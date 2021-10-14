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https://sputnik-georgia.ru/20211014/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-14-oktyabrya-2021-260510859.html
Какой сегодня церковный праздник: 14 октября 2021
Какой сегодня церковный праздник: 14 октября 2021
По православному церковному календарю 14 октября отмечают Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии 14.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-14T01:01+0400
2021-10-14T01:01+0400
религия
справки
церковный праздник
религиозный праздник
календарь религиозных праздников
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По церковному календарю 14 октября отмечают праздник в честь Хитона Господня и Столпа Животворящего, а также день памяти cвятых Анания, Романа и других. Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Покров Пресвятой БогородицыПо церковному календарю 14 октября отмечают Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии.На праздник Покрова Пресвятой Богородицы верующие вспоминают чудесное явление Божьей Матери во Влахернской церкви Константинополя в середине X века.По преданию, произошло чудо во время всенощного бдения, когда Константинополь осаждали полчища неприятеля.Постные дни в октябре 2021: что можно и нельзя есть по дням &gt;&gt;&gt;Явилась Пресвятая Богородица в окружении ангелов и cвятых и, преклонив колени, вместе с жителями города горячо молила Господа защитить людей.Затем Божья Матерь распростерла свое широкое белое покрывало (покров) над молящимися, защищая их от видимых и невидимых врагов.Исчезла Пресвятая Богородица так же незаметно, как и явилась. А наутро стало известно, что враг отступил от города. С тех самых пор люди стали просить Богородицу о "покрове".СветицховелиПо церковному календарю 14 октября отмечают праздник в честь Хитона Господня и Столпа Животворящего.По преданию, раввин Элиоз, выкупив в I веке нашей эры в Святой Земле у римских воинов Хитон Господень, прибыл во Мцхета и вручил его своей сестре Сидонии. Дева, взяв в руки святыню, скончалась на месте.Высвободить Хитон из объятий Сидонии не смогли, поэтому похоронили ее вместе с ним.На могиле cвятой девы выросло большое дерево, ставшее священным для жителей Мцхета, которому поклонялись как неведомому божеству.Принеся Благую Весть во Мцхета, равноапостольная Нино, просветительница Грузии, попросила царя Мириана это дерево срубить, сделать из него четыре креста и установить их на вершинах гор по четырем сторонам тогдашнего грузинского государства.Когда дерево спилили чудесным образом и уложили на землю, то из оставшегося столпа стало источаться целебное благодатное миро. Оно истекало до XVII века, до нашествия персидского шаха Аббаса.Над столпом, который стал именоваться животворящим (по-грузински Светицховели), возвели первую церковь в Грузии, освященную в честь двенадцати апостолов Христовых.Апостол от 70-тиПо церковному календарю 14 октября поминают cвятого Анания, апостола из числа 70-ти учеников Христа.Анания был епископом города Дамаска. Именно он по повелению Господа крестил гонителя христиан Савла - будущего первоверховного апостола Павла.Святой Анания открыто проповедовал иудеям и язычникам христианство, несмотря на опасности. Из Дамаска он отправился в Елевферополь, где проповедуя исцелил многих.Правитель города уговаривал апостола принести жертву идолам, но видя его твердое исповедание, приказал cвятого пытать. Когда пытки не принесли желаемого результата, мучители вывели ученика Спасителя за город и забили камнями.Роман СладкопевецПо церковному календарю 14 октября поминают преподобного Романа Сладкопевца.Родился будущий cвятой в V веке в городе Емесе (Сирия). Переехав в Константинополь, он стал служить пономарем в церкви cвятой Софии. Преподобный ночами молился в поле или в загородном Влахернском храме.Дара чтения и пения у преподобного не было. Как-то в навечерие (сочельник) Рождества Христова Роман читал кафизмы (один из разделов Псалтири), но так плохо, что другой чтец сменил его, а клирики осмеяли.Это очень опечалило юношу, и он долго молился перед иконой Пресвятой Богородицы. Ночью Матерь Божия явилась cвятому в видении и, подав "Кондакион"(свиток по-гречески), повелела съесть. Так преподобный Роман получил в Рождество Христово дар книжного знания, сочинения и исполнения церковных песнопений.Святой Роман за усердное служение был рукоположен в сан диакона и стал учителем пения. За свою жизнь преподобный составил до тысячи песнопений. Многими из них христиане по сей день прославляют Господа. Он скончался примерно в 556 году.ИмениныПо церковному календарю 14 октября именины отмечают Вера, Александр, Алексей, Григорий, Георгий, Иван, Михаил, Николай, Роман, Петр, Савва и Федор.Материал подготовлен на основе открытых источников
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религия , справки , церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников

Какой сегодня церковный праздник: 14 октября 2021

01:01 14.10.2021
1082
© SPUTNIK / LEVAN AVLABRELIПраздник Мцхетоба-Светицховлоба
Праздник Мцхетоба-Светицховлоба - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2021
© SPUTNIK / LEVAN AVLABRELI
По православному церковному календарю 14 октября отмечают Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии
По церковному календарю 14 октября отмечают праздник в честь Хитона Господня и Столпа Животворящего, а также день памяти cвятых Анания, Романа и других. Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Покров Пресвятой Богородицы

По церковному календарю 14 октября отмечают Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии.
На праздник Покрова Пресвятой Богородицы верующие вспоминают чудесное явление Божьей Матери во Влахернской церкви Константинополя в середине X века.
По преданию, произошло чудо во время всенощного бдения, когда Константинополь осаждали полчища неприятеля.
Постные дни в октябре 2021: что можно и нельзя есть по дням >>>
Явилась Пресвятая Богородица в окружении ангелов и cвятых и, преклонив колени, вместе с жителями города горячо молила Господа защитить людей.
Затем Божья Матерь распростерла свое широкое белое покрывало (покров) над молящимися, защищая их от видимых и невидимых врагов.
Исчезла Пресвятая Богородица так же незаметно, как и явилась. А наутро стало известно, что враг отступил от города. С тех самых пор люди стали просить Богородицу о "покрове".

Светицховели

По церковному календарю 14 октября отмечают праздник в честь Хитона Господня и Столпа Животворящего.
По преданию, раввин Элиоз, выкупив в I веке нашей эры в Святой Земле у римских воинов Хитон Господень, прибыл во Мцхета и вручил его своей сестре Сидонии. Дева, взяв в руки святыню, скончалась на месте.
Высвободить Хитон из объятий Сидонии не смогли, поэтому похоронили ее вместе с ним.
© Sputnik / Alexander ImedashviliХрам Светицховели в городе Мцхета
Храм Светицховели в городе Мцхета - Sputnik Грузия, 1920, 13.10.2021
Храм Светицховели в городе Мцхета
© Sputnik / Alexander Imedashvili
На могиле cвятой девы выросло большое дерево, ставшее священным для жителей Мцхета, которому поклонялись как неведомому божеству.
Принеся Благую Весть во Мцхета, равноапостольная Нино, просветительница Грузии, попросила царя Мириана это дерево срубить, сделать из него четыре креста и установить их на вершинах гор по четырем сторонам тогдашнего грузинского государства.
Когда дерево спилили чудесным образом и уложили на землю, то из оставшегося столпа стало источаться целебное благодатное миро. Оно истекало до XVII века, до нашествия персидского шаха Аббаса.
Над столпом, который стал именоваться животворящим (по-грузински Светицховели), возвели первую церковь в Грузии, освященную в честь двенадцати апостолов Христовых.

Апостол от 70-ти

По церковному календарю 14 октября поминают cвятого Анания, апостола из числа 70-ти учеников Христа.
Анания был епископом города Дамаска. Именно он по повелению Господа крестил гонителя христиан Савла - будущего первоверховного апостола Павла.
© Sputnik / Vladimir UmikashviliСвечи в церкви. Пасхальная служба в храме 13 святых ассирийских отцов в селе Канда
Свечи в церкви. Пасхальная служба в храме 13 святых ассирийских отцов в селе Канда - Sputnik Грузия, 1920, 13.10.2021
Свечи в церкви. Пасхальная служба в храме 13 святых ассирийских отцов в селе Канда
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Святой Анания открыто проповедовал иудеям и язычникам христианство, несмотря на опасности. Из Дамаска он отправился в Елевферополь, где проповедуя исцелил многих.
Правитель города уговаривал апостола принести жертву идолам, но видя его твердое исповедание, приказал cвятого пытать. Когда пытки не принесли желаемого результата, мучители вывели ученика Спасителя за город и забили камнями.

Роман Сладкопевец

По церковному календарю 14 октября поминают преподобного Романа Сладкопевца.
Родился будущий cвятой в V веке в городе Емесе (Сирия). Переехав в Константинополь, он стал служить пономарем в церкви cвятой Софии. Преподобный ночами молился в поле или в загородном Влахернском храме.
Дара чтения и пения у преподобного не было. Как-то в навечерие (сочельник) Рождества Христова Роман читал кафизмы (один из разделов Псалтири), но так плохо, что другой чтец сменил его, а клирики осмеяли.
Это очень опечалило юношу, и он долго молился перед иконой Пресвятой Богородицы. Ночью Матерь Божия явилась cвятому в видении и, подав "Кондакион"(свиток по-гречески), повелела съесть. Так преподобный Роман получил в Рождество Христово дар книжного знания, сочинения и исполнения церковных песнопений.
Святой Роман за усердное служение был рукоположен в сан диакона и стал учителем пения. За свою жизнь преподобный составил до тысячи песнопений. Многими из них христиане по сей день прославляют Господа. Он скончался примерно в 556 году.

Именины

По церковному календарю 14 октября именины отмечают Вера, Александр, Алексей, Григорий, Георгий, Иван, Михаил, Николай, Роман, Петр, Савва и Федор.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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