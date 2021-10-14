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В России назвали переговоры с Нуланд полезными и своевременными
В России назвали переговоры с Нуланд полезными и своевременными
Визит Нуланд проходил на фоне очередного витка обострения отношений Москвы и Вашингтона 14.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-14T15:48+0400
2021-10-14T15:48+0400
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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Переговоры с замгоссекретаря США Викторией Нуланд в МИД РФ были полезными, своевременными и откровенными, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она отметила, что разговор с иностранной гостьей шел "без сглаживания углов".Замгоссекретаря США посетила РФ 11-13 октября и провела встречи с Рябковым, заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком и помощником президента Юрием Ушаковым. На переговорах обсуждался в том числе вопрос урегулирования на Украине. В МИД РФ отметили, что на встречах Россия и США согласились в том, что минские соглашения актуальны.Визит Нуланд проходил на фоне очередного витка обострения отношений Москвы и Вашингтона. Двухпартийная группа сенаторов США 5 октября написала письмо президенту Джо Байдену, в котором призвала поставить России ультиматум: Москва должна расширить штат американского посольства, либо из Вашингтона вышлют 300 российских дипломатов.В ответ российский МИД заметил, что такого числа российских дипломатов в американской столице нет. В ведомстве предположили, что конгрессмены, "не обладая соответствующими познаниями в международных отношениях", посчитали еще и работающих в постпредстве при ООН российских дипломатических сотрудников.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, новости, сша, мария захарова, виктория нуланд
В России назвали переговоры с Нуланд полезными и своевременными
Визит Нуланд проходил на фоне очередного витка обострения отношений Москвы и Вашингтона
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Переговоры с замгоссекретаря США Викторией Нуланд в МИД РФ были полезными, своевременными и откровенными, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что разговор с иностранной гостьей шел "без сглаживания углов".
"Мы в целом оцениваем состоявшиеся переговоры в МИД России переговоры с Викторией Нуланд как полезные, как своевременные. Разговор получился предельно откровенным, без сглаживания острых углов по многочисленным проблемам и раздражителям в двусторонних отношениях, включая искусственно создаваемые Вашингтоном препятствия для деятельности дипломатических представительств России и постоянно вводимые визовые и иные ограничения, на которые мы вынуждены отвечать", - заявила Захарова на брифинге.
Замгоссекретаря США посетила РФ 11-13 октября и провела встречи с Рябковым, заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком и помощником президента Юрием Ушаковым. На переговорах обсуждался в том числе вопрос урегулирования на Украине. В МИД РФ отметили, что на встречах Россия и США согласились в том, что минские соглашения актуальны.
Визит Нуланд проходил на фоне очередного витка обострения отношений Москвы и Вашингтона. Двухпартийная группа сенаторов США 5 октября написала письмо президенту Джо Байдену, в котором призвала поставить России ультиматум: Москва должна расширить штат американского посольства, либо из Вашингтона вышлют 300 российских дипломатов.
В ответ российский МИД заметил, что такого числа российских дипломатов в американской столице нет. В ведомстве предположили, что конгрессмены, "не обладая соответствующими познаниями в международных отношениях", посчитали еще и работающих в постпредстве при ООН российских дипломатических сотрудников.
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