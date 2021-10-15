https://sputnik-georgia.ru/20211015/minyust-gruzii-gotov-sotrudnichat-so-sledstviem-po-delu-o-pozhare-v-tyurme-260598897.html

Минюст Грузии готов сотрудничать со следствием по делу о пожаре в тюрьме

Минюст Грузии готов сотрудничать со следствием по делу о пожаре в тюрьме

Администрация тюрьмы действовала согласно протоколу и сразу сообщила семьям погибших о случившемся, заявил министр 15.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-15T20:52+0400

2021-10-15T20:52+0400

2021-10-15T21:14+0400

происшествия

новости

грузия

пожар

заключенные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/04/260184939_0:96:1280:816_1920x0_80_0_0_ee9a873bf7a7c74f214b87172b840f5f.jpg

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Министерство юстиции Грузии готово максимально сотрудничать со следствием по расследованию дела о пожаре в тюрьме, в котором погибли два заключенных.Пожар в столовой тюрьмы №17 начался после завершения обеда, когда большинство заключенных уже покинули здание. В столовой оставались только двое осужденных, работающих в хозяйственной части.При этом он отметил, что администрация тюрьмы действовала согласно протоколу и сразу сообщила семьям погибших о случившемся, а после распространила об этом информацию.Названы имена заключенных, погибших при пожаре в руставской тюрьме >>В то же время Брегадзе отметил, что он лично был в тюрьме, где был пожар, и следил за процессом.В то же время Народный защитник Грузии отметила, что обоих пострадавших нашли через 20 минут после начала пожара. Их отправили в клинику, но спасти их не удалось.Тюрьма №17 расположена по соседству с тюрьмой №12, где находится в заключении экс-президент Михаил Саакашвили.Тюрьма №17 – одна из самых больших в Грузии. По последним данным, там находится более 1,5 тысячи заключенных, из них 756 – отбывают наказания за особо тяжкие преступления.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, пожар, заключенные