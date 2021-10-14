Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211014/v-tsentre-tbilisi-nachalsya-miting-v-podderzhku-saakashvili-260557620.html
В центре Тбилиси начался митинг в поддержку Саакашвили
В центре Тбилиси начался митинг в поддержку Саакашвили
Акция протеста в Тбилиси началась с минуты молчания в память о погибших при обрушении многоквартирного дома в Батуми 14.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-14T18:25+0400
2021-10-14T18:41+0400
новости
грузия
михаил саакашвили
тбилиси
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0e/260555975_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_ee28377afef631ec657abc0a92ba1f67.jpg
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Тысячи человек заполнили площадь Свободы в центре Тбилиси и прилегающую территорию, они собрались с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.Колонну с машинами сторонников "Нацдвижения" закидали вениками&gt;&gt;Акция проходит мирно. Протестующие держат в руках растяжки с надписями "Свободу Мише" и "Нет политическому преследованию", плакаты с надписями городов, из которых они приехали, и флаги Грузии. На акции также появились флаги Азербайджана и Украины. Перед зданием городского совета установлена сцена, на заднем фоне которой изображен грузинский флаг с основным лозунгом акции и звездами флага Евросоюза. Посреди площади установлен большой экран для того, чтобы происходящее на сцене было видно всем. Участников акции ждут не только политические заявления, но и концерт.За порядком следят сотрудники полиции, они находятся на близлежащих улицах.Колонны автомобилей, украшенные флагами и надписями "Свободу Мише", прибыли в столицу как с запада, так и с востока Грузии. До начала акции они устроили шествие по проспекту Руставели и улице Пушкина. Несмотря на пандемию коронавируса, многие из них без масок.Акция протеста началась с минуты молчания в память о погибших при обрушении многоквартирного дома в Батуми. Жертвами трагедии, которая произошла 8 октября, стали девять человек, в том числе трое детей.После минуты молчания на сцену вышел известный рэпер Лексени, он исполняет свою новую песню. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0e/260555975_0:0:1136:852_1920x0_80_0_0_544ff908f72853a84b2bde31f4bcfc09.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, михаил саакашвили, тбилиси, возвращение и арест саакашвили

В центре Тбилиси начался митинг в поддержку Саакашвили

18:25 14.10.2021 (обновлено: 18:41 14.10.2021)
1371
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili"Свободу Саакашвили" - акция протеста оппозиции и ЕНД на площади Свободы 14 октября
Свободу Саакашвили - акция протеста оппозиции и ЕНД на площади Свободы 14 октября - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Акция протеста в Тбилиси началась с минуты молчания в память о погибших при обрушении многоквартирного дома в Батуми
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Тысячи человек заполнили площадь Свободы в центре Тбилиси и прилегающую территорию, они собрались с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Колонну с машинами сторонников "Нацдвижения" закидали вениками>>
Акция проходит мирно. Протестующие держат в руках растяжки с надписями "Свободу Мише" и "Нет политическому преследованию", плакаты с надписями городов, из которых они приехали, и флаги Грузии. На акции также появились флаги Азербайджана и Украины.
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili"Свободу Саакашвили" - акция протеста оппозиции и ЕНД на площади Свободы 14 октября
Свободу Саакашвили - акция протеста оппозиции и ЕНД на площади Свободы 14 октября - Sputnik Грузия
1/1
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
"Свободу Саакашвили" - акция протеста оппозиции и ЕНД на площади Свободы 14 октября
1/1
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
"Свободу Саакашвили" - акция протеста оппозиции и ЕНД на площади Свободы 14 октября
Перед зданием городского совета установлена сцена, на заднем фоне которой изображен грузинский флаг с основным лозунгом акции и звездами флага Евросоюза. Посреди площади установлен большой экран для того, чтобы происходящее на сцене было видно всем.
Участников акции ждут не только политические заявления, но и концерт.
За порядком следят сотрудники полиции, они находятся на близлежащих улицах.
Колонны автомобилей, украшенные флагами и надписями "Свободу Мише", прибыли в столицу как с запада, так и с востока Грузии. До начала акции они устроили шествие по проспекту Руставели и улице Пушкина. Несмотря на пандемию коронавируса, многие из них без масок.
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili"Свободу Саакашвили" - акция протеста оппозиции и ЕНД на площади Свободы 14 октября
Свободу Саакашвили - акция протеста оппозиции и ЕНД на площади Свободы 14 октября - Sputnik Грузия
1/1
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
"Свободу Саакашвили" - акция протеста оппозиции и ЕНД на площади Свободы 14 октября
1/1
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
"Свободу Саакашвили" - акция протеста оппозиции и ЕНД на площади Свободы 14 октября
Акция протеста началась с минуты молчания в память о погибших при обрушении многоквартирного дома в Батуми. Жертвами трагедии, которая произошла 8 октября, стали девять человек, в том числе трое детей.
После минуты молчания на сцену вышел известный рэпер Лексени, он исполняет свою новую песню.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
1332005
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:02Администрация тюрем опровергла информацию о бунте в руставской тюрьме
19:40ВОЗ заявила о повышении смертности от туберкулеза
19:29Протестующим в центре Тбилиси зачитали письмо Саакашвили
19:24Президент Грузии призвала население страны к вакцинации против коронавируса
19:06В центре Тбилиси из-за акции мобилизованы силы МВД
19:00"Свободу Саакашвили!": многотысячная акция протеста в центре Тбилиси - видео
18:53Пожар в тюрьме неподалеку от Тбилиси локализован
18:25В центре Тбилиси начался митинг в поддержку Саакашвили
18:09Круг пострадавших растет: прокуратура предъявила обвинения грузинскому хакеру
17:54Бывший "ангел" Victoria's Secret появилась в тренче от грузинского дизайнера
17:39Единственный выживший при обвале дома в Батуми идет на поправку
17:29Пожар в Руставской тюрьме - видео с места ЧП
17:09КПП "Сарпи" будет открыт для граждан Грузии на два часа больше
16:53Украина не обращалась к Грузии с запросом о выдаче Саакашвили Киеву
16:46Пожар в руставской тюрьме: что с заключенными?
16:38В Грузии открылась школа сомелье и вина
16:21Нацархив Грузии необычно поздравил храм Светицховели с праздником
16:10Переговоры Грузии и России в Женеве: о чем говорили стороны
15:48В центре Тбилиси перекрыт проспект Руставели
15:48В России назвали переговоры с Нуланд полезными и своевременными