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Двое заключенных погибли при пожаре в руставской тюрьме – СМИ
Двое заключенных погибли при пожаре в руставской тюрьме – СМИ
Тюрьма №17 – одна из самых больших тюрем в Грузии, там отбывают наказание более 1,5 тысячи заключенных 15.10.2021, Sputnik Грузия
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пожар
жертвы
заключенные
новости
грузия
рустави
тюрьма
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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Жертвами пожара в тюрьме №17 в городе Рустави (30 км от Тбилиси) стали два человека, сообщает грузинский телеканал Rustavi 2.Пожар начался накануне днем на кухне. Всего на месте работали 6 пожарных бригад и 11 машин.Погибшие являются заключенными, сообщает агентство "Интерпрессньюс" со ссылкой на Минюст страны.Данное учреждение расположено по соседству с тюрьмой №12, где находится в заключении экс-президент Михаил Саакашвили.Права Саакашвили, или Особенности грузинских тюрем&gt;&gt;Причины возникновения пожара пока не известны.Тюрьма №17 – одна из самых больших в Грузии. По последним данным, там находится более 1,5 тысячи заключенных, из них 756 – отбывают наказания за особо тяжкие преступления.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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пожар, жертвы, заключенные, новости, грузия, рустави, тюрьма

Двое заключенных погибли при пожаре в руставской тюрьме – СМИ

10:29 15.10.2021 (обновлено: 11:24 15.10.2021)
413
© photo: Sputnik / Olga KiknavelidzeПожар в Руставской тюрьме
Пожар в Руставской тюрьме - Sputnik Грузия, 1920, 15.10.2021
© photo: Sputnik / Olga Kiknavelidze
Тюрьма №17 – одна из самых больших тюрем в Грузии, там отбывают наказание более 1,5 тысячи заключенных
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Жертвами пожара в тюрьме №17 в городе Рустави (30 км от Тбилиси) стали два человека, сообщает грузинский телеканал Rustavi 2.
Пожар начался накануне днем на кухне. Всего на месте работали 6 пожарных бригад и 11 машин.
Погибшие являются заключенными, сообщает агентство "Интерпрессньюс" со ссылкой на Минюст страны.
Данное учреждение расположено по соседству с тюрьмой №12, где находится в заключении экс-президент Михаил Саакашвили.
Права Саакашвили, или Особенности грузинских тюрем>>
Причины возникновения пожара пока не известны.
Тюрьма №17 – одна из самых больших в Грузии. По последним данным, там находится более 1,5 тысячи заключенных, из них 756 – отбывают наказания за особо тяжкие преступления.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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