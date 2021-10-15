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"Плохой мир лучше, чем хорошая война" – Путин о конфликте Армении и Азербайджана
"Плохой мир лучше, чем хорошая война" – Путин о конфликте Армении и Азербайджана
Путин подчеркнул, что "конфликт удалось остановить" при активном содействии России 15.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-15T14:46+0400
2021-10-15T14:46+0400
2021-10-15T14:58+0400
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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Конфликт Армении и Азербайджана удалось погасить, в том числе и благодаря России, чьи миротворцы остаются гарантом перемирия, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ в режиме видеоконференции.Российский лидер подчеркнул, что происходящее еще раз подтверждает поговорку, что "плохой мир лучше, чем хорошая война".Он отметил, что при активном содействии России "конфликт удалось остановить", и российский миротворческий контингент выступает гарантом достигнутого режима перемирия."При нашем содействии осуществляется и доставка гуманитарных грузов, разминируются территории, причем хочу обратить ваше внимание, с обеих сторон, на обеих территориях - и на территории Азербайджана, и на территории Армении. Восстанавливается система жизнеобеспечения, оказывается медицинская помощь населению, в свои дома вернулись десятки тысяч беженцев – свыше 52 тысяч человек", – сказал Путин.В конце сентября 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения.Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших.Кроме того, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Помимо этого, в регионе разместились российские миротворцы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, в мире, азербайджан, владимир путин, армения, карабахский конфликт
"Плохой мир лучше, чем хорошая война" – Путин о конфликте Армении и Азербайджана
14:46 15.10.2021 (обновлено: 14:58 15.10.2021)
Путин подчеркнул, что "конфликт удалось остановить" при активном содействии России
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Конфликт Армении и Азербайджана удалось погасить, в том числе и благодаря России, чьи миротворцы остаются гарантом перемирия, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ в режиме видеоконференции.
Российский лидер подчеркнул, что происходящее еще раз подтверждает поговорку, что "плохой мир лучше, чем хорошая война".
"К сожалению, иногда не обходится без разногласий и противоречий, и уж совсем плохо, когда эти противоречия приводят к острым конфликтам между отдельными государствами-участниками СНГ так, как это случилось, к сожалению, в прошлом году в ситуации вокруг нагорного Карабаха", – цитирует Путина "РИА Новости".
Он отметил, что при активном содействии России "конфликт удалось остановить", и российский миротворческий контингент выступает гарантом достигнутого режима перемирия.
"При нашем содействии осуществляется и доставка гуманитарных грузов, разминируются территории, причем хочу обратить ваше внимание, с обеих сторон, на обеих территориях - и на территории Азербайджана, и на территории Армении. Восстанавливается система жизнеобеспечения, оказывается медицинская помощь населению, в свои дома вернулись десятки тысяч беженцев – свыше 52 тысяч человек", – сказал Путин.
В конце сентября 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения.
Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших.
Кроме того, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Помимо этого, в регионе разместились российские миротворцы.
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