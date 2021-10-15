https://sputnik-georgia.ru/20211015/gosinspektsiya-gruzii-podtverdila-gibel-dvukh-zaklyuchennykh-v-rustavskoy-tyurme-260574380.html

Минюст Грузии подтвердил гибель двух заключенных в руставской тюрьме

Минюст Грузии подтвердил гибель двух заключенных в руставской тюрьме

Тюрьма №17 – одна из самых больших тюрем в Грузии, там отбывают наказание более 1,5 тысячи заключенных 15.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии подтвердила Sputnik Грузия гибель двух заключенных при пожаре в тюрьме №17 в городе Рустави (30 км от Тбилиси).Пожар начался накануне днем на кухне. Всего на месте работали 6 пожарных бригад и 11 машин. Причины возникновения пожара пока не известны.Между тем, служба государственного инспектора Грузии уже начала расследование по данному факту. Данное учреждение расположено по соседству с тюрьмой №12, где находится в заключении экс-президент Михаил Саакашвили.Права Саакашвили, или Особенности грузинских тюрем>>Тюрьма №17 – одна из самых больших в Грузии. По последним данным, там находится более 1,5 тысячи заключенных, из них 756 – отбывают наказания за особо тяжкие преступления.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, пожар, рустави, жертвы, тюрьма, заключенные