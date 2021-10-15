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Генпрокуроры Грузии и Азербайджана договорились о сотрудничестве
Генпрокуроры Грузии и Азербайджана договорились о сотрудничестве
Документ предусматривает в том числе юридическую помощь в расследовании конкретных преступлений 15.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-15T22:41+0400
2021-10-15T22:41+0400
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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе и его азербайджанский коллега Камран Алиев в Тбилиси подписали меморандум о сотрудничестве двух ведомств, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии.Камран Алиев прибыл в Грузию с рабочим визитом.На встрече со своим грузинским коллегой стороны обсудили ряд важных для ведомств вопросов. Шотадзе познакомил делегацию Азербайджана с особенностями работы Генпрокуратуры Грузии, в том числе с системой рангов, программой стажировки, правосудием несовершеннолетних, борьбой с семейными преступлениями, отмыванием денег, коррупцией."Для нас очень важен визит Генерального прокурора Азербайджана. Азербайджан – наш стратегический партнер, и сотрудничество в направлении правосудия очень важно", - сказал Шотадзе.Министры обороны Грузии, Азербайджана и Турции подписали документ о сотрудничестве >>При этом он выразил уверенность в укреплении сотрудничества стран в сфере уголовного права.В свою очередь генпрокурор Азербайджана пояснил, что меморандум сотрудничества, подписанный в Тбилиси, предусматривает в том числе юридическую помощь в расследовании конкретных преступлений.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, азербайджан, грузино-азербайджанские отношения
Генпрокуроры Грузии и Азербайджана договорились о сотрудничестве
22:41 15.10.2021 (обновлено: 23:29 15.10.2021)
Документ предусматривает в том числе юридическую помощь в расследовании конкретных преступлений
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik.
Генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе и его азербайджанский коллега Камран Алиев в Тбилиси подписали меморандум о сотрудничестве двух ведомств, говорится в сообщении
Генпрокуратуры Грузии.
Камран Алиев прибыл в Грузию с рабочим визитом.
На встрече со своим грузинским коллегой стороны обсудили ряд важных для ведомств вопросов. Шотадзе познакомил делегацию Азербайджана с особенностями работы Генпрокуратуры Грузии, в том числе с системой рангов, программой стажировки, правосудием несовершеннолетних, борьбой с семейными преступлениями, отмыванием денег, коррупцией.
"Для нас очень важен визит Генерального прокурора Азербайджана. Азербайджан – наш стратегический партнер, и сотрудничество в направлении правосудия очень важно", - сказал Шотадзе.
При этом он выразил уверенность в укреплении сотрудничества стран в сфере уголовного права.
В свою очередь генпрокурор Азербайджана пояснил, что меморандум сотрудничества, подписанный в Тбилиси, предусматривает в том числе юридическую помощь в расследовании конкретных преступлений.
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