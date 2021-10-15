https://sputnik-georgia.ru/20211015/dvoe-zaklyuchennykh-pogibli-pri-pozhare-v-rustavskoy-tyurme---smi-260571611.html

Двое заключенных погибли при пожаре в руставской тюрьме – СМИ

Двое заключенных погибли при пожаре в руставской тюрьме – СМИ

Тюрьма №17 – одна из самых больших тюрем в Грузии, там отбывают наказание более 1,5 тысячи заключенных 15.10.2021, Sputnik Грузия

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пожар

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рустави

тюрьма

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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Жертвами пожара в тюрьме №17 в городе Рустави (30 км от Тбилиси) стали два человека, сообщает грузинский телеканал Rustavi 2.Пожар начался накануне днем на кухне. Всего на месте работали 6 пожарных бригад и 11 машин.Погибшие являются заключенными, сообщает агентство "Интерпрессньюс" со ссылкой на Минюст страны.Данное учреждение расположено по соседству с тюрьмой №12, где находится в заключении экс-президент Михаил Саакашвили.Права Саакашвили, или Особенности грузинских тюрем>>Причины возникновения пожара пока не известны.Тюрьма №17 – одна из самых больших в Грузии. По последним данным, там находится более 1,5 тысячи заключенных, из них 756 – отбывают наказания за особо тяжкие преступления.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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пожар, жертвы, заключенные, новости, грузия, рустави, тюрьма