https://sputnik-georgia.ru/20210924/aliev-na-genassamblee-oon-zayavil-o-zavershenii-karabakhskogo-konflikta-259859445.html

Алиев на Генассамблее ООН заявил о завершении карабахского конфликта

Алиев на Генассамблее ООН заявил о завершении карабахского конфликта

Алиев отметил, что Азербайджан готов начать переговоры по мирному соглашению с Арменией 24.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-24T13:32+0400

2021-09-24T13:32+0400

2021-09-24T13:32+0400

новости

в мире

азербайджан

армения

га оон

ильхам алиев

карабахский конфликт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/1e/251876320_0:123:1863:1171_1920x0_80_0_0_e86a488abac439ea69b6572c2b7ce413.jpg

ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН, заявил, что карабахский конфликт остался в прошлом, передает РИА Новости.Грузия готова помочь Турции и Армении наладить отношения>>Лидер Азербайджана подчеркнул, что на территории страны нет административно-территориальной единицы под названием Нагорный Карабах.Он также призвал государства-члены ООН при ссылке на территории Азербайджана "не допускать использования не существующих с правовой точки зрения, предвзятых в политическом отношении названий, носящих манипуляционный характер".При этом Алиев отметил, что Азербайджан готов начать переговоры по мирному соглашению с Арменией "на основе принципа делимитации и демаркации границ, взаимного признания суверенитета и территориальной целостности друг друга". "Такое соглашение может превратить наш регион в регион мира и сотрудничества. Однако мы все еще не видим позитивной реакции от Армении на наше предложение", – заключил Алиев.В конце сентября 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения.Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших.Кроме того, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Помимо этого, в регионе разместились российские миротворцы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210908/karabakhskaya-voyna-i-novye-vozmozhnosti-o-chem-govorili-pashinyan-i-garibashvili-v-tbilisi-259432368.html

азербайджан

армения

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, в мире, азербайджан, армения, га оон, ильхам алиев, карабахский конфликт