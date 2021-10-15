https://sputnik-georgia.ru/20211015/gosinspektsiya-gruzii-podtverdila-gibel-dvukh-zaklyuchennykh-v-rustavskoy-tyurme-260574380.html
Минюст Грузии подтвердил гибель двух заключенных в руставской тюрьме
Минюст Грузии подтвердил гибель двух заключенных в руставской тюрьме
Тюрьма №17 – одна из самых больших тюрем в Грузии, там отбывают наказание более 1,5 тысячи заключенных 15.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-15T11:11+0400
2021-10-15T11:11+0400
2021-10-15T11:27+0400
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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии подтвердила Sputnik Грузия гибель двух заключенных при пожаре в тюрьме №17 в городе Рустави (30 км от Тбилиси).Пожар начался накануне днем на кухне. Всего на месте работали 6 пожарных бригад и 11 машин. Причины возникновения пожара пока не известны.Между тем, служба государственного инспектора Грузии уже начала расследование по данному факту. Данное учреждение расположено по соседству с тюрьмой №12, где находится в заключении экс-президент Михаил Саакашвили.Права Саакашвили, или Особенности грузинских тюрем>>Тюрьма №17 – одна из самых больших в Грузии. По последним данным, там находится более 1,5 тысячи заключенных, из них 756 – отбывают наказания за особо тяжкие преступления.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
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новости, грузия, пожар, рустави, жертвы, тюрьма, заключенные
Минюст Грузии подтвердил гибель двух заключенных в руставской тюрьме
11:11 15.10.2021 (обновлено: 11:27 15.10.2021)
Тюрьма №17 – одна из самых больших тюрем в Грузии, там отбывают наказание более 1,5 тысячи заключенных
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik.
Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии подтвердила Sputnik Грузия
гибель двух заключенных при пожаре в тюрьме №17 в городе Рустави (30 км от Тбилиси).
Пожар начался накануне днем на кухне. Всего на месте работали 6 пожарных бригад и 11 машин. Причины возникновения пожара пока не известны.
Между тем, служба государственного инспектора Грузии уже начала расследование по данному факту.
"Следственный департамент Службы государственного инспектора 14 октября незамедлительно приступил к расследованию по факту возможного нарушения правил пожарной безопасности и возможного невыполнения или недолжного выполнения работником специальной пенитенциарной службы или приравненным к нему лицом установленных правил, что привело к гибели двух находящихся в пенитенциарном учреждении заключенных", - говорится в сообщении ведомства.
Данное учреждение расположено по соседству с тюрьмой №12, где находится в заключении экс-президент Михаил Саакашвили.
Тюрьма №17 – одна из самых больших в Грузии. По последним данным, там находится более 1,5 тысячи заключенных, из них 756 – отбывают наказания за особо тяжкие преступления.
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