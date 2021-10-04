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Украинская сторона проинформирована по поводу ареста Саакашвили - МИД Грузии
Украинская сторона проинформирована по поводу ареста Саакашвили - МИД Грузии
Дополнительные разъяснения МИД Украины готов дать и новый посол Грузии в Киеве 04.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-04T17:12+0400
2021-10-04T17:12+0400
2021-10-04T17:20+0400
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Грузино-украинским отношениям ничего не грозит - посольство Грузии в Киеве предоставило украинской стороне всю информацию, связанную с уголовными делами бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили и процессом его задержания, заявил глава внешнеполитического ведомства Грузии Давид Залкалиани на брифинге.Он также сообщил, что на Украине назначен новый посол Грузии, который тоже готов предоставить дополнительную информацию о Саакашвили, если украинская сторона этого пожелает. "Никаких проблем в отношениях не должно быть, также не будет попыток взять в заложники наши отношения", - добавил министр."Требуем его освобождения" – глава украинского офиса Саакашвили прибыла в Грузию>>По поводу украинского гражданства третьего президента Грузии и заявления президента Зеленского о его личной заинтересованности в судьбе Саакашвили, Залкалиани сказал, что "право и обязанность руководства Украины - это заботиться о своих гражданах, но перед тем, как Саакашвили стал гражданином Украины, он был гражданином Грузии и все обвинения ему представлены по грузинскому законодательству".Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. У Саакашвили украинское гражданство. Прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции бывшего президента на Украину не рассматривается.Экс-президента Грузии заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, украина, мид грузии, возвращение и арест саакашвили
Украинская сторона проинформирована по поводу ареста Саакашвили - МИД Грузии
17:12 04.10.2021 (обновлено: 17:20 04.10.2021)
Дополнительные разъяснения МИД Украины готов дать и новый посол Грузии в Киеве
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Грузино-украинским отношениям ничего не грозит - посольство Грузии в Киеве предоставило украинской стороне всю информацию, связанную с уголовными делами бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили и процессом его задержания, заявил глава внешнеполитического ведомства Грузии Давид Залкалиани на брифинге.
"Между Грузией и Украиной очень хорошие контакты, у нас была коммуникация с коллегами, в том числе по этому вопросу. Сотрудник посольства предоставил украинским коллегам полностью всю информацию о том, за что он (Саакашвили) осужден и при каких обстоятельствах произошло его задержание", - заявил Залкалиани.
Он также сообщил, что на Украине назначен новый посол Грузии, который тоже готов предоставить дополнительную информацию о Саакашвили, если украинская сторона этого пожелает. "Никаких проблем в отношениях не должно быть, также не будет попыток взять в заложники наши отношения", - добавил министр.
По поводу украинского гражданства третьего президента Грузии и заявления президента Зеленского о его личной заинтересованности в судьбе Саакашвили, Залкалиани сказал, что "право и обязанность руководства Украины - это заботиться о своих гражданах, но перед тем, как Саакашвили стал гражданином Украины, он был гражданином Грузии и все обвинения ему представлены по грузинскому законодательству".
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. У Саакашвили украинское гражданство. Прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции бывшего президента на Украину не рассматривается.
Экс-президента Грузии заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
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