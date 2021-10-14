https://sputnik-georgia.ru/20211014/prezident-gruzii-prizvala-naselenie-strany-k-vaktsinatsii-protiv-koronavirusa-260558081.html

Президент Грузии призвала население страны к вакцинации против коронавируса

Президент Грузии призвала население страны к вакцинации против коронавируса

Прививка обязательна для всех, и, в первую очередь, для тех людей, которые работают в секторе здравоохранения и школах, заявила президент 14.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-14T19:24+0400

2021-10-14T19:24+0400

2021-10-14T19:24+0400

четвертая волна

общество

новости

грузия

вакцинация от коронавируса

коронавирус covid-19

саломе зурабишвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/1a/251837586_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e2b6456432fb0be380ec6c9e73cba384.jpg

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала граждан страны к вакцинации против коронавируса, сообщила администрация президента.Такой призыв президент Грузии сделала после встречи с гендиректором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Гебрейесусом в Женеве. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в четверг начала официальный визит в Швейцарию, куда она отправилась из Австрии, где провела ряд встреч высокого уровня.По ее словам, 4 212 новых случаев коронавируса в Грузии означает, что пандемия продолжается и в будущем ожидается еще большее увеличение количества инфицированных."Прививка обязательна для всех, и, в первую очередь, для тех людей, которые работают в секторе здравоохранения и школах, для учителей и других. Если мы хотим, чтобы дети смогли ходить в школу (и мы все этого очень хотим), чтобы не были введены новые ограничения, обязательно, чтобы мы все были ответственными. Прививка и маска, маска и прививка", - отметила Зурабишвили.В Грузии снижен возрастной ценз вакцинации – что это принесет стране? >>Президент Грузии одна из первых привилась против коронавируса. Она сделала вакцину AstraZeneca в свой день рождения – 18 марта.В Грузии вновь наблюдается ухудшение эпидположения. Некоторые специалисты связывают это с возобновлением учебно-воспитательного процесса в классах с 4 октября. С 4 октября заработали и детские сады страны.С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 649 тысяч случаев инфицирования, выздоровели более 607 тысяч, скончались 9 370.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19, саломе зурабишвили