https://sputnik-georgia.ru/20211014/kpp-sarpi-budet-otkryt-dlya-grazhdan-gruzii-na-dva-chasa-bolshe-260548183.html

КПП "Сарпи" будет открыт для граждан Грузии на два часа больше

КПП "Сарпи" будет открыт для граждан Грузии на два часа больше

Граждане Грузии должны иметь при себе паспорт или удостоверение личности, ковид-паспорт или отрицательный ПЦР-тест 14.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-14T17:09+0400

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. По решению правительства Грузии, для граждан изменены часы пересечения границы на КПП Сарпи, сообщает посольство Турции в Грузии.Граждане Грузии, отправляющиеся в Турцию, смогут пересечь границу с 10:00 до 24:00. До 14 октября пересечь границу Сарпи можно было с 10:00 до 22:00.Граждане Грузии должны иметь при себе паспорт или удостоверение личности, ковид-паспорт или отрицательный ПЦР-тест. Также за 72 часа до отъезда граждане Грузии должны заполнить электронную анкету на официальном сайте министерства здравоохранения Турции register.health.gov.tr и получить так называемый HES-код. Он необходим для передвижения в Турции.Число выявленных за сутки в Турции случаев коронавируса достигло максимума с апреля >>Таможенно-пропускной пункт "Сарпи" находится в Аджарии, в селе Сарпи Хелвачаурского муниципалитета. Это один из контрольно-пропускных пунктов между Грузией и Турцией. Кроме него, между Грузией и Турцией функционируют пропускные пункты "Вале" и "Карцахи".За восемь месяцев грузино-турецкую границу на КПП "Сарпи" пересекло 142,2 тысячи человек, что на 38,5% меньше чем 2020 году и на 85,3% меньше, чем в 2019 году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, турция, тпп "сарпи", грузино-турецкая граница