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Протестующим в центре Тбилиси зачитали письмо Саакашвили
Протестующим в центре Тбилиси зачитали письмо Саакашвили
Саакашвили призвал своих сторонников на акции к большому примирению 14.10.2021, Sputnik Грузия
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новости
грузия
михаил саакашвили
единое нацдвижение
акция
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Митингующим в поддержку заключенного под стражу Михаила Саакашвили зачитали письмо экс-президента, в котором говорится о необходимости забыть обиды и начать "большое примирение".Колонну с машинами сторонников "Нацдвижения" закидали вениками&gt;&gt;Письмо Саакашвили с установленной на площади Свободы сцены зачитал его адвокат Ника Гварамия. На центральной площади столицы на акции под лозунгом "Свободу Мише" собрались тысячи человек, прибывшие из разных частей страны.Он призвал всех к объединению для борьбы с властью."Мы все должны объединиться - как в стране, так и за ее пределами, находящиеся в тюрьме и на свободе. Сейчас не время разделения ни по партийному, ни по другому признаку. Время спасать Грузию, и сегодня для этого самым важным является единство", - написал Саакашвили. Почти все оппозиционные партии отказались официально участвовать в сегодняшней акции протеста."Жизненно важно для страны прекратить унижать и оскорблять друг друга, сейчас время прощения", - добавил Саакашвили.Причиной возвращения в Грузию, несмотря на ожидаемый арест, экс-президент назвал необходимость борьбы с нынешней властью - партией "Грузинская мечта"."Я не могу со стороны смотреть на уничтожение нашей родины. Смерть для меня в этом случае предпочтительнее. Поэтому я тут и твердо решил остаться, чтобы внести свой вклад в победу над режимом", - написал Саакашвили.При этом экс-президент призвал сторонников пойти на выборы 30 октября и проголосовать за оппозиционеров. В этот день пройдет второй тур мэров 20 городов и районов. Саакашвили находится в заключении уже две недели. Он считает себя политзаключенным и в знак протеста голодает.В тюрьме экс-президенту Грузии придется провести 6 лет за два самых резонансных дела времен его правления – амнистия убийц сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани и организация избиения на то время депутата парламента Валерия Гелашвили. Еще несколько уголовных дел находятся в судах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, михаил саакашвили, единое нацдвижение, акция, возвращение и арест саакашвили, фото

Протестующим в центре Тбилиси зачитали письмо Саакашвили

19:29 14.10.2021 (обновлено: 20:03 14.10.2021)
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Саакашвили призвал своих сторонников на акции к большому примирению
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Митингующим в поддержку заключенного под стражу Михаила Саакашвили зачитали письмо экс-президента, в котором говорится о необходимости забыть обиды и начать "большое примирение".
Колонну с машинами сторонников "Нацдвижения" закидали вениками>>
Письмо Саакашвили с установленной на площади Свободы сцены зачитал его адвокат Ника Гварамия. На центральной площади столицы на акции под лозунгом "Свободу Мише" собрались тысячи человек, прибывшие из разных частей страны.
"Если мы хотим цивилизованную страну, нам необходимо большое примирение и мы должны забыть о реванше и мести", - говорится в письме третьего президента Грузии.
Он призвал всех к объединению для борьбы с властью.
"Мы все должны объединиться - как в стране, так и за ее пределами, находящиеся в тюрьме и на свободе. Сейчас не время разделения ни по партийному, ни по другому признаку. Время спасать Грузию, и сегодня для этого самым важным является единство", - написал Саакашвили.
Почти все оппозиционные партии отказались официально участвовать в сегодняшней акции протеста.
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili"Свободу Саакашвили" - акция протеста оппозиции и ЕНД на площади Свободы 14 октября
Свободу Саакашвили - акция протеста оппозиции и ЕНД на площади Свободы 14 октября - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
"Свободу Саакашвили" - акция протеста оппозиции и ЕНД на площади Свободы 14 октября
"Жизненно важно для страны прекратить унижать и оскорблять друг друга, сейчас время прощения", - добавил Саакашвили.
Причиной возвращения в Грузию, несмотря на ожидаемый арест, экс-президент назвал необходимость борьбы с нынешней властью - партией "Грузинская мечта".
"Я не могу со стороны смотреть на уничтожение нашей родины. Смерть для меня в этом случае предпочтительнее. Поэтому я тут и твердо решил остаться, чтобы внести свой вклад в победу над режимом", - написал Саакашвили.
При этом экс-президент призвал сторонников пойти на выборы 30 октября и проголосовать за оппозиционеров. В этот день пройдет второй тур мэров 20 городов и районов.

"Нам осталось сделать последний шаг, и режим Иванишвили, этот "Карфаген" лжи, зла и притеснения, обязательно будет разрушен. Тьму сменит свет, добро победит зло. Пусть нас хранит Бог", - написал Саакашвили.

Саакашвили находится в заключении уже две недели. Он считает себя политзаключенным и в знак протеста голодает.
В тюрьме экс-президенту Грузии придется провести 6 лет за два самых резонансных дела времен его правления – амнистия убийц сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани и организация избиения на то время депутата парламента Валерия Гелашвили. Еще несколько уголовных дел находятся в судах.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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