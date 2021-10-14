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Колонну с машинами сторонников "Нацдвижения" закидали вениками
Колонну с машинами сторонников "Нацдвижения" закидали вениками
Оппозиционным активистам, требующим освобождения Михаила Саакашвили из тюрьмы, пытаются помешать добраться до Тбилиси 14.10.2021, Sputnik Грузия
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новости
грузия
михаил саакашвили
единое нацдвижение
акция
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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Противники бывшей правящей правящей партии "Единое национальное движение" закидали вениками колонну машин с оппозиционерами, которые направляются в Тбилиси для участия в акции протеста с требованием освобождения экс-президента Михаила Саакашвили из тюрьмы.Демонстрация силы под возгласы "Свободу Саакашвили" – Тбилиси в ожидании вечерней акции&gt;&gt;Ситуация накалилась в Самтредия, на трассе, которая ведет в сторону Тбилиси. Там собрались десятки противников главной оппозиционной партии. Все попытки перекрыть дорогу, чтобы не пропустить автоколонну, пресекает полиция.Десятки машин - легковых и микроавтобусов - с оппозиционными активистами направляются в столицу из разных регионов Грузии. С вениками одну из таких колонн встретили и у выезда из Кутаиси. Тем самым противники выражают солидарность с пострадавшими в период правления Саакашвили. В Грузии веники стали символ "тюремного скандала", который разразился в 2012 году, при власти Саакашвили. Тогда в СМИ просочились видеозаписи пыток и сексуального насилия над заключенными с применением веников.Акция назначена на 18:00. Оппозиция обещает собрать многотысячный митинг.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, михаил саакашвили, единое нацдвижение, акция

Колонну с машинами сторонников "Нацдвижения" закидали вениками

11:38 14.10.2021 (обновлено: 12:37 14.10.2021)
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© photo: Sputnik / StringerВ Абаша колонну сторонников ЕНД закидали вениками
В Абаша колонну сторонников ЕНД закидали вениками - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Оппозиционным активистам, требующим освобождения Михаила Саакашвили из тюрьмы, пытаются помешать добраться до Тбилиси
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Противники бывшей правящей правящей партии "Единое национальное движение" закидали вениками колонну машин с оппозиционерами, которые направляются в Тбилиси для участия в акции протеста с требованием освобождения экс-президента Михаила Саакашвили из тюрьмы.
© photo: Sputnik / StringerВ Абаша колонну сторонников ЕНД закидали вениками
В Абаша колонну сторонников ЕНД закидали вениками - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2021
В Абаша колонну сторонников ЕНД закидали вениками
© photo: Sputnik / Stringer
Демонстрация силы под возгласы "Свободу Саакашвили" – Тбилиси в ожидании вечерней акции>>
Ситуация накалилась в Самтредия, на трассе, которая ведет в сторону Тбилиси. Там собрались десятки противников главной оппозиционной партии. Все попытки перекрыть дорогу, чтобы не пропустить автоколонну, пресекает полиция.
© photo: Sputnik / StringerВ Абаша колонну сторонников ЕНД закидали вениками
В Абаша колонну сторонников ЕНД закидали вениками - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2021
В Абаша колонну сторонников ЕНД закидали вениками
© photo: Sputnik / Stringer
Десятки машин - легковых и микроавтобусов - с оппозиционными активистами направляются в столицу из разных регионов Грузии. С вениками одну из таких колонн встретили и у выезда из Кутаиси. Тем самым противники выражают солидарность с пострадавшими в период правления Саакашвили.
В Грузии веники стали символ "тюремного скандала", который разразился в 2012 году, при власти Саакашвили. Тогда в СМИ просочились видеозаписи пыток и сексуального насилия над заключенными с применением веников.
Акция назначена на 18:00. Оппозиция обещает собрать многотысячный митинг.
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