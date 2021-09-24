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Алиев на Генассамблее ООН заявил о завершении карабахского конфликта
Алиев на Генассамблее ООН заявил о завершении карабахского конфликта
Алиев отметил, что Азербайджан готов начать переговоры по мирному соглашению с Арменией 24.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-24T13:32+0400
2021-09-24T13:32+0400
2021-09-24T13:32+0400
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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН, заявил, что карабахский конфликт остался в прошлом, передает РИА Новости.Грузия готова помочь Турции и Армении наладить отношения>>Лидер Азербайджана подчеркнул, что на территории страны нет административно-территориальной единицы под названием Нагорный Карабах.Он также призвал государства-члены ООН при ссылке на территории Азербайджана "не допускать использования не существующих с правовой точки зрения, предвзятых в политическом отношении названий, носящих манипуляционный характер".При этом Алиев отметил, что Азербайджан готов начать переговоры по мирному соглашению с Арменией "на основе принципа делимитации и демаркации границ, взаимного признания суверенитета и территориальной целостности друг друга". "Такое соглашение может превратить наш регион в регион мира и сотрудничества. Однако мы все еще не видим позитивной реакции от Армении на наше предложение", – заключил Алиев.В конце сентября 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения.Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших.Кроме того, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Помимо этого, в регионе разместились российские миротворцы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, азербайджан, армения, га оон, ильхам алиев, карабахский конфликт
Алиев на Генассамблее ООН заявил о завершении карабахского конфликта
Алиев отметил, что Азербайджан готов начать переговоры по мирному соглашению с Арменией
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН, заявил, что карабахский конфликт остался в прошлом, передает РИА Новости
.
Лидер Азербайджана подчеркнул, что на территории страны нет административно-территориальной единицы под названием Нагорный Карабах.
"Азербайджан военно-политическим путем урегулировал 30-летний конфликт, восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость. Нагорнокарабахский конфликт остался в прошлом. В Азербайджане больше нет административно-территориальной единицы под названием Нагорный Карабах. Указом президента от 7 июля 2021 года мы создали Карабахскую и Восточно-Зангезурскую экономические зоны", – сказал Алиев.
Он также призвал государства-члены ООН при ссылке на территории Азербайджана "не допускать использования не существующих с правовой точки зрения, предвзятых в политическом отношении названий, носящих манипуляционный характер".
При этом Алиев отметил, что Азербайджан готов начать переговоры по мирному соглашению с Арменией "на основе принципа делимитации и демаркации границ, взаимного признания суверенитета и территориальной целостности друг друга".
"Такое соглашение может превратить наш регион в регион мира и сотрудничества. Однако мы все еще не видим позитивной реакции от Армении на наше предложение", – заключил Алиев.
В конце сентября 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения.
Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших.
Кроме того, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Помимо этого, в регионе разместились российские миротворцы.
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