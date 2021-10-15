Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211015/genprokurory-gruzii-i-azerbaydzhana-dogovorilis-o-sotrudnichestve-260601388.html
Генпрокуроры Грузии и Азербайджана договорились о сотрудничестве
Генпрокуроры Грузии и Азербайджана договорились о сотрудничестве
Документ предусматривает в том числе юридическую помощь в расследовании конкретных преступлений 15.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-15T22:41+0400
2021-10-15T23:29+0400
политика
новости
грузия
азербайджан
грузино-азербайджанские отношения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0f/260601277_0:0:1177:662_1920x0_80_0_0_3e1535e2fdbae7ae19a4b2a735fa9518.jpg
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе и его азербайджанский коллега Камран Алиев в Тбилиси подписали меморандум о сотрудничестве двух ведомств, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии.Камран Алиев прибыл в Грузию с рабочим визитом.На встрече со своим грузинским коллегой стороны обсудили ряд важных для ведомств вопросов. Шотадзе познакомил делегацию Азербайджана с особенностями работы Генпрокуратуры Грузии, в том числе с системой рангов, программой стажировки, правосудием несовершеннолетних, борьбой с семейными преступлениями, отмыванием денег, коррупцией."Для нас очень важен визит Генерального прокурора Азербайджана. Азербайджан – наш стратегический партнер, и сотрудничество в направлении правосудия очень важно", - сказал Шотадзе.Министры обороны Грузии, Азербайджана и Турции подписали документ о сотрудничестве &gt;&gt;При этом он выразил уверенность в укреплении сотрудничества стран в сфере уголовного права.В свою очередь генпрокурор Азербайджана пояснил, что меморандум сотрудничества, подписанный в Тбилиси, предусматривает в том числе юридическую помощь в расследовании конкретных преступлений.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
азербайджан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0f/260601277_14:0:897:662_1920x0_80_0_0_104dc932c87516adea49811d3d2108aa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, новости, грузия, азербайджан, грузино-азербайджанские отношения

Генпрокуроры Грузии и Азербайджана договорились о сотрудничестве

22:41 15.10.2021 (обновлено: 23:29 15.10.2021)
408
© The Prosecution Service of GeorgiaГенеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе и его азербайджанский коллега Камран Алиев
Генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе и его азербайджанский коллега Камран Алиев - Sputnik Грузия, 1920, 15.10.2021
© The Prosecution Service of Georgia
Документ предусматривает в том числе юридическую помощь в расследовании конкретных преступлений
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе и его азербайджанский коллега Камран Алиев в Тбилиси подписали меморандум о сотрудничестве двух ведомств, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии.
Камран Алиев прибыл в Грузию с рабочим визитом.
© The Prosecution Service of GeorgiaГенеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе и его азербайджанский коллега Камран Алиев
Генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе и его азербайджанский коллега Камран Алиев - Sputnik Грузия, 1920, 15.10.2021
Генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе и его азербайджанский коллега Камран Алиев
© The Prosecution Service of Georgia
На встрече со своим грузинским коллегой стороны обсудили ряд важных для ведомств вопросов. Шотадзе познакомил делегацию Азербайджана с особенностями работы Генпрокуратуры Грузии, в том числе с системой рангов, программой стажировки, правосудием несовершеннолетних, борьбой с семейными преступлениями, отмыванием денег, коррупцией.
"Для нас очень важен визит Генерального прокурора Азербайджана. Азербайджан – наш стратегический партнер, и сотрудничество в направлении правосудия очень важно", - сказал Шотадзе.
Министры обороны Грузии, Азербайджана и Турции подписали документ о сотрудничестве >>
При этом он выразил уверенность в укреплении сотрудничества стран в сфере уголовного права.
В свою очередь генпрокурор Азербайджана пояснил, что меморандум сотрудничества, подписанный в Тбилиси, предусматривает в том числе юридическую помощь в расследовании конкретных преступлений.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
00:39Личный врач: Саакашвили согласился на анализы и консилиум врачей
00:15В Батуми началась эвакуация жителей дома рядом с обрушившимся
ВчераГрузия сможет продавать в ЕС товары, сделанные из турецкого сырья
ВчераГенпрокуроры Грузии и Азербайджана договорились о сотрудничестве
ВчераСкандал вокруг провайдера в Грузии продолжается: компания получила предупреждение
ВчераСерьезная травма у Шенгелия - грузинский баскетболист пропустит два месяца
ВчераМинюст Грузии готов сотрудничать со следствием по делу о пожаре в тюрьме
ВчераВ Грузии строят новую дорогу на Верхний Ларс: проблема заторов будет решена
ВчераМэрия Тбилиси помогает привлекать туристов из стран Ближнего Востока
ВчераВ Москве за проезд на метро теперь можно платить "лицом"
ВчераТелавский музыкальный фестиваль Вирсаладзе "переезжает" в Тбилиси
ВчераНа акции в поддержку Саакашвили пытались заглушить сигнал? Разъяснения МВД Грузии
ВчераАрест Саакашвили и многотысячная акция - игра ва-банк за сердца колеблющихся избирателей
ВчераВ России вводятся новые правила вывоза детей за рубеж
ВчераНовая коалиция? "Грузинская мечта" ведет переговоры с партией Гахария
ВчераНа месте обрушившейся пятиэтажки в Батуми построят новый дом
ВчераСаакашвили из тюрьмы призвал людей выйти на улицы
ВчераЦентр Кахидзе приглашает на вечер Бетховена в Тбилиси
ВчераДети от смешанных браков должны получать гражданство России - Лавров
ВчераКоронавирус в школах Грузии – число инфицированных растет