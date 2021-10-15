Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211015/kurs-lari-dollar-260568157.html
Курс лари на пятницу – 3,1383 GEL/$1
Курс лари на пятницу – 3,1383 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0054 лари по отношению к доллару 15.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-15T09:20+0400
2021-10-15T09:20+0400
экономика
грузия
лари
доллар
национальный банк грузии
курс лари к доллару на сегодня в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/17/259820099_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f5c9d0c01a6cdec3e8bd51ec2dc6ddb9.jpg
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 15 октября в размере 3,1383 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0054 лари по отношению к доллару.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/17/259820099_480:361:2729:2048_1920x0_80_0_0_99e952688c72ad115cbb7ec5e812c224.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экономика, грузия, лари, доллар, национальный банк грузии, курс лари к доллару на сегодня в грузии

Курс лари на пятницу – 3,1383 GEL/$1

09:20 15.10.2021
34
© photo: Sputnik / StringerОбменный пункт и люди в масках
Обменный пункт и люди в масках - Sputnik Грузия, 1920, 15.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0054 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 15 октября в размере 3,1383 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0054 лари по отношению к доллару.
© SputnikКросс-курс основных валют на 15 октября
Кросс-курс основных валют на 15 октября - Sputnik Грузия, 1920, 15.10.2021
Кросс-курс основных валют на 15 октября
© Sputnik
Читайте также:
Экономист назвал причины стабилизации курса грузинской валюты
Бизнес-ассоциация Грузии: у лари есть потенциал для дальнейшего укрепления
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:20Курс лари на пятницу – 3,1383 GEL/$1
09:01Грузия станет лидером в регионе по темпам экономического роста – прогноз МВФ
08:35Грузинский фильм "Падение пчелы" вошел в программу кинофестиваля Cinemed во Франции
07:59Армения и Азербайджан вновь обвиняют друг друга в открытии огня
07:32Сколько газа получила Грузия из Азербайджана в этом году
07:01Снижены квоты на вылов рыбы в Черном море у берегов Грузии
ВчераСостоянием здоровья Саакашвили заинтересовались в Польше
ВчераДва жилых дома сгорели в Батуми
ВчераПервый этап Кубка мира по фехтованию среди мужчин 2022 года пройдет в Тбилиси
ВчераМитингующим в Тбилиси рассказали о планах оппозиции, акция завершилась
ВчераТысячи людей на акции "Свободу Мише!" - видео с дрона
ВчераЖители центральных районов Тбилиси завтра останутся без воды
ВчераВакцина "Спутника Лайт" показала усиление иммунного ответа как бустер - РФПИ
ВчераАдминистрация тюрем опровергла информацию о бунте в руставской тюрьме
ВчераВОЗ заявила о повышении смертности от туберкулеза
ВчераПротестующим в центре Тбилиси зачитали письмо Саакашвили
ВчераПрезидент Грузии призвала население страны к вакцинации против коронавируса
ВчераВ центре Тбилиси из-за многотысячной акции мобилизованы силы МВД
Вчера"Свободу Саакашвили!": многотысячная акция протеста в центре Тбилиси - видео
ВчераПожар в тюрьме неподалеку от Тбилиси локализован