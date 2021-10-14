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https://sputnik-georgia.ru/20211014/zurabishvili-posetila-kontsert-pianistki-khatii-buniatishvili-v-zheneve-260533696.html
Зурабишвили посетила концерт пианистки Хатии Буниатишвили в Женеве
Зурабишвили посетила концерт пианистки Хатии Буниатишвили в Женеве
Глава государства назвала пианистку гордостью Грузии и пожелала ей дальнейших успехов 14.10.2021, Sputnik Грузия
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новости
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хатия буниатишвили
пианисты
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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили отметила успех всемирно известной грузинской пианистки Хатии Буниатишвили.Буниатишвили дала концерт в Женеве, на котором побывала и глава грузинского государства. Президент поделилась фотографиями с выступления Хатии на сцене, а также совместными снимками после концерта.В Тбилиси может пройти конференция ОБСЕ для женщин-лидеров государств &gt;&gt;&gt;"Концерт Хатии Буниатишвили в Женеве… Гордость для всех грузин, особенно для президента! Желаю ей удачи на уже успешном пути!" – написала Зурабишвили в Facebook.Чем известна Буниатишвили?Хатия Буниатишвили живет в Париже и является гражданкой Грузии и Франции. Дважды она стала лауреатом одной из престижных наград Echo Klassik – в 2012 году за альбом Ференца Листа, а в 2016 году за свой альбом "Калейдоскоп", в который вошли произведения Мусоргского, Равеля и Стравинского. На сегодняшний день Буниатишвили покорила сердца сотен тысяч слушателей в разных странах мира.Хатия родилась в Тбилиси в 1987 году. Игре на фортепиано начала обучаться вместе со старшей сестрой Гванцей в возрасте трех лет под руководством матери. В шесть лет она дала свой первый концерт с камерным оркестром в Тбилиси.Будучи студенткой консерватории, в 2003 году Хатия получила специальный приз на Международном конкурсе молодых пианистов им. Владимира Горовица в Киеве, а также первый приз на конкурсе поддержки молодых грузинских музыкантов, учредителем которого является русская и австрийская пианистка Елизавета Леонская.Буниатишвили также является лауреатом премии Borletti-Buitoni Trust Award (2010). А ее альбом под названием Schubert в марте 2019 года возглавил французский чарт классической музыки.Также в 2020 году Хатия Буниатишвили стала послом французского бренда часов и ювелирных изделий Cartier.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, концерт, женева, хатия буниатишвили, пианисты, саломе зурабишвили

Зурабишвили посетила концерт пианистки Хатии Буниатишвили в Женеве

11:45 14.10.2021 (обновлено: 11:57 14.10.2021)
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© President of GeorgiaПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили побывала на концерте Хатии Буниатишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили побывала на концерте Хатии Буниатишвили - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2021
© President of Georgia
Глава государства назвала пианистку гордостью Грузии и пожелала ей дальнейших успехов
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили отметила успех всемирно известной грузинской пианистки Хатии Буниатишвили.
Буниатишвили дала концерт в Женеве, на котором побывала и глава грузинского государства. Президент поделилась фотографиями с выступления Хатии на сцене, а также совместными снимками после концерта.
В Тбилиси может пройти конференция ОБСЕ для женщин-лидеров государств >>>
"Концерт Хатии Буниатишвили в Женеве… Гордость для всех грузин, особенно для президента! Желаю ей удачи на уже успешном пути!" – написала Зурабишвили в Facebook.

Чем известна Буниатишвили?

Хатия Буниатишвили живет в Париже и является гражданкой Грузии и Франции. Дважды она стала лауреатом одной из престижных наград Echo Klassik – в 2012 году за альбом Ференца Листа, а в 2016 году за свой альбом "Калейдоскоп", в который вошли произведения Мусоргского, Равеля и Стравинского. На сегодняшний день Буниатишвили покорила сердца сотен тысяч слушателей в разных странах мира.
© photo: Khatia Buniatishvili / FBГрузинская пианистка Хатия Буниатишвили
Грузинская пианистка Хатия Буниатишвили - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2021
Грузинская пианистка Хатия Буниатишвили
© photo: Khatia Buniatishvili / FB
Хатия родилась в Тбилиси в 1987 году. Игре на фортепиано начала обучаться вместе со старшей сестрой Гванцей в возрасте трех лет под руководством матери. В шесть лет она дала свой первый концерт с камерным оркестром в Тбилиси.
Будучи студенткой консерватории, в 2003 году Хатия получила специальный приз на Международном конкурсе молодых пианистов им. Владимира Горовица в Киеве, а также первый приз на конкурсе поддержки молодых грузинских музыкантов, учредителем которого является русская и австрийская пианистка Елизавета Леонская.
© photo: Khatia Buniatishvili / FBХатия Буниатишвили
Хатия Буниатишвили - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2021
Хатия Буниатишвили
© photo: Khatia Buniatishvili / FB
Буниатишвили также является лауреатом премии Borletti-Buitoni Trust Award (2010). А ее альбом под названием Schubert в марте 2019 года возглавил французский чарт классической музыки.
Также в 2020 году Хатия Буниатишвили стала послом французского бренда часов и ювелирных изделий Cartier.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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