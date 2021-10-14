https://sputnik-georgia.ru/20211014/protestuyuschim-v-tsentre-tbilisi-zachitali-pismo-saakashvili-260561421.html

Протестующим в центре Тбилиси зачитали письмо Саакашвили

Протестующим в центре Тбилиси зачитали письмо Саакашвили

Саакашвили призвал своих сторонников на акции к большому примирению 14.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-14T19:29+0400

2021-10-14T19:29+0400

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новости

грузия

михаил саакашвили

единое нацдвижение

акция

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Митингующим в поддержку заключенного под стражу Михаила Саакашвили зачитали письмо экс-президента, в котором говорится о необходимости забыть обиды и начать "большое примирение".Колонну с машинами сторонников "Нацдвижения" закидали вениками>>Письмо Саакашвили с установленной на площади Свободы сцены зачитал его адвокат Ника Гварамия. На центральной площади столицы на акции под лозунгом "Свободу Мише" собрались тысячи человек, прибывшие из разных частей страны.Он призвал всех к объединению для борьбы с властью."Мы все должны объединиться - как в стране, так и за ее пределами, находящиеся в тюрьме и на свободе. Сейчас не время разделения ни по партийному, ни по другому признаку. Время спасать Грузию, и сегодня для этого самым важным является единство", - написал Саакашвили. Почти все оппозиционные партии отказались официально участвовать в сегодняшней акции протеста."Жизненно важно для страны прекратить унижать и оскорблять друг друга, сейчас время прощения", - добавил Саакашвили.Причиной возвращения в Грузию, несмотря на ожидаемый арест, экс-президент назвал необходимость борьбы с нынешней властью - партией "Грузинская мечта"."Я не могу со стороны смотреть на уничтожение нашей родины. Смерть для меня в этом случае предпочтительнее. Поэтому я тут и твердо решил остаться, чтобы внести свой вклад в победу над режимом", - написал Саакашвили.При этом экс-президент призвал сторонников пойти на выборы 30 октября и проголосовать за оппозиционеров. В этот день пройдет второй тур мэров 20 городов и районов. Саакашвили находится в заключении уже две недели. Он считает себя политзаключенным и в знак протеста голодает.В тюрьме экс-президенту Грузии придется провести 6 лет за два самых резонансных дела времен его правления – амнистия убийц сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани и организация избиения на то время депутата парламента Валерия Гелашвили. Еще несколько уголовных дел находятся в судах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, михаил саакашвили, единое нацдвижение, акция, возвращение и арест саакашвили, фото