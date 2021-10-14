https://sputnik-georgia.ru/20211014/spetsoperatsiya-v-tbilisi-i-batumi-zaderzhany-chleny-vorovskogo-mira-260537892.html

Спецоперация в Тбилиси и Батуми: задержаны члены "воровского мира"

Спецоперация в Тбилиси и Батуми: задержаны члены "воровского мира"

Задержанные пытались получить деньги от бизнесмена, используя криминальное влияние и угрозы 14.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-14T13:48+0400

2021-10-14T13:48+0400

2021-10-14T13:48+0400

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Грузинские полицейские задержали трех жителей Тбилиси и Батуми по обвинению в причастности и поддержке "воровского мира", ведутся поиски еще одного обвиняемого, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.По данным МВД, один из задержанных по прозвищу Дато Тбилисский, который был ранее судим, от имени "воровского мира" пытался получить деньги от батумского предпринимателя. С помощью еще трех сообщников он связался с бизнесменом и потребовал у мужчины несколько тысяч долларов США. В случае неуплаты, задержанные угрожали убить бизнесмена, грозили расправой над членами семьи и уничтожением имущества.На основании постановления судьи за обвиняемыми велось наблюдение, а также видео-и аудиозаписи.В качестве вещественных доказательств полиция изъяла сотовые телефоны и компьютеры задержанных. С их помощью обвиняемые общались друг с другом и с другими лицами, имеющими связь с криминалом.Теперь им грозит от трех до десяти лет тюрьмы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210918/vse-zaderzhannye-v-gruzii-za-svyazi-s-vorovskim-mirom-budut-zhdat-prigovora-v-tyurme-259704783.html

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новости, грузия, воровское сообщество, арест, преступность в грузии