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В Рустави горит тюрьма по соседству с Саакашвили
В Рустави горит тюрьма по соседству с Саакашвили
Тюрьма №17 – одна из самых больших тюрем в Грузии, там отбывают наказание более 1,5 тысячи заключенных 14.10.2021, Sputnik Грузия
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происшествия
новости
пожар
рустави
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Пожар вспыхнул на территории тюрьмы №17 в городе Рустави (30 км от Тбилиси), сообщает телеканал TV Pirveli.По распространенной информации, возгорание возникло в столовой. В настоящее время с огнем борются пожарные, процесс усложнят ветер.Данное учреждение расположено по соседству с тюрьмой №12, где находится в заключении экс-президент Михаил Саакашвили.Права Саакашвили, или Особенности грузинских тюрем&gt;&gt;Причины возникновения пожара пока не известны. Тюрьма №17 – одна из самых больших тюрем в Грузии. По последним данным, там находится более 1,5 тысячи заключенных, из них 756 – отбывают наказания за особо тяжкие преступления.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, пожар, рустави, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили

В Рустави горит тюрьма по соседству с Саакашвили

15:21 14.10.2021 (обновлено: 15:39 14.10.2021)
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© photo: Sputnik / StringerПожарные спасатели 112 едут по вызову
Пожарные спасатели 112 едут по вызову - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Дополняется
Тюрьма №17 – одна из самых больших тюрем в Грузии, там отбывают наказание более 1,5 тысячи заключенных
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Пожар вспыхнул на территории тюрьмы №17 в городе Рустави (30 км от Тбилиси), сообщает телеканал TV Pirveli.
По распространенной информации, возгорание возникло в столовой.
В настоящее время с огнем борются пожарные, процесс усложнят ветер.
Данное учреждение расположено по соседству с тюрьмой №12, где находится в заключении экс-президент Михаил Саакашвили.
Права Саакашвили, или Особенности грузинских тюрем>>
Причины возникновения пожара пока не известны.
Тюрьма №17 – одна из самых больших тюрем в Грузии. По последним данным, там находится более 1,5 тысячи заключенных, из них 756 – отбывают наказания за особо тяжкие преступления.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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