https://sputnik-georgia.ru/20211014/v-rustavi-gorit-tyurma-po-sosedstvu-s-saakashvili-260545700.html

В Рустави горит тюрьма по соседству с Саакашвили

В Рустави горит тюрьма по соседству с Саакашвили

Тюрьма №17 – одна из самых больших тюрем в Грузии, там отбывают наказание более 1,5 тысячи заключенных 14.10.2021, Sputnik Грузия

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происшествия

новости

пожар

рустави

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Пожар вспыхнул на территории тюрьмы №17 в городе Рустави (30 км от Тбилиси), сообщает телеканал TV Pirveli.По распространенной информации, возгорание возникло в столовой. В настоящее время с огнем борются пожарные, процесс усложнят ветер.Данное учреждение расположено по соседству с тюрьмой №12, где находится в заключении экс-президент Михаил Саакашвили.Права Саакашвили, или Особенности грузинских тюрем>>Причины возникновения пожара пока не известны. Тюрьма №17 – одна из самых больших тюрем в Грузии. По последним данным, там находится более 1,5 тысячи заключенных, из них 756 – отбывают наказания за особо тяжкие преступления.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, пожар, рустави, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили