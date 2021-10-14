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Сотрудничество Грузии с НАТО может ухудшить обстановку в Закавказье – ОДКБ
Сотрудничество Грузии с НАТО может ухудшить обстановку в Закавказье – ОДКБ
Москва призывает мировые державы никогда не развязывать ядерную войну 14.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-14T15:19+0400
2021-10-14T15:19+0400
2021-10-14T15:19+0400
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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Глава Объединенного штаба ОДКБ, генерал-полковник Анатолий Сидоров считает, что наращивание военного сотрудничества Грузии с НАТО может негативно отразиться на обстановке в Закавказье, передает РИА Новости.НАТО хочет усилить военное сотрудничество с Грузией>>Он напомнил о договоренности Грузии и Альянса увеличить в 2021 году количество совместных мероприятий оперативно-боевой подготовки и количество визитов кораблей НАТО в грузинские порты. Также, по словам Сидорова, рассматривается вопрос усиления военного присутствия США в регионе.Россия категорически против усиления сотрудничества Грузии с НАТО и расширения альянса в направлении своих границ. Как заявляет МИД РФ, усилия США и других членов НАТО по милитаризации Грузии вызывают в регионе особую озабоченность. Более того, это не укрепляет безопасность Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, мид россии, россия, нато, одкб
Сотрудничество Грузии с НАТО может ухудшить обстановку в Закавказье – ОДКБ
Москва призывает мировые державы никогда не развязывать ядерную войну
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik.
Глава Объединенного штаба ОДКБ, генерал-полковник Анатолий Сидоров считает, что наращивание военного сотрудничества Грузии с НАТО может негативно отразиться на обстановке в Закавказье, передает РИА Новости
.
"Еще одним фактором, способным негативно отразиться на развитии обстановки в регионе, остается наращивание военного сотрудничества Грузии с НАТО", – сказал Сидоров на брифинге в четверг.
Он напомнил о договоренности Грузии и Альянса увеличить в 2021 году количество совместных мероприятий оперативно-боевой подготовки и количество визитов кораблей НАТО в грузинские порты. Также, по словам Сидорова, рассматривается вопрос усиления военного присутствия США в регионе.
Россия категорически против усиления сотрудничества Грузии с НАТО и расширения альянса в направлении своих границ. Как заявляет МИД РФ, усилия США и других членов НАТО по милитаризации Грузии вызывают в регионе особую озабоченность. Более того, это не укрепляет безопасность Грузии.
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