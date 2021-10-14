https://sputnik-georgia.ru/20211014/sostoyaniem-zdorovya-saakashvili-zainteresovalis-v-polshe-260567527.html
Состоянием здоровья Саакашвили заинтересовались в Польше
Состоянием здоровья Саакашвили заинтересовались в Польше
Из-за ухудшения здоровья Михаила Саакашвили в министерстве иностранных дел Польши прошла дискуссия с послом Грузии 14.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-14T23:58+0400
2021-10-14T23:58+0400
2021-10-14T23:59+0400
грузия
польша
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. МИД Польши вызвал посла Грузии в стране, чтобы получить полную информацию о состоянии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в грузинской тюрьме.Саакашвили прибыл в Грузию перед выборами в органы местной власти из Украины и был арестован 1 октября. С момента задержания он объявил голодовку и не собирается ее прекращать до выхода на свободу. Его адвокаты на этой недели сообщили о том, что состояние экс-президента ухудшилось."Из-за ухудшения здоровья Михаила Саакашвили в министерстве иностранных дел Польши прошла дискуссия с послом Грузии", - говорится в сообщении МИД Польши.В Польше у экс-президента Грузии много друзей среди политиков. Именно туда в свое время его выдворили власти Украины и оттуда он позже прорвался обратно в Киев при поддержке своих сторонников.Сейчас экс-президент Грузии находится в грузинской тюрьме на основании приговоров по двум делам – делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По окончательному решению суда, в тюрьме он проведет шесть лет со дня ареста.Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211004/ukrainskaya-storona-proinformirovana-po-povodu-aresta-saakashvili---mid-gruzii-260209506.html
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грузия, польша, возвращение и арест саакашвили
Состоянием здоровья Саакашвили заинтересовались в Польше
23:58 14.10.2021 (обновлено: 23:59 14.10.2021)
Из-за ухудшения здоровья Михаила Саакашвили в министерстве иностранных дел Польши прошла дискуссия с послом Грузии
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. МИД Польши вызвал посла Грузии в стране, чтобы получить полную информацию о состоянии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в грузинской тюрьме.
Саакашвили прибыл в Грузию перед выборами в органы местной власти из Украины и был арестован 1 октября. С момента задержания он объявил голодовку и не собирается ее прекращать до выхода на свободу. Его адвокаты на этой недели сообщили о том, что состояние экс-президента ухудшилось.
"Из-за ухудшения здоровья Михаила Саакашвили в министерстве иностранных дел Польши прошла дискуссия с послом Грузии", - говорится в сообщении
МИД Польши.
В Польше у экс-президента Грузии много друзей среди политиков. Именно туда в свое время его выдворили власти Украины и оттуда он позже прорвался обратно в Киев при поддержке своих сторонников.
Сейчас экс-президент Грузии находится в грузинской тюрьме на основании приговоров по двум делам – делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По окончательному решению суда, в тюрьме он проведет шесть лет со дня ареста.
Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
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