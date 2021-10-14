Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211014/vaktsina-sputnika-layt-pokazala-usilenie-immunnogo-otveta-kak-buster---rfpi-260561138.html
Вакцина "Спутника Лайт" показала усиление иммунного ответа как бустер - РФПИ
Вакцина "Спутника Лайт" показала усиление иммунного ответа как бустер - РФПИ
Бустирование "Спутником Лайт" может продлить иммунитет к коронавирусу еще почти на полгода, заявил директор центра имени Гамалеи 14.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-14T20:19+0400
2021-10-14T20:19+0400
россия
новости
новости из россии
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
спутник v
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1d/251313458_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_e2d2de4e52957355c97b325346623315.jpg
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Комбинация "Спутник Лайт/AstraZeneca" показала отличный результат в исследованиях в Аргентине, сообщает Российский фонд прямых инвестиций.Накануне РФПИ сообщал, что однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" в качестве бустера для других вакцин показывает эффективность до 83% против заболевания штаммом коронавируса "дельта" и более 94% - против госпитализации."Первое в мире исследование комбинирования вакцин в Аргентине при поддержке РФПИ показало, что вакцины "Спутник Лайт" (первая часть вакцины "Спутник V") и Moderna помогают другим вакцинам как вторые инъекции (бустеры) стимулировать более сильный иммунный ответ на коронавирус", - цитирует сообщение РФПИ РИА Новости."Комбинация AstraZeneca/Спутник Лайт показала отличный результат", - добавляет фонд.В РФПИ отмечают, что однократное введение "Спутник Лайт" - эффективный универсальный усилитель для вакцин, производимых AstraZeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino. Каждая комбинация "вакцинного коктейля" со "Спутник Лайт" обеспечивала более высокий титр антител на 14-й день после введения второй дозы по сравнению с оригинальными гомогенными (две дозы одной вакцины) вакцинами.
https://sputnik-georgia.ru/20211014/260511176.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1d/251313458_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_198af768a28b3138b506bf90b3989a88.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, новости, новости из россии, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19, спутник v

Вакцина "Спутника Лайт" показала усиление иммунного ответа как бустер - РФПИ

20:19 14.10.2021
611
© photo : press-service of N. F. Gamaleya Federal Research Center for Epidemiology & Microbiology / Перейти в фотобанк"Спутник Лайт" вакцина от COVID-19
Спутник Лайт вакцина от COVID-19 - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2021
© photo : press-service of N. F. Gamaleya Federal Research Center for Epidemiology & Microbiology
/
Перейти в фотобанк
Бустирование "Спутником Лайт" может продлить иммунитет к коронавирусу еще почти на полгода, заявил директор центра имени Гамалеи
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Комбинация "Спутник Лайт/AstraZeneca" показала отличный результат в исследованиях в Аргентине, сообщает Российский фонд прямых инвестиций.
Накануне РФПИ сообщал, что однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" в качестве бустера для других вакцин показывает эффективность до 83% против заболевания штаммом коронавируса "дельта" и более 94% - против госпитализации.
"Первое в мире исследование комбинирования вакцин в Аргентине при поддержке РФПИ показало, что вакцины "Спутник Лайт" (первая часть вакцины "Спутник V") и Moderna помогают другим вакцинам как вторые инъекции (бустеры) стимулировать более сильный иммунный ответ на коронавирус", - цитирует сообщение РФПИ РИА Новости.
Назальный спрей - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2021
Российские специалисты приступят к клиническим исследованиям вакцины-спрея
08:41
384
"Комбинация AstraZeneca/Спутник Лайт показала отличный результат", - добавляет фонд.
В РФПИ отмечают, что однократное введение "Спутник Лайт" - эффективный универсальный усилитель для вакцин, производимых AstraZeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino. Каждая комбинация "вакцинного коктейля" со "Спутник Лайт" обеспечивала более высокий титр антител на 14-й день после введения второй дозы по сравнению с оригинальными гомогенными (две дозы одной вакцины) вакцинами.
120000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:28Митингующим в Тбилиси рассказали о планах оппозиции, акция завершилась
20:51Тысячи людей на акции "Свободу Мише!" - видео с дрона
20:44Жители центральных районов Тбилиси завтра останутся без воды
20:19Вакцина "Спутника Лайт" показала усиление иммунного ответа как бустер - РФПИ
20:02Администрация тюрем опровергла информацию о бунте в руставской тюрьме
19:40ВОЗ заявила о повышении смертности от туберкулеза
19:29Протестующим в центре Тбилиси зачитали письмо Саакашвили
19:24Президент Грузии призвала население страны к вакцинации против коронавируса
19:06В центре Тбилиси из-за многотысячной акции мобилизованы силы МВД
19:00"Свободу Саакашвили!": многотысячная акция протеста в центре Тбилиси - видео
18:53Пожар в тюрьме неподалеку от Тбилиси локализован
18:25В центре Тбилиси начался митинг в поддержку Саакашвили
18:09Круг пострадавших растет: прокуратура предъявила обвинения грузинскому хакеру
17:54Бывший "ангел" Victoria's Secret появилась в тренче от грузинского дизайнера
17:39Единственный выживший при обвале дома в Батуми идет на поправку
17:29Пожар в Руставской тюрьме - видео с места ЧП
17:09КПП "Сарпи" будет открыт для граждан Грузии на два часа больше
16:53Украина не обращалась к Грузии с запросом о выдаче Саакашвили Киеву
16:46Пожар в руставской тюрьме: что с заключенными?
16:38В Грузии открылась школа сомелье и вина