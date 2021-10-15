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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211015/novaya-koalitsiya-gruzinskaya-mechta-vedet-peregovory-s-partiey-gakhariya-260595670.html
Новая коалиция? "Грузинская мечта" ведет переговоры с партией Гахария
Новая коалиция? "Грузинская мечта" ведет переговоры с партией Гахария
Партия Гахария получила места в 54 из 64 сакребуло, при этом в около десяти сакребуло ее поддержка является решающей 15.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-15T18:43+0400
2021-10-15T18:49+0400
местные выборы в грузии 2021
новости
грузия
грузинская мечта
георгий гахария
созар субари
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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" ведет переговоры с членами партии экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии", которые вошли в состав многих сакребуло (местные совещательные органы) по всей стране.По итогам пропорциональных выборов партия Гахария получила места в 54 из 64 сакребуло, при этом в около десяти сакребуло ее поддержка является решающей для формирования большинства в коалиции с одной из двух крупных партий Грузии: "Грузинская мечта" и "Единое национальное движение".Информацию о переговорах "Мечты" с партией Гахария подтвердил представитель парламентского большинства Созар Субари в эфире телеканала PalitraNews .Ранее партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария предложила правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и главной оппозиционной силе "Единое национальное движение" трехсторонние переговоры для будущего сотрудничества в сакребуло (местный совещательный орган). Однако все стороны отказались.Субари уверен, что во втором туре местных выборов "Грузинская мечта" сможет одержать убедительную победу."Мы ждем победу во всех 20 муниципалитетах, в том числе в сакрубело, где пройдут вторые туры", - отметил Субари.Выборы в Грузии прошли 2 октября. По итогам первого тура, и правящая партия "Грузинская мечта", и ее главный конкурент, самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение", готовятся ко второму туру выборов, которые, по предварительным данным ЦИК, пройдут 30 октября в 20 городах страны, в том числе и в Тбилиси.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
https://sputnik-georgia.ru/20211013/vtoroy-tur-vyborov-mera-v-tsageri-lelo-podderzhit-kandidata-ot-partii-gakhariya-260497726.html
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новости, грузия, грузинская мечта, георгий гахария, созар субари

Новая коалиция? "Грузинская мечта" ведет переговоры с партией Гахария

18:43 15.10.2021 (обновлено: 18:49 15.10.2021)
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© Facebook / Sozar Subari Созар Субари
Созар Субари - Sputnik Грузия, 1920, 15.10.2021
© Facebook / Sozar Subari
Партия Гахария получила места в 54 из 64 сакребуло, при этом в около десяти сакребуло ее поддержка является решающей
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" ведет переговоры с членами партии экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии", которые вошли в состав многих сакребуло (местные совещательные органы) по всей стране.
По итогам пропорциональных выборов партия Гахария получила места в 54 из 64 сакребуло, при этом в около десяти сакребуло ее поддержка является решающей для формирования большинства в коалиции с одной из двух крупных партий Грузии: "Грузинская мечта" и "Единое национальное движение".
Информацию о переговорах "Мечты" с партией Гахария подтвердил представитель парламентского большинства Созар Субари в эфире телеканала PalitraNews .

"Естественно, мы разговариваем. Это политический процесс. Если они хотят создать альянс с "Национальным движением", то пускай создают, и будет несколько оппозиционных сакребуло, ну и что?!" - заявил Субари, отметив, что это не переманивание.

Ранее партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария предложила правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и главной оппозиционной силе "Единое национальное движение" трехсторонние переговоры для будущего сотрудничества в сакребуло (местный совещательный орган). Однако все стороны отказались.
Субари уверен, что во втором туре местных выборов "Грузинская мечта" сможет одержать убедительную победу.
"Мы ждем победу во всех 20 муниципалитетах, в том числе в сакрубело, где пройдут вторые туры", - отметил Субари.
Мамука Хазарадзе - Sputnik Грузия, 1920, 13.10.2021
Местные выборы в Грузии 2021
Второй тур выборов мэра в Цагери: "Лело" поддержит кандидата от партии Гахария
13 октября, 12:04
383
Выборы в Грузии прошли 2 октября. По итогам первого тура, и правящая партия "Грузинская мечта", и ее главный конкурент, самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение", готовятся ко второму туру выборов, которые, по предварительным данным ЦИК, пройдут 30 октября в 20 городах страны, в том числе и в Тбилиси.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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