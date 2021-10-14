В центре Тбилиси начался митинг в поддержку Саакашвили
18:25 14.10.2021 (обновлено: 18:41 14.10.2021)
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© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili"Свободу Саакашвили" - акция протеста оппозиции и ЕНД на площади Свободы 14 октября
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Акция протеста в Тбилиси началась с минуты молчания в память о погибших при обрушении многоквартирного дома в Батуми
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Тысячи человек заполнили площадь Свободы в центре Тбилиси и прилегающую территорию, они собрались с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Акция проходит мирно. Протестующие держат в руках растяжки с надписями "Свободу Мише" и "Нет политическому преследованию", плакаты с надписями городов, из которых они приехали, и флаги Грузии. На акции также появились флаги Азербайджана и Украины.
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili"Свободу Саакашвили" - акция протеста оппозиции и ЕНД на площади Свободы 14 октября
1/1
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
"Свободу Саакашвили" - акция протеста оппозиции и ЕНД на площади Свободы 14 октября
1/1
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
"Свободу Саакашвили" - акция протеста оппозиции и ЕНД на площади Свободы 14 октября
Перед зданием городского совета установлена сцена, на заднем фоне которой изображен грузинский флаг с основным лозунгом акции и звездами флага Евросоюза. Посреди площади установлен большой экран для того, чтобы происходящее на сцене было видно всем.
Участников акции ждут не только политические заявления, но и концерт.
За порядком следят сотрудники полиции, они находятся на близлежащих улицах.
Колонны автомобилей, украшенные флагами и надписями "Свободу Мише", прибыли в столицу как с запада, так и с востока Грузии. До начала акции они устроили шествие по проспекту Руставели и улице Пушкина. Несмотря на пандемию коронавируса, многие из них без масок.
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili"Свободу Саакашвили" - акция протеста оппозиции и ЕНД на площади Свободы 14 октября
1/1
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
"Свободу Саакашвили" - акция протеста оппозиции и ЕНД на площади Свободы 14 октября
1/1
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
"Свободу Саакашвили" - акция протеста оппозиции и ЕНД на площади Свободы 14 октября
Акция протеста началась с минуты молчания в память о погибших при обрушении многоквартирного дома в Батуми. Жертвами трагедии, которая произошла 8 октября, стали девять человек, в том числе трое детей.
После минуты молчания на сцену вышел известный рэпер Лексени, он исполняет свою новую песню.
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