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В ВОЗ не исключили вероятность утечки коронавируса из лаборатории
В ВОЗ не исключили вероятность утечки коронавируса из лаборатории
Нужно сделать все возможное, чтобы лучше понять истоки этой пандемии, заявил глава ВОЗ 14.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-14T13:03+0400
2021-10-14T13:03+0400
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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что не исключает возможности утечки коронавируса из научной лаборатории, подчеркнув, что такая вероятность "еще не категорически исключена".Ученые изучат образцы крови из Уханя в рамках расследования происхождения COVID &gt;&gt;&gt;"Нужно продолжать изучение всех гипотез, от гипотезы передачи вируса от животного до гипотезы о его утечке из лаборатории, которая еще не была категорически исключена. С самого начала ВОЗ постоянно призывала к полностью открытому и прозрачному научному процессу для понимания первых дней пандемии", – отметил глава ВОЗ в интервью миланской газете Corriere della Sera.Изучение данной гипотезы – очень серьезный вопрос для науки, который требует времени, заметил Гебрейесус. При этом он указал на некоторые "факторы, в том числе политические", которые препятствуют получению ответа на этот вопрос.Кроме того, по словам Гебрейесуса, человечеству нужно качественнее и заблаговременно готовиться к возможному риску появления новых эпидемий и пандемий. "Мир должен быть лучше подготовлен к предотвращению и реагированию на угрозу инфекционных заболеваний пандемического и эпидемического потенциала. COVID-19 показал нам, что наша подготовка могла бы быть значительно лучше", – добавил глава ВОЗ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, в мире, всемирная организация здравоохранения, коронавирус covid-19

В ВОЗ не исключили вероятность утечки коронавируса из лаборатории

13:03 14.10.2021
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© AP Photo / Nariman El-MoftyПандемия коронавируса - лаборатория и испытания новых лекарств в Египте
Пандемия коронавируса - лаборатория и испытания новых лекарств в Египте - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2021
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Нужно сделать все возможное, чтобы лучше понять истоки этой пандемии, заявил глава ВОЗ
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что не исключает возможности утечки коронавируса из научной лаборатории, подчеркнув, что такая вероятность "еще не категорически исключена".
Ученые изучат образцы крови из Уханя в рамках расследования происхождения COVID >>>
"Нужно продолжать изучение всех гипотез, от гипотезы передачи вируса от животного до гипотезы о его утечке из лаборатории, которая еще не была категорически исключена. С самого начала ВОЗ постоянно призывала к полностью открытому и прозрачному научному процессу для понимания первых дней пандемии", – отметил глава ВОЗ в интервью миланской газете Corriere della Sera.
Изучение данной гипотезы – очень серьезный вопрос для науки, который требует времени, заметил Гебрейесус. При этом он указал на некоторые "факторы, в том числе политические", которые препятствуют получению ответа на этот вопрос.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы лучше понять истоки этой пандемии. Были предприняты многочисленные миссии в Китай, чтобы лучше понять причины возникновения первых случаев и рекомендовать дальнейшие исследования, которые срочно необходимы", – сказал он.

Кроме того, по словам Гебрейесуса, человечеству нужно качественнее и заблаговременно готовиться к возможному риску появления новых эпидемий и пандемий. "Мир должен быть лучше подготовлен к предотвращению и реагированию на угрозу инфекционных заболеваний пандемического и эпидемического потенциала. COVID-19 показал нам, что наша подготовка могла бы быть значительно лучше", – добавил глава ВОЗ.
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