https://sputnik-georgia.ru/20211012/prava-saakashvili-ili-osobennosti-gruzinskikh-tyurem-260488643.html

Права Саакашвили, или Особенности грузинских тюрем

Права Саакашвили, или Особенности грузинских тюрем

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. К условиям пребывания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в тюрьме пристальное внимание не только в стране, но и за ее... 12.10.2021, Sputnik Грузия

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новости

грузия

михаил саакашвили

тюрьма

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. К условиям пребывания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в тюрьме пристальное внимание не только в стране, но и за ее пределами. Подогревают интерес нескончаемые письма третьего президента с жалобами и заявления его адвокатов о том, что Саакашвили лишают полагающихся ему удобств.Саакашвили отбывает наказание за должностные преступления в тюрьме №12 в городе Рустави, близ Тбилиси. Виновным он себя не признает и в знак протеста голодает уже 12-й день, то есть со дня ареста.Экс-президент приговорен к шести годам лишения свободы по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Если срок приговоров по другим делам, находящимся на рассмотрении, не превысит шесть лет, то он выйдет на свободу в 2027 году.Об условиях пребывания в тюрьме Саакашвили рассказали сразу при поступлении туда. Рассказали ему и о правилах составления жалоб и дисциплинарных взысканиях. То есть, обо всем том, что касается всех остальных заключенных.Кроме того, сразу после помещения Саакашвили в камеру посольство Украины получило уведомление об этом, так как он является гражданином именно этой страны.Коротко о тюрьмеВ пенитенциарном учреждении №12 – так официально называется тюрьма в которой содержится Саакашвили, по последним данным, 277 заключенных из 580 допустимых. При этом 148 из них осуждены или обвиняются в совершении особо тяжких преступлений.Учреждение №12 предназначено лишь для совершеннолетних мужчин.Права СаакашвилиСаакашвили как заключенный имеет право на личную гигиену, питание и даже работу. В его распоряжении тюремные врачи - медицинское обслуживание для заключенных бесплатное, включая стоматологию.Саакашвили имеет право на свидания с близкими родственниками, а также он может в любое время встречаться со своими адвокатами, представителями украинского посольства, аппарата Народного защитника и депутатами парламента, которые входят в тюрьму на основании разрешения председателя парламента.Встречи с родственниками ограничены. Под близкими родственниками подразумеваются сыновья, родители, жена, а также тот, с кем заключенный жил и вел общее хозяйство в течение последнего года до ареста.Правда, свидания могут быть только раз в месяц и на два часа. А два раза в год Саакашвили, как и другие заключенные, имеет право на долгосрочные свидания с родными длительностью не более 23 часов. Кроме того, разрешаются видео-свидания.Может Саакашвили и звонить из тюрьмы, но только три раза в месяц, и каждый разговор не может длиться более 15 минут.Имеет Саакашвили право и на получение посылок.Условия пребывания в камереЭкс-президенту приходится соблюдать тюремный режим - подъем и отбой в четко определенное время, так же как и соблюдение гигиены, питание. Отдельное время выделено на зарядку, образование и участие в различных мероприятиях, но это уже по желанию заключенного. Спать Саакашвили, согласно распорядку тюрьмы, может по 8 часов.Пользоваться тюремной баней можно два раза в неделю, а раз в месяц заключенным предоставляются услуги парикмахера.Свою камеру экс-президенту Грузии приходится убирать самому.Раз в неделю в камере проходит плановый обыск, а самого экс-президента обыскивают каждый раз, когда заводят или выводят из камеры.Гулять экс-президент может раз в день по часу.Всю переписку Саакашвили проверяют.В камере у Саакашвили есть телевизор, который он сам приобрел в тюремном магазине. Там же продаются газеты и журналы, еда, безалкогольные напитки, одежда, обувь, постельное белье, нижнее белье, тапочки, мыло, зубная паста, одноразовые безопасные бритвы, сигареты, тетради, ручки, деревянные крестики и так далее.С разрешения дирекции тюрьмы экс-президент может приобрести даже холодильник.Покупать в тюремном магазине можно только картой с лимитом трат в месяц не более 700 лари.Камера СаакашвилиСразу же по поступлении в тюрьму экс-президенту выдали постельное белье, матрас, одеяло и подушку. Также он может попросить у администрации тюрьмы дополнительный матрас или одеяло.В камере можно иметь не более трех пар брюк, притом темного цвета, тканевую куртку без подкладки, четырех свитеров или футболок без капюшона, не более двух вязанных шапок, двух рубашек, двух пар обуви, одного спортивного костюма без капюшона и подкладки, восьми пар нижнего белья и носков, двух полотенец, двух зубных щеток и расчесок, одной тетради, не более пяти ручек и карандашей, трех книг среднего размера, двух фотографий.Допустимые вещи и еду экс-президент может получать и посылкой. Лимит - не более 40 килограммов в месяц. Жидкости может быть не более пяти литров.ЗапретыСаакашвили не может пользоваться мобильным телефоном или интернетом, в тюрьмах - свои телефоны, позвонить по которым можно по карте.Не имеет права он и фотографировать. Наличие фотоаппарата и видеокамеры запрещено.Заключенные не могут иметь при себе ценные вещи, деньги, игральные карты, оружие любого вида, бинокли, солнцезащитные очки, подзорные трубы.Запрещено иметь в камере сырые продукты, которые нужно готовить, помимо чая и кофе, а также любые алкогольные напитки, документы – кроме копий решения суда, чека о сданных при поступлении в тюрьму предметах.Также в камере запрещены краски и копировальная бумага.Чем заниматься в тюрьмеПри желании Саакашвили, как и другие заключенные, может работать на тюремном предприятии или заниматься индивидуальной деятельностью и даже продавать свои работы в онлайн-магазине.В тюрьме можно заняться иконописью, изготавливать церковные предметы, рисовать картины, заниматься лепкой и иной индивидуальной деятельностью, но лишь с разрешения дирекции. Исключение – деятельность не должна быть связана с металлами и использованием острых и ломких предметов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, михаил саакашвили, тюрьма