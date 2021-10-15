https://sputnik-georgia.ru/20211015/covid-statistika-gruzii-tyazhelykh-patsientov-stalo-bolshe-260575303.html

COVID-статистика Грузии: тяжелых пациентов стало больше

COVID-статистика Грузии: тяжелых пациентов стало больше

К этому времени в клиниках Грузии 1 154 тяжелых ковид-пациента, 262 человека подключены к аппарату искусственного дыхания 15.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-15T12:16+0400

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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 38 093 теста на коронавирус: 20 592 – на антиген, 17 501 – ПЦР-тест и выявлено 3 270 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 652 677 случаев инфицирования.Ученые выяснили, сколько длится естественный иммунитет у переболевших COVID-19>>За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 1 298 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 608 861 пациент.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 26 человек, а с начала пандемии – 9 396.Из 3 270 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 920, Аджарии – 178, Имерети – 700, Квемо Картли – 191, Шида Картли – 149, Гурии – 86, Самегрело - Земо Сванети – 315, Кахети – 586, Мцхета-Мтианети – 50, Самцхе-Джавахети – 64, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 31.Минфин Грузии считает, что 500 млн лари должно хватить на борьбу с пандемией>>На данный момент в Грузии 34 394 активных случая, из них 5 153 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 154 пациентов тяжелое, из них 262 подключены к аппарату искусственного дыхания. 907 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 28 334 инфицированных пациента проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 64 человека, в самоизоляции – 26 271.Показатель положительности по данным на 14 октября составляет 8,58%, за две недели – 7,58%, за семь дней – 8,75%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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