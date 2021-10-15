https://sputnik-georgia.ru/20211015/armeniya-i-azerbaydzhan-vnov-obvinyayut-drug-druga-v-otkrytii-ognya-260568900.html

Армения и Азербайджан вновь обвиняют друг друга в открытии огня

Армения и Азербайджан вновь обвиняют друг друга в открытии огня

В Армении сообщили о ранении шести военных Карабаха при обстреле с азербайджанской стороны. В Баку же утверждают, что имела место "перестрелка между... 15.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-15T07:59+0400

2021-10-15T07:59+0400

2021-10-15T08:09+0400

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обострение в нагорном карабахе, вооруженные столкновения 2020

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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Армения и Азербайджан вновь обвиняют друг друга в открытии огня, пишет РИА Новости.Защитник прав человека в Армении Арман Татоян сообщил о ранении шести военных Карабаха при обстреле с азербайджанской стороны. Эту информацию подтвердило минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики.Алиев на Генассамблее ООН заявил о завершении карабахского конфликта >>>"Шесть военнослужащих были ранены в результате нападения азербайджанских вооруженных сил в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.), двое из них в критическом состоянии. Речь идет об общине Нор Шен, в непосредственной близости от которой расположены позиции вооруженных сил Азербайджана", - написал омбудсмен в соцсети Facebook.Государственный министр (глава правительства) Карабаха Артак Бегларян позднее сообщил о стабилизации ситуации по всей протяженности на линии соприкосновения. Он отметил также, что жизни раненых ничего не угрожает.В Баку утверждают, что имела место "перестрелка между незаконными армянскими вооруженными формированиями".В конце сентября 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения.Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших.Кроме того, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Помимо этого, в регионе разместились российские миротворцы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211010/iran-i-turtsiya-demonstriruyut-gotovnost-k-voyne-pri-chem-zdes-azerbaydzhan-260293801.html

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новости, в мире, азербайджан, армения, карабахский конфликт, нагорно-карабахский конфликт, обострение в нагорном карабахе, вооруженные столкновения 2020