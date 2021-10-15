https://sputnik-georgia.ru/20211015/minyust-gruzii-gotov-sotrudnichat-so-sledstviem-po-delu-o-pozhare-v-tyurme-260598897.html
Минюст Грузии готов сотрудничать со следствием по делу о пожаре в тюрьме
Минюст Грузии готов сотрудничать со следствием по делу о пожаре в тюрьме
Администрация тюрьмы действовала согласно протоколу и сразу сообщила семьям погибших о случившемся, заявил министр 15.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-15T20:52+0400
2021-10-15T20:52+0400
2021-10-15T21:14+0400
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заключенные
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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Министерство юстиции Грузии готово максимально сотрудничать со следствием по расследованию дела о пожаре в тюрьме, в котором погибли два заключенных.Пожар в столовой тюрьмы №17 начался после завершения обеда, когда большинство заключенных уже покинули здание. В столовой оставались только двое осужденных, работающих в хозяйственной части.При этом он отметил, что администрация тюрьмы действовала согласно протоколу и сразу сообщила семьям погибших о случившемся, а после распространила об этом информацию.Названы имена заключенных, погибших при пожаре в руставской тюрьме >>В то же время Брегадзе отметил, что он лично был в тюрьме, где был пожар, и следил за процессом.В то же время Народный защитник Грузии отметила, что обоих пострадавших нашли через 20 минут после начала пожара. Их отправили в клинику, но спасти их не удалось.Тюрьма №17 расположена по соседству с тюрьмой №12, где находится в заключении экс-президент Михаил Саакашвили.Тюрьма №17 – одна из самых больших в Грузии. По последним данным, там находится более 1,5 тысячи заключенных, из них 756 – отбывают наказания за особо тяжкие преступления.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, пожар, заключенные
Минюст Грузии готов сотрудничать со следствием по делу о пожаре в тюрьме
20:52 15.10.2021 (обновлено: 21:14 15.10.2021)
Администрация тюрьмы действовала согласно протоколу и сразу сообщила семьям погибших о случившемся, заявил министр
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Министерство юстиции Грузии готово максимально сотрудничать со следствием по расследованию дела о пожаре в тюрьме, в котором погибли два заключенных.
Пожар в столовой тюрьмы №17 начался после завершения обеда, когда большинство заключенных уже покинули здание. В столовой оставались только двое осужденных, работающих в хозяйственной части.
"Служба государственного инспектора начала расследование, и будет установлена полная правда. С нашей стороны будет максимальная помощь следствию, и если будут выявлены виновные лица, естественно, они понесут ответственность", - сказал министр юстиции Рати Брегадзе журналистам.
При этом он отметил, что администрация тюрьмы действовала согласно протоколу и сразу сообщила семьям погибших о случившемся, а после распространила об этом информацию.
В то же время Брегадзе отметил, что он лично был в тюрьме, где был пожар, и следил за процессом.
В то же время Народный защитник Грузии отметила, что обоих пострадавших нашли через 20 минут после начала пожара. Их отправили в клинику, но спасти их не удалось.
Тюрьма №17 расположена по соседству с тюрьмой №12, где находится в заключении экс-президент Михаил Саакашвили.
Тюрьма №17 – одна из самых больших в Грузии. По последним данным, там находится более 1,5 тысячи заключенных, из них 756 – отбывают наказания за особо тяжкие преступления.
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