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Спецоперация в Тбилиси и Батуми: задержаны члены "воровского мира"
Спецоперация в Тбилиси и Батуми: задержаны члены "воровского мира"
Задержанные пытались получить деньги от бизнесмена, используя криминальное влияние и угрозы 14.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-14T13:48+0400
2021-10-14T13:48+0400
новости
грузия
воровское сообщество
арест
преступность в грузии
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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Грузинские полицейские задержали трех жителей Тбилиси и Батуми по обвинению в причастности и поддержке "воровского мира", ведутся поиски еще одного обвиняемого, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.По данным МВД, один из задержанных по прозвищу Дато Тбилисский, который был ранее судим, от имени "воровского мира" пытался получить деньги от батумского предпринимателя. С помощью еще трех сообщников он связался с бизнесменом и потребовал у мужчины несколько тысяч долларов США. В случае неуплаты, задержанные угрожали убить бизнесмена, грозили расправой над членами семьи и уничтожением имущества.На основании постановления судьи за обвиняемыми велось наблюдение, а также видео-и аудиозаписи.В качестве вещественных доказательств полиция изъяла сотовые телефоны и компьютеры задержанных. С их помощью обвиняемые общались друг с другом и с другими лицами, имеющими связь с криминалом.Теперь им грозит от трех до десяти лет тюрьмы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210918/vse-zaderzhannye-v-gruzii-za-svyazi-s-vorovskim-mirom-budut-zhdat-prigovora-v-tyurme-259704783.html
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новости, грузия, воровское сообщество, арест, преступность в грузии

Спецоперация в Тбилиси и Батуми: задержаны члены "воровского мира"

13:48 14.10.2021
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© Sputnik / Alexander ImedashviliПатрульная полиция - рация и наручники
Патрульная полиция - рация и наручники - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Задержанные пытались получить деньги от бизнесмена, используя криминальное влияние и угрозы
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Грузинские полицейские задержали трех жителей Тбилиси и Батуми по обвинению в причастности и поддержке "воровского мира", ведутся поиски еще одного обвиняемого, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
По данным МВД, один из задержанных по прозвищу Дато Тбилисский, который был ранее судим, от имени "воровского мира" пытался получить деньги от батумского предпринимателя.
С помощью еще трех сообщников он связался с бизнесменом и потребовал у мужчины несколько тысяч долларов США. В случае неуплаты, задержанные угрожали убить бизнесмена, грозили расправой над членами семьи и уничтожением имущества.
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На основании постановления судьи за обвиняемыми велось наблюдение, а также видео-и аудиозаписи.
В качестве вещественных доказательств полиция изъяла сотовые телефоны и компьютеры задержанных. С их помощью обвиняемые общались друг с другом и с другими лицами, имеющими связь с криминалом.
Теперь им грозит от трех до десяти лет тюрьмы.
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