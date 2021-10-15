https://sputnik-georgia.ru/20211015/plokhoy-mir-luchshe-chem-khoroshaya-voyna--putin-o-konflikte-armenii-i-azerbaydzhana-260585960.html

"Плохой мир лучше, чем хорошая война" – Путин о конфликте Армении и Азербайджана

"Плохой мир лучше, чем хорошая война" – Путин о конфликте Армении и Азербайджана

Путин подчеркнул, что "конфликт удалось остановить" при активном содействии России 15.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-15T14:46+0400

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2021-10-15T14:58+0400

россия

в мире

азербайджан

владимир путин

армения

карабахский конфликт

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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Конфликт Армении и Азербайджана удалось погасить, в том числе и благодаря России, чьи миротворцы остаются гарантом перемирия, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ в режиме видеоконференции.Российский лидер подчеркнул, что происходящее еще раз подтверждает поговорку, что "плохой мир лучше, чем хорошая война".Он отметил, что при активном содействии России "конфликт удалось остановить", и российский миротворческий контингент выступает гарантом достигнутого режима перемирия."При нашем содействии осуществляется и доставка гуманитарных грузов, разминируются территории, причем хочу обратить ваше внимание, с обеих сторон, на обеих территориях - и на территории Азербайджана, и на территории Армении. Восстанавливается система жизнеобеспечения, оказывается медицинская помощь населению, в свои дома вернулись десятки тысяч беженцев – свыше 52 тысяч человек", – сказал Путин.В конце сентября 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения.Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших.Кроме того, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Помимо этого, в регионе разместились российские миротворцы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211015/armeniya-i-azerbaydzhan-vnov-obvinyayut-drug-druga-v-otkrytii-ognya-260568900.html

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россия, в мире, азербайджан, владимир путин, армения, карабахский конфликт