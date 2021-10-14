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Президент Латвии заболел коронавирусом и узнал об этом случайно
Президент Латвии заболел коронавирусом и узнал об этом случайно
Не обошел коронавирус и латвийского президента Эгила Левитса. Инфекция обнаружилась у главы государства прямо перед важной встречей 14.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-14T14:32+0400
2021-10-14T14:45+0400
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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Лидер Латвийской Республики Эгил Левитс заразился коронавирусом – это выяснилось перед встречей с новым президентом Эстонии Аларом Карисом, когда Левитс прошел экспресс-тест на COVID-19 и результат оказался положительным, сообщает портал латвийского радио и телевидения LSM.lv.В итоге Левитс сам связался по телефону с эстонским коллегой, с которым у него в четверг должна была состояться встреча в Рижском замке. Он объяснил ситуацию и попросил перенести встречу на другое время. Карис, для которого визит в Латвию – первая зарубежная официальная поездка в новой должности, согласился встретиться со спикером сейма.Ученые изучат образцы крови из Уханя в рамках расследования происхождения COVID &gt;&gt;&gt;По информации портала, 13 октября в Швеции Левитс встречался с представителями Института прав человека и гуманитарного права им. Рауля Валленберга и обсудил с ними вопросы прав человека. В ходе официального визита он также принял участие в международном форуме памяти Холокоста в Мальмё. В пятницу у Левитса должны были состояться официальные встречи с премьер-министром Эстонии Каей Каллас и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, латвия, ситуация с коронавирусом covid-19 в мире, коронавирус covid-19

Президент Латвии заболел коронавирусом и узнал об этом случайно

14:32 14.10.2021 (обновлено: 14:45 14.10.2021)
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© AFP / JONAS EKSTROMERЭгилс Левитс
Эгилс Левитс - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2021
© AFP / JONAS EKSTROMER
Не обошел коронавирус и латвийского президента Эгила Левитса. Инфекция обнаружилась у главы государства прямо перед важной встречей
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Лидер Латвийской Республики Эгил Левитс заразился коронавирусом – это выяснилось перед встречей с новым президентом Эстонии Аларом Карисом, когда Левитс прошел экспресс-тест на COVID-19 и результат оказался положительным, сообщает портал латвийского радио и телевидения LSM.lv.

"Глава государства Эгил Левитс в преддверии встречи с новым президентом Эстонии Аларом Карисом прошел экспресс-тест на COVID-19, и у него подтвердилось наличие инфекции. Поэтому принимать Кариса с официальным визитом 14 октября будет председатель сейма Инара Мурниеце. Левитс прошел тест вечером 13 октября по возвращении из Швеции. Сегодня он пройдет ПЦР-тест, сообщает его канцелярия", – говорится в сообщении.

В итоге Левитс сам связался по телефону с эстонским коллегой, с которым у него в четверг должна была состояться встреча в Рижском замке. Он объяснил ситуацию и попросил перенести встречу на другое время. Карис, для которого визит в Латвию – первая зарубежная официальная поездка в новой должности, согласился встретиться со спикером сейма.
Ученые изучат образцы крови из Уханя в рамках расследования происхождения COVID >>>
По информации портала, 13 октября в Швеции Левитс встречался с представителями Института прав человека и гуманитарного права им. Рауля Валленберга и обсудил с ними вопросы прав человека. В ходе официального визита он также принял участие в международном форуме памяти Холокоста в Мальмё. В пятницу у Левитса должны были состояться официальные встречи с премьер-министром Эстонии Каей Каллас и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.
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