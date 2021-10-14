https://sputnik-georgia.ru/20211014/v-tsentre-tbilisi-nachalsya-miting-v-podderzhku-saakashvili-260557620.html

В центре Тбилиси начался митинг в поддержку Саакашвили

В центре Тбилиси начался митинг в поддержку Саакашвили

Акция протеста в Тбилиси началась с минуты молчания в память о погибших при обрушении многоквартирного дома в Батуми 14.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-14T18:25+0400

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новости

грузия

михаил саакашвили

тбилиси

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Тысячи человек заполнили площадь Свободы в центре Тбилиси и прилегающую территорию, они собрались с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.Колонну с машинами сторонников "Нацдвижения" закидали вениками>>Акция проходит мирно. Протестующие держат в руках растяжки с надписями "Свободу Мише" и "Нет политическому преследованию", плакаты с надписями городов, из которых они приехали, и флаги Грузии. На акции также появились флаги Азербайджана и Украины. Перед зданием городского совета установлена сцена, на заднем фоне которой изображен грузинский флаг с основным лозунгом акции и звездами флага Евросоюза. Посреди площади установлен большой экран для того, чтобы происходящее на сцене было видно всем. Участников акции ждут не только политические заявления, но и концерт.За порядком следят сотрудники полиции, они находятся на близлежащих улицах.Колонны автомобилей, украшенные флагами и надписями "Свободу Мише", прибыли в столицу как с запада, так и с востока Грузии. До начала акции они устроили шествие по проспекту Руставели и улице Пушкина. Несмотря на пандемию коронавируса, многие из них без масок.Акция протеста началась с минуты молчания в память о погибших при обрушении многоквартирного дома в Батуми. Жертвами трагедии, которая произошла 8 октября, стали девять человек, в том числе трое детей.После минуты молчания на сцену вышел известный рэпер Лексени, он исполняет свою новую песню. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, михаил саакашвили, тбилиси, возвращение и арест саакашвили