https://sputnik-georgia.ru/20211013/khaker-vzlomal-stranitsu-gruzinskogo-svyaschennika-i-prisvoil-dengi-pastvy-260505213.html

Хакер взломал страницу грузинского священника и присвоил деньги паствы

Хакер взломал страницу грузинского священника и присвоил деньги паствы

МВД не исключает, что число финансовых жертв молодого программиста может возрасти 13.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-13T15:04+0400

2021-10-13T15:04+0400

2021-10-13T15:04+0400

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Грузинские полицейские задержали 21-летнего мужчину, который взломал cтраницы нескольких граждан в соцсети Facebook, в том числе священнослужителя, чтобы нажиться, говорится в сообщении МВД.Молодой мужчина ранее уже был судим за аналогичное преступление.Мошенничество на винзаводе в Кахети: задержаны пять человек>>По данным следствия, в июле и в августе текущего года обвиняемый взломал Facebook-страницы трех граждан, связался с их друзьями, которых ввел в заблуждение и обманным путем получил от них данные банковских пластиковых карт и смс-пароли интернет-банка. В результате обвиняемый без разрешения проник в их банковские счета и присвоил разные суммы денег.В октябре текущего года обвиняемый проник на Facebook-страницу священнослужителя монастыря Табор в Тбилиси и от его имени связался с паствой. Якобы для перечисления денег из-за рубежа обвиняемый взял у прихожан данные банковских пластиковых карт и смс-пароли интернет-банка, после чего присвоил их деньги. Следствие также установило, что присвоенные от граждан суммы сначала зачислялись на счета онлайн-казино и тотализатора, а затем на его личный банковский счет.Во время обыска квартиры в личном компьютере задержанного полиция выявила факты проникновения на Facebook-страницы и банковские счета пострадавших, идентифицированных по разным делам.По данным следствия, на данном этапе выявлено 10 пострадавших граждан, а финансовый ущерб составляет 10 тысяч лари (более 3,2 тысячи долларов). В МВД отмечают, что следствие по факту продолжается и количество пострадавших лиц может увеличится до 30, а сумма нанесенного ущерба превысить 300 тысяч лари (более 96,7 тысячи долларов).Уголовное дело возбуждено по факту противоправного проникновения в компьютерную систему с целью получения финансовой выгоды, повлекшее значительный финансовый ущерб. Задержанному грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, хакеры, священник, преступность в грузии