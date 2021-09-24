Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210924/aliev-na-genassamblee-oon-zayavil-o-zavershenii-karabakhskogo-konflikta-259859445.html
Алиев на Генассамблее ООН заявил о завершении карабахского конфликта
Алиев на Генассамблее ООН заявил о завершении карабахского конфликта
Алиев отметил, что Азербайджан готов начать переговоры по мирному соглашению с Арменией 24.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-24T13:32+0400
2021-09-24T13:32+0400
новости
в мире
азербайджан
армения
га оон
ильхам алиев
карабахский конфликт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/1e/251876320_0:123:1863:1171_1920x0_80_0_0_e86a488abac439ea69b6572c2b7ce413.jpg
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН, заявил, что карабахский конфликт остался в прошлом, передает РИА Новости.Грузия готова помочь Турции и Армении наладить отношения&gt;&gt;Лидер Азербайджана подчеркнул, что на территории страны нет административно-территориальной единицы под названием Нагорный Карабах.Он также призвал государства-члены ООН при ссылке на территории Азербайджана "не допускать использования не существующих с правовой точки зрения, предвзятых в политическом отношении названий, носящих манипуляционный характер".При этом Алиев отметил, что Азербайджан готов начать переговоры по мирному соглашению с Арменией "на основе принципа делимитации и демаркации границ, взаимного признания суверенитета и территориальной целостности друг друга". "Такое соглашение может превратить наш регион в регион мира и сотрудничества. Однако мы все еще не видим позитивной реакции от Армении на наше предложение", – заключил Алиев.В конце сентября 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения.Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших.Кроме того, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Помимо этого, в регионе разместились российские миротворцы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210908/karabakhskaya-voyna-i-novye-vozmozhnosti-o-chem-govorili-pashinyan-i-garibashvili-v-tbilisi-259432368.html
азербайджан
армения
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/1e/251876320_70:0:1793:1292_1920x0_80_0_0_5eeb25e701d886041828eca3b65f07d6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, в мире, азербайджан, армения, га оон, ильхам алиев, карабахский конфликт

Алиев на Генассамблее ООН заявил о завершении карабахского конфликта

13:32 24.09.2021
357
© press-service of the President of the Republic of Azerbaijan / VUGAR AMRULLAEVИльхам Алиев осматривает новое здание министерства экономики Азербайджана
Ильхам Алиев осматривает новое здание министерства экономики Азербайджана - Sputnik Грузия, 1920, 24.09.2021
© press-service of the President of the Republic of Azerbaijan / VUGAR AMRULLAEV
Алиев отметил, что Азербайджан готов начать переговоры по мирному соглашению с Арменией
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН, заявил, что карабахский конфликт остался в прошлом, передает РИА Новости.
Грузия готова помочь Турции и Армении наладить отношения>>
Лидер Азербайджана подчеркнул, что на территории страны нет административно-территориальной единицы под названием Нагорный Карабах.

"Азербайджан военно-политическим путем урегулировал 30-летний конфликт, восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость. Нагорнокарабахский конфликт остался в прошлом. В Азербайджане больше нет административно-территориальной единицы под названием Нагорный Карабах. Указом президента от 7 июля 2021 года мы создали Карабахскую и Восточно-Зангезурскую экономические зоны", – сказал Алиев.

Он также призвал государства-члены ООН при ссылке на территории Азербайджана "не допускать использования не существующих с правовой точки зрения, предвзятых в политическом отношении названий, носящих манипуляционный характер".
При этом Алиев отметил, что Азербайджан готов начать переговоры по мирному соглашению с Арменией "на основе принципа делимитации и демаркации границ, взаимного признания суверенитета и территориальной целостности друг друга".
"Такое соглашение может превратить наш регион в регион мира и сотрудничества. Однако мы все еще не видим позитивной реакции от Армении на наше предложение", – заключил Алиев.
Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2021
Карабахская война и новые возможности: о чем говорили Пашинян и Гарибашвили в Тбилиси
8 сентября, 17:05
1149
В конце сентября 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения.
Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших.
Кроме того, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Помимо этого, в регионе разместились российские миротворцы.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
301000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:04Песков: санкции США против россиян перечеркнут надежду на диалог
15:33Финальная явка на выборах в Госдуму России составила 51,72%
15:03Смерть оператора в Грузии: Госслужба инспектора выявила нарушения в работе МВД
14:17Эксперт ВОЗ изучил практику лечения ковид-пациентов в 12 клиниках Грузии
13:44На горе Эльбрус погибли пять альпинистов
13:32Алиев на Генассамблее ООН заявил о завершении карабахского конфликта
13:17Сильный дождь повредил жилые дома на окраине Тбилиси
13:02МВД раскрыло убийство пастуха на востоке Грузии
12:31Торнике Шенгелия набрал 13 очков и помог ЦСКА одержать победу в матче Единой Лиги ВТБ
12:16COVID-статистика в Грузии: хуже всего положение в Тбилиси
12:01Грузинский теннисист отыграл четыре матч-поинта и вышел в 1/4 финала турнира в Меце
11:19Движение на самой опасной дороге Грузии запрещено
10:51В Грузии из-за роста пассажиропотока ввели дополнительные рейсы Тбилиси-Батуми-Тбилиси
10:49Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 698
10:34Град, дождь, ветер – непогода создала проблемы по всей Грузии
10:19О чем будет говорить премьер Грузии с трибуны ООН
10:03Пожар в Кахети – горят агромагазин и винный погреб
09:59Ртвели-2021 в Грузии: как урожай винограда собирают в Кахети – видео
09:20Курс лари на пятницу – 3,1179 GEL/$1
09:01Почему Грузия берет кредит в Азии, но отказалась от ссуды у Евросоюза