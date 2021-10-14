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"Грузии нужно больше единства и любви – премьер поздравил верующих со Светицховлоба
"Грузии нужно больше единства и любви – премьер поздравил верующих со Светицховлоба
Вера и церковь помогли грузинскому народу перенести все трудности, отметил премьер 14.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил жителей страны с религиозным праздником Светицховлоба.В своем выступлении после праздничной литургии в храме Светицховели во Мцхета глава правительства отметил, что сегодня грузинскому народу необходимо больше единства.По его словам, храм Светицховели всегда был, есть и будет символом вечных ценностей, единства и стойкости. Как отметил премьер, перенести все трудности грузинскому народу помогли вера и церковь.Грузия 14 октября отмечает большой религиозный праздник – Мцхетоба-Светицховлоба, посвященный Хитону Господню и Столпу Животворящему, источающему чудотворное миро.В Грузии 14 октября является нерабочим днем.Традиционно эпицентром празднования в этот день является древняя столица Грузии Мцхета и собор Светицховели, где с раннего утра начинают собираться верующие со всей страны. Однако из-за трагедии в Батуми, где при обрушении подъезда многоэтажного дома погибли девять человек, праздничных мероприятий во Мцхета проводиться не будет.Верующих уже поздравил Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II.Праздник Светицховлоба в Грузии отмечают дважды: 14 октября – в этот день он приходится на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, а также 13 июля, так как христианский мир празднует в этот день Собор славных и всехвальных Двенадцати апостолов, которым посвящен и Мцхетский храм.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211014/gruziya-otmechaet-prazdnik-mtskhetoba-svetitskhovloba-260526190.html
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"Грузии нужно больше единства и любви – премьер поздравил верующих со Светицховлоба

14:24 14.10.2021 (обновлено: 14:42 14.10.2021)
195
© Facebook / Irakli Garibashvili Ираклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2021
© Facebook / Irakli Garibashvili
Вера и церковь помогли грузинскому народу перенести все трудности, отметил премьер
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил жителей страны с религиозным праздником Светицховлоба.
В своем выступлении после праздничной литургии в храме Светицховели во Мцхета глава правительства отметил, что сегодня грузинскому народу необходимо больше единства.

"Сегодня стране нужно больше единства, больше любви и спокойствия. Слава Богу, в последнее время все идет хорошо, и мы верим, что у нас есть глубокая вера в будущее и надежда. Надеюсь, что Грузия объединится, объединится наша нация и наша страна победит", – сказал Гарибашвили.

По его словам, храм Светицховели всегда был, есть и будет символом вечных ценностей, единства и стойкости. Как отметил премьер, перенести все трудности грузинскому народу помогли вера и церковь.
Грузия 14 октября отмечает большой религиозный праздник – Мцхетоба-Светицховлоба, посвященный Хитону Господню и Столпу Животворящему, источающему чудотворное миро.
В Грузии 14 октября является нерабочим днем.
Мцхетоба-Светицховлоба 2019 - как отмечали праздник - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2021
Грузия отмечает праздник Мцхетоба-Светицховлоба
07:01
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Традиционно эпицентром празднования в этот день является древняя столица Грузии Мцхета и собор Светицховели, где с раннего утра начинают собираться верующие со всей страны. Однако из-за трагедии в Батуми, где при обрушении подъезда многоэтажного дома погибли девять человек, праздничных мероприятий во Мцхета проводиться не будет.
Верующих уже поздравил Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II.
Праздник Светицховлоба в Грузии отмечают дважды: 14 октября – в этот день он приходится на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, а также 13 июля, так как христианский мир празднует в этот день Собор славных и всехвальных Двенадцати апостолов, которым посвящен и Мцхетский храм.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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