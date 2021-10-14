https://sputnik-georgia.ru/20211014/sotrudnichestvo-gruzii-s-nato-mozhet-ukhudshit-obstanovku-v-zakavkaze--odkb-260540161.html

Сотрудничество Грузии с НАТО может ухудшить обстановку в Закавказье – ОДКБ

Сотрудничество Грузии с НАТО может ухудшить обстановку в Закавказье – ОДКБ

Москва призывает мировые державы никогда не развязывать ядерную войну 14.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-14T15:19+0400

2021-10-14T15:19+0400

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Глава Объединенного штаба ОДКБ, генерал-полковник Анатолий Сидоров считает, что наращивание военного сотрудничества Грузии с НАТО может негативно отразиться на обстановке в Закавказье, передает РИА Новости.НАТО хочет усилить военное сотрудничество с Грузией>>Он напомнил о договоренности Грузии и Альянса увеличить в 2021 году количество совместных мероприятий оперативно-боевой подготовки и количество визитов кораблей НАТО в грузинские порты. Также, по словам Сидорова, рассматривается вопрос усиления военного присутствия США в регионе.Россия категорически против усиления сотрудничества Грузии с НАТО и расширения альянса в направлении своих границ. Как заявляет МИД РФ, усилия США и других членов НАТО по милитаризации Грузии вызывают в регионе особую озабоченность. Более того, это не укрепляет безопасность Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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