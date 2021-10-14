https://sputnik-georgia.ru/20211014/voz-zayavila-o-povyshenii-smertnosti-ot-tuberkuleza-260559235.html

ВОЗ заявила о повышении смертности от туберкулеза

ВОЗ заявила о повышении смертности от туберкулеза

Эпидемия коронавируса буквально обратила вспять многолетний всемирный прогресс в борьбе с туберкулезом, объявили в ВОЗ 14.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-14T19:40+0400

2021-10-14T19:40+0400

2021-10-14T19:40+0400

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Число летальных исходов от туберкулеза выросло впервые более чем за десять лет из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается в новом докладе Всемирной организации здравоохранения.Пандемия COVID-19 обратила вспять многолетний глобальный прогресс в борьбе с туберкулезом, и впервые за более чем десятилетие смертность от туберкулеза возросла, следует из глобального доклада Всемирной организации здравоохранения о туберкулезе за 2021 год.В ВОЗ не исключили вероятность утечки коронавируса из лаборатории >>>По информации ВОЗ, в 2020 году от туберкулеза скончались около 1,5 миллиона человек (в том числе 214 тысяч среди ВИЧ-инфицированных). Рост числа смертей от заболевания произошел в основном в 30 странах с самым высоким бременем туберкулеза, говорится в докладе.В ВОЗ отмечают, что приблизительно 4,1 миллиона человек сегодня страдают туберкулезом, но у них не диагностировано заболевание или о них официально не сообщается национальным властям. Эта цифра выросла с 2,9 миллиона в 2019 году, говорится в докладе.Но это не все: организация также заявила о сокращении мировых расходов на услуги по диагностике, лечению и профилактике туберкулеза с 5,8 до 5,3 миллиарда долларов, что составляет менее половины глобального целевого показателя для полного финансирования ответных мер по борьбе с туберкулезом в размере 13 миллиардов долларов ежегодно к 2022 году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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