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ВОЗ заявила о повышении смертности от туберкулеза
ВОЗ заявила о повышении смертности от туберкулеза
Эпидемия коронавируса буквально обратила вспять многолетний всемирный прогресс в борьбе с туберкулезом, объявили в ВОЗ 14.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-14T19:40+0400
2021-10-14T19:40+0400
2021-10-14T19:40+0400
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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Число летальных исходов от туберкулеза выросло впервые более чем за десять лет из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается в новом докладе Всемирной организации здравоохранения.Пандемия COVID-19 обратила вспять многолетний глобальный прогресс в борьбе с туберкулезом, и впервые за более чем десятилетие смертность от туберкулеза возросла, следует из глобального доклада Всемирной организации здравоохранения о туберкулезе за 2021 год.В ВОЗ не исключили вероятность утечки коронавируса из лаборатории >>>По информации ВОЗ, в 2020 году от туберкулеза скончались около 1,5 миллиона человек (в том числе 214 тысяч среди ВИЧ-инфицированных). Рост числа смертей от заболевания произошел в основном в 30 странах с самым высоким бременем туберкулеза, говорится в докладе.В ВОЗ отмечают, что приблизительно 4,1 миллиона человек сегодня страдают туберкулезом, но у них не диагностировано заболевание или о них официально не сообщается национальным властям. Эта цифра выросла с 2,9 миллиона в 2019 году, говорится в докладе.Но это не все: организация также заявила о сокращении мировых расходов на услуги по диагностике, лечению и профилактике туберкулеза с 5,8 до 5,3 миллиарда долларов, что составляет менее половины глобального целевого показателя для полного финансирования ответных мер по борьбе с туберкулезом в размере 13 миллиардов долларов ежегодно к 2022 году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, в мире, всемирная организация здравоохранения, туберкулез, коронавирус covid-19
ВОЗ заявила о повышении смертности от туберкулеза
Эпидемия коронавируса буквально обратила вспять многолетний всемирный прогресс в борьбе с туберкулезом, объявили в ВОЗ
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik.
Число летальных исходов от туберкулеза выросло впервые более чем за десять лет из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается в новом докладе
Всемирной организации здравоохранения.
Пандемия COVID-19 обратила вспять многолетний глобальный прогресс в борьбе с туберкулезом, и впервые за более чем десятилетие смертность от туберкулеза возросла, следует из глобального доклада Всемирной организации здравоохранения о туберкулезе за 2021 год.
По информации ВОЗ, в 2020 году от туберкулеза скончались около 1,5 миллиона человек (в том числе 214 тысяч среди ВИЧ-инфицированных). Рост числа смертей от заболевания произошел в основном в 30 странах с самым высоким бременем туберкулеза, говорится в докладе.
"Согласно моделирующим прогнозам ВОЗ, число людей, заболевших туберкулезом и умирающих от этого заболевания, может быть намного выше в 2021 и 2022 годах. Проблемы с предоставлением основных противотуберкулезных услуг и доступом к ним привели к тому, что в 2020 году многим людям с туберкулезом не был поставлен диагноз", - говорится в сообщении.
В ВОЗ отмечают, что приблизительно 4,1 миллиона человек сегодня страдают туберкулезом, но у них не диагностировано заболевание или о них официально не сообщается национальным властям. Эта цифра выросла с 2,9 миллиона в 2019 году, говорится в докладе.
Но это не все: организация также заявила о сокращении мировых расходов на услуги по диагностике, лечению и профилактике туберкулеза с 5,8 до 5,3 миллиарда долларов, что составляет менее половины глобального целевого показателя для полного финансирования ответных мер по борьбе с туберкулезом в размере 13 миллиардов долларов ежегодно к 2022 году.
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