником Светицховлоба.В своем выступлении после праздничной литургии в храме Светицховели во Мцхета глава правительства отметил, что сегодня грузинскому народу необходимо больше единства.По его словам, храм Светицховели всегда был, есть и будет символом вечных ценностей, единства и стойкости. Как отметил премьер, перенести все трудности грузинскому народу помогли вера и церковь.Грузия 14 октября отмечает большой религиозный праздник – Мцхетоба-Светицховлоба, посвященный Хитону Господню и Столпу Животворящему, источающему чудотворное миро.В Грузии 14 октября является нерабочим днем.Традиционно эпицентром празднования в этот день является древняя столица Грузии Мцхета и собор Светицховели, где с раннего утра начинают собираться верующие со всей страны. Однако из-за трагедии в Батуми, где при обрушении подъезда многоэтажного дома погибли девять человек, праздничных мероприятий во Мцхета проводиться не будет.Верующих уже поздравил Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II.Праздник Светицховлоба в Грузии отмечают дважды: 14 октября – в этот день он приходится на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, а также 13 июля, так как христианский мир празднует в этот день Собор славных и всехвальных Двенадцати апостолов, которым посвящен и Мцхетский храм.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211014/gruziya-otmechaet-prazdnik-mtskhetoba-svetitskhovloba-260526190.html

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