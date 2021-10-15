https://sputnik-georgia.ru/20211015/novaya-koalitsiya-gruzinskaya-mechta-vedet-peregovory-s-partiey-gakhariya-260595670.html

Новая коалиция? "Грузинская мечта" ведет переговоры с партией Гахария

Новая коалиция? "Грузинская мечта" ведет переговоры с партией Гахария

Партия Гахария получила места в 54 из 64 сакребуло, при этом в около десяти сакребуло ее поддержка является решающей 15.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-15T18:43+0400

2021-10-15T18:43+0400

2021-10-15T18:49+0400

местные выборы в грузии 2021

новости

грузия

грузинская мечта

георгий гахария

созар субари

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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" ведет переговоры с членами партии экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии", которые вошли в состав многих сакребуло (местные совещательные органы) по всей стране.По итогам пропорциональных выборов партия Гахария получила места в 54 из 64 сакребуло, при этом в около десяти сакребуло ее поддержка является решающей для формирования большинства в коалиции с одной из двух крупных партий Грузии: "Грузинская мечта" и "Единое национальное движение".Информацию о переговорах "Мечты" с партией Гахария подтвердил представитель парламентского большинства Созар Субари в эфире телеканала PalitraNews .Ранее партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария предложила правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и главной оппозиционной силе "Единое национальное движение" трехсторонние переговоры для будущего сотрудничества в сакребуло (местный совещательный орган). Однако все стороны отказались.Субари уверен, что во втором туре местных выборов "Грузинская мечта" сможет одержать убедительную победу."Мы ждем победу во всех 20 муниципалитетах, в том числе в сакрубело, где пройдут вторые туры", - отметил Субари.Выборы в Грузии прошли 2 октября. По итогам первого тура, и правящая партия "Грузинская мечта", и ее главный конкурент, самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение", готовятся ко второму туру выборов, которые, по предварительным данным ЦИК, пройдут 30 октября в 20 городах страны, в том числе и в Тбилиси.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20211013/vtoroy-tur-vyborov-mera-v-tsageri-lelo-podderzhit-kandidata-ot-partii-gakhariya-260497726.html

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