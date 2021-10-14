https://sputnik-georgia.ru/20211014/vaktsina-sputnika-layt-pokazala-usilenie-immunnogo-otveta-kak-buster---rfpi-260561138.html

Вакцина "Спутника Лайт" показала усиление иммунного ответа как бустер - РФПИ

Вакцина "Спутника Лайт" показала усиление иммунного ответа как бустер - РФПИ

Бустирование "Спутником Лайт" может продлить иммунитет к коронавирусу еще почти на полгода, заявил директор центра имени Гамалеи 14.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-14T20:19+0400

2021-10-14T20:19+0400

2021-10-14T20:19+0400

россия

новости

новости из россии

вакцинация от коронавируса

коронавирус covid-19

спутник v

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1d/251313458_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_e2d2de4e52957355c97b325346623315.jpg

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Комбинация "Спутник Лайт/AstraZeneca" показала отличный результат в исследованиях в Аргентине, сообщает Российский фонд прямых инвестиций.Накануне РФПИ сообщал, что однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" в качестве бустера для других вакцин показывает эффективность до 83% против заболевания штаммом коронавируса "дельта" и более 94% - против госпитализации."Первое в мире исследование комбинирования вакцин в Аргентине при поддержке РФПИ показало, что вакцины "Спутник Лайт" (первая часть вакцины "Спутник V") и Moderna помогают другим вакцинам как вторые инъекции (бустеры) стимулировать более сильный иммунный ответ на коронавирус", - цитирует сообщение РФПИ РИА Новости."Комбинация AstraZeneca/Спутник Лайт показала отличный результат", - добавляет фонд.В РФПИ отмечают, что однократное введение "Спутник Лайт" - эффективный универсальный усилитель для вакцин, производимых AstraZeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino. Каждая комбинация "вакцинного коктейля" со "Спутник Лайт" обеспечивала более высокий титр антител на 14-й день после введения второй дозы по сравнению с оригинальными гомогенными (две дозы одной вакцины) вакцинами.

https://sputnik-georgia.ru/20211014/260511176.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, новости, новости из россии, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19, спутник v