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Митингующим в Тбилиси рассказали о планах оппозиции, акция завершилась
Митингующим в Тбилиси рассказали о планах оппозиции, акция завершилась
Лидер "Нацдвижения" обратился к властям и сторонникам оппозиции в ходе многотысячной акции протеста 14.10.2021, Sputnik Грузия
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новости
грузия
михаил саакашвили
единое нацдвижение
грузинская мечта
акция
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Лидер главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия рассказал участникам многотысячной акции протеста в Тбилиси о дальнейших планах.Протестующим в центре Тбилиси зачитали письмо Саакашвили&gt;&gt;Акция проходила с требованием об освобождении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из-под стражи. Третьего президента задержали за день до местных выборов, 1 октября. С тех пор он голодает, называя себя политическим заключенным.Он заверил собравшихся в том, что моральная победа уже достигнута. "Нас больше, чем многие могли представить", - сказал оппозиционер.Грузию 30 октября ждет второй тур, выбирать будут мэров 20 городов и районов. Почти везде борьба будет между кандидатами от "Нацдвижения" и правящей партии "Грузинская мечта".Мелия предупредил власти, если они применят те же методы борьбы, что и перед первым туром выборов, то оппозиционеры вновь проведут акцию протеста, и ее масштабы станут еще больше. Оппозиционеры обвиняют власти в том, что они запугивали избирателей, оказывали на них давление, подкупали.Сторонников "Нацдвижения", партии, которую создал Саакашвили, он призвал защищать свои голоса во втором туре выборов.Сегодняшняя акция, по его словам, должна быть мирной, чтобы "у Иванишвили (ред. основатель "Грузинской мечты") не появилось даже желания сопротивляться нашей победе".С завершением выступления Мелия подошла к концу и трехчасовая акция. После гимна участники начали расходиться. Что касается Саакашвили, в тюрьме ему придется провести 6 лет за два самых резонансных дела времен его правления – амнистия убийц сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани и организация избиения на то время депутата парламента Валерия Гелашвили. Еще несколько уголовных дел находятся в судах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, михаил саакашвили, единое нацдвижение, грузинская мечта, акция, возвращение и арест саакашвили, фото

Митингующим в Тбилиси рассказали о планах оппозиции, акция завершилась

21:28 14.10.2021 (обновлено: 22:10 14.10.2021)
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Лидер "Нацдвижения" обратился к властям и сторонникам оппозиции в ходе многотысячной акции протеста
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Лидер главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия рассказал участникам многотысячной акции протеста в Тбилиси о дальнейших планах.
Протестующим в центре Тбилиси зачитали письмо Саакашвили>>
Акция проходила с требованием об освобождении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из-под стражи. Третьего президента задержали за день до местных выборов, 1 октября. С тех пор он голодает, называя себя политическим заключенным.
"Никто не смирится с данностью, что третий президент Грузии находится в тюрьме. Мы не завершим борьбу", - заявил Мелия.
Он заверил собравшихся в том, что моральная победа уже достигнута. "Нас больше, чем многие могли представить", - сказал оппозиционер.
Грузию 30 октября ждет второй тур, выбирать будут мэров 20 городов и районов. Почти везде борьба будет между кандидатами от "Нацдвижения" и правящей партии "Грузинская мечта".
Мелия предупредил власти, если они применят те же методы борьбы, что и перед первым туром выборов, то оппозиционеры вновь проведут акцию протеста, и ее масштабы станут еще больше. Оппозиционеры обвиняют власти в том, что они запугивали избирателей, оказывали на них давление, подкупали.
"Нас спрашивают, какой у нас план. У нас единственный план - победа и ничего кроме победы", - заявил Мелия.
Сторонников "Нацдвижения", партии, которую создал Саакашвили, он призвал защищать свои голоса во втором туре выборов.
Сегодняшняя акция, по его словам, должна быть мирной, чтобы "у Иванишвили (ред. основатель "Грузинской мечты") не появилось даже желания сопротивляться нашей победе".
С завершением выступления Мелия подошла к концу и трехчасовая акция. После гимна участники начали расходиться.
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili"Свободу Саакашвили" - акция протеста оппозиции и ЕНД на площади Свободы 14 октября
Свободу Саакашвили - акция протеста оппозиции и ЕНД на площади Свободы 14 октября - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
"Свободу Саакашвили" - акция протеста оппозиции и ЕНД на площади Свободы 14 октября
Что касается Саакашвили, в тюрьме ему придется провести 6 лет за два самых резонансных дела времен его правления – амнистия убийц сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани и организация избиения на то время депутата парламента Валерия Гелашвили. Еще несколько уголовных дел находятся в судах.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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