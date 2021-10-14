https://sputnik-georgia.ru/20211014/krug-postradavshikh-rastet-prokuratura-predyavila-obvineniya-gruzinskomu-khakeru-260554417.html

Круг пострадавших растет: прокуратура предъявила обвинения грузинскому хакеру

Круг пострадавших растет: прокуратура предъявила обвинения грузинскому хакеру

МВД не исключает, что число финансовых жертв молодого программиста может возрасти 14.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-14T18:09+0400

2021-10-14T18:09+0400

2021-10-14T18:09+0400

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Прокуратура Грузии официально предъявила обвинения 21-летнему мужчине, который задержан за взлом Facebook-страниц и присвоение денег путем мошенничества, говорится в сообщении на сайте ведомства.Хакер взломал страницу грузинского священника и присвоил деньги паствы>>По данным следствия, молодой мужчина, который ранее уже был судим за аналогичное преступление, в октябре текущего года проник на Facebook-страницу священнослужителя монастыря Табор в Тбилиси. Злоумышленник связался с паствой от имени священнослужителя, взял у прихожан данные банковских пластиковых карт и смс-пароли интернет-банка. В результате он получил доступ к их интернет-банкам, взял быстрые кредиты и присвоил разные суммы.Следствие также установило, что присвоенные от граждан суммы сначала зачислялись на счета онлайн-казино и тотализатора, а затем на его личный банковский счет.На данном этапе выявлено 14 пострадавших граждан, а финансовый ущерб составляет более 76,7 тысячи лари (более 24,7 тысячи долларов).Полиция задержала молодого мужчину в среду, 13 октября. Еще накануне сообщалась о 10 пострадавших граждан, а размер финансового ущерба составлял 10 тысяч лари (более 3,2 тысячи долларов). Как ранее сообщили в МВД, следствие по факту продолжается и количество пострадавших лиц может увеличится до 30, а сумма нанесенного ущерба превысить 300 тысяч лари (более 96,7 тысячи долларов).Задержанному грозит лишение свободы на срок от 7 до 11 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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новости, грузия, хакеры, прокуратура, виртуальная грузия: интернет-свобода и кибербезопасность, суд