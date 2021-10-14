https://sputnik-georgia.ru/20211014/v-tsentre-tbilisi-iz-za-aktsii-mobilizovany-sily-mvd-260560178.html

В центре Тбилиси из-за акции мобилизованы силы МВД

В центре Тбилиси из-за акции мобилизованы силы МВД

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. МВД Грузии мобилизовало полицию и спецподразделения неподалеку от площади Свободы, где проходит многотысячная акция с требованием... 14.10.2021, Sputnik Грузия

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новости

грузия

михаил саакашвили

тбилиси

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. МВД Грузии мобилизовало полицию и спецподразделения неподалеку от площади Свободы, где проходит многотысячная акция с требованием освобождения из заключения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.В центре Тбилиси начался митинг в поддержку Саакашвили>>Сотрудники спецподразделений МВД находятся во дворах парламента и Дворца учащейся молодежи на проспекте Руставели. Их доставили туда на автобусах. Министерство объясняет это необходимостью в случае необходимости обеспечить порядок и безопасность собравшихся. Организатором акции является главная оппозиционная партия страны "Единое национальное движение". Ее в свое время основал Саакашвили. Для участия в акции сторонники бывшей правящей партии и третьего президента Грузии приехали практически со всех концов страны. Автоколонны организованно тронулись в направлении Тбилиси утром. Саакашвили находится в заключении уже две недели. Он считает себя политзаключенным и в знак протеста голодает. В тюрьме экс-президенту Грузии придется провести 6 лет за два самых резонансных дела времен его правления – амнистия убийц сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани и организация избиения на то время депутата парламента Валерия Гелашвили. Еще несколько уголовных дел находятся в судах.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, михаил саакашвили, тбилиси, возвращение и арест саакашвили