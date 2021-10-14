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Сотрудничество Грузии с НАТО может ухудшить обстановку в Закавказье – ОДКБ
Сотрудничество Грузии с НАТО может ухудшить обстановку в Закавказье – ОДКБ
Москва призывает мировые державы никогда не развязывать ядерную войну 14.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-14T15:19+0400
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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Глава Объединенного штаба ОДКБ, генерал-полковник Анатолий Сидоров считает, что наращивание военного сотрудничества Грузии с НАТО может негативно отразиться на обстановке в Закавказье, передает РИА Новости.НАТО хочет усилить военное сотрудничество с Грузией&gt;&gt;Он напомнил о договоренности Грузии и Альянса увеличить в 2021 году количество совместных мероприятий оперативно-боевой подготовки и количество визитов кораблей НАТО в грузинские порты. Также, по словам Сидорова, рассматривается вопрос усиления военного присутствия США в регионе.Россия категорически против усиления сотрудничества Грузии с НАТО и расширения альянса в направлении своих границ. Как заявляет МИД РФ, усилия США и других членов НАТО по милитаризации Грузии вызывают в регионе особую озабоченность. Более того, это не укрепляет безопасность Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Сотрудничество Грузии с НАТО может ухудшить обстановку в Закавказье – ОДКБ

15:19 14.10.2021
132
© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел России
Министерство иностранных дел России - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2021
© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova
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Москва призывает мировые державы никогда не развязывать ядерную войну
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Глава Объединенного штаба ОДКБ, генерал-полковник Анатолий Сидоров считает, что наращивание военного сотрудничества Грузии с НАТО может негативно отразиться на обстановке в Закавказье, передает РИА Новости.
НАТО хочет усилить военное сотрудничество с Грузией>>

"Еще одним фактором, способным негативно отразиться на развитии обстановки в регионе, остается наращивание военного сотрудничества Грузии с НАТО", – сказал Сидоров на брифинге в четверг.

Он напомнил о договоренности Грузии и Альянса увеличить в 2021 году количество совместных мероприятий оперативно-боевой подготовки и количество визитов кораблей НАТО в грузинские порты. Также, по словам Сидорова, рассматривается вопрос усиления военного присутствия США в регионе.
Россия категорически против усиления сотрудничества Грузии с НАТО и расширения альянса в направлении своих границ. Как заявляет МИД РФ, усилия США и других членов НАТО по милитаризации Грузии вызывают в регионе особую озабоченность. Более того, это не укрепляет безопасность Грузии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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