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В центре Тбилиси из-за акции мобилизованы силы МВД
В центре Тбилиси из-за акции мобилизованы силы МВД
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. МВД Грузии мобилизовало полицию и спецподразделения неподалеку от площади Свободы, где проходит многотысячная акция с требованием... 14.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-14T19:06+0400
2021-10-14T19:06+0400
2021-10-14T19:22+0400
новости
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михаил саакашвили
тбилиси
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. МВД Грузии мобилизовало полицию и спецподразделения неподалеку от площади Свободы, где проходит многотысячная акция с требованием освобождения из заключения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.В центре Тбилиси начался митинг в поддержку Саакашвили>>Сотрудники спецподразделений МВД находятся во дворах парламента и Дворца учащейся молодежи на проспекте Руставели. Их доставили туда на автобусах. Министерство объясняет это необходимостью в случае необходимости обеспечить порядок и безопасность собравшихся. Организатором акции является главная оппозиционная партия страны "Единое национальное движение". Ее в свое время основал Саакашвили. Для участия в акции сторонники бывшей правящей партии и третьего президента Грузии приехали практически со всех концов страны. Автоколонны организованно тронулись в направлении Тбилиси утром. Саакашвили находится в заключении уже две недели. Он считает себя политзаключенным и в знак протеста голодает. В тюрьме экс-президенту Грузии придется провести 6 лет за два самых резонансных дела времен его правления – амнистия убийц сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани и организация избиения на то время депутата парламента Валерия Гелашвили. Еще несколько уголовных дел находятся в судах.
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media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, михаил саакашвили, тбилиси, возвращение и арест саакашвили
В центре Тбилиси из-за акции мобилизованы силы МВД
19:06 14.10.2021 (обновлено: 19:22 14.10.2021)
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. МВД Грузии мобилизовало полицию и спецподразделения неподалеку от площади Свободы, где проходит многотысячная акция с требованием освобождения из заключения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Сотрудники спецподразделений МВД находятся во дворах парламента и Дворца учащейся молодежи на проспекте Руставели. Их доставили туда на автобусах. Министерство объясняет это необходимостью в случае необходимости обеспечить порядок и безопасность собравшихся.
Организатором акции является главная оппозиционная партия страны "Единое национальное движение". Ее в свое время основал Саакашвили.
Для участия в акции сторонники бывшей правящей партии и третьего президента Грузии приехали практически со всех концов страны. Автоколонны организованно тронулись в направлении Тбилиси утром.
Саакашвили находится в заключении уже две недели. Он считает себя политзаключенным и в знак протеста голодает.
В тюрьме экс-президенту Грузии придется провести 6 лет за два самых резонансных дела времен его правления – амнистия убийц сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани и организация избиения на то время депутата парламента Валерия Гелашвили. Еще несколько уголовных дел находятся в судах.