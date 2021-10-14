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Президент Грузии призвала население страны к вакцинации против коронавируса
Президент Грузии призвала население страны к вакцинации против коронавируса
Прививка обязательна для всех, и, в первую очередь, для тех людей, которые работают в секторе здравоохранения и школах, заявила президент 14.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-14T19:24+0400
2021-10-14T19:24+0400
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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала граждан страны к вакцинации против коронавируса, сообщила администрация президента.Такой призыв президент Грузии сделала после встречи с гендиректором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Гебрейесусом в Женеве. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в четверг начала официальный визит в Швейцарию, куда она отправилась из Австрии, где провела ряд встреч высокого уровня.По ее словам, 4 212 новых случаев коронавируса в Грузии означает, что пандемия продолжается и в будущем ожидается еще большее увеличение количества инфицированных."Прививка обязательна для всех, и, в первую очередь, для тех людей, которые работают в секторе здравоохранения и школах, для учителей и других. Если мы хотим, чтобы дети смогли ходить в школу (и мы все этого очень хотим), чтобы не были введены новые ограничения, обязательно, чтобы мы все были ответственными. Прививка и маска, маска и прививка", - отметила Зурабишвили.В Грузии снижен возрастной ценз вакцинации – что это принесет стране? &gt;&gt;Президент Грузии одна из первых привилась против коронавируса. Она сделала вакцину AstraZeneca в свой день рождения – 18 марта.В Грузии вновь наблюдается ухудшение эпидположения. Некоторые специалисты связывают это с возобновлением учебно-воспитательного процесса в классах с 4 октября. С 4 октября заработали и детские сады страны.С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 649 тысяч случаев инфицирования, выздоровели более 607 тысяч, скончались 9 370.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19, саломе зурабишвили

Президент Грузии призвала население страны к вакцинации против коронавируса

19:24 14.10.2021
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© Sputnik / Alex ShlamovСаломе Зурабишвили. Празднование Дня Независимости Грузии 26 мая 2021 года
Саломе Зурабишвили. Празднование Дня Независимости Грузии 26 мая 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2021
© Sputnik / Alex Shlamov
Прививка обязательна для всех, и, в первую очередь, для тех людей, которые работают в секторе здравоохранения и школах, заявила президент
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала граждан страны к вакцинации против коронавируса, сообщила администрация президента.
Такой призыв президент Грузии сделала после встречи с гендиректором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Гебрейесусом в Женеве. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в четверг начала официальный визит в Швейцарию, куда она отправилась из Австрии, где провела ряд встреч высокого уровня.

"Сегодня отсюда, из Женевы и офиса Всемирной организации здравоохранения, очень важно еще раз напомнить нашему населению, что прививка обязательна! Пандемия не исчезнет, поэтому лучше, чтобы мы приняли все меры, и это начинается с прививки", - заявила Зурабишвили.

По ее словам, 4 212 новых случаев коронавируса в Грузии означает, что пандемия продолжается и в будущем ожидается еще большее увеличение количества инфицированных.
"Прививка обязательна для всех, и, в первую очередь, для тех людей, которые работают в секторе здравоохранения и школах, для учителей и других. Если мы хотим, чтобы дети смогли ходить в школу (и мы все этого очень хотим), чтобы не были введены новые ограничения, обязательно, чтобы мы все были ответственными. Прививка и маска, маска и прививка", - отметила Зурабишвили.
В Грузии снижен возрастной ценз вакцинации – что это принесет стране? >>
Президент Грузии одна из первых привилась против коронавируса. Она сделала вакцину AstraZeneca в свой день рождения – 18 марта.
В Грузии вновь наблюдается ухудшение эпидположения. Некоторые специалисты связывают это с возобновлением учебно-воспитательного процесса в классах с 4 октября. С 4 октября заработали и детские сады страны.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 649 тысяч случаев инфицирования, выздоровели более 607 тысяч, скончались 9 370.
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© SputnikВакцинация в Грузии - последние данные
Вакцинация в Грузии - последние данные - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2021
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