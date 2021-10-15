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Почетное консульство Грузии открылось в словенском городе Порторож
Почетное консульство Грузии открылось в словенском городе Порторож
В церемонии открытия Почетного консульства Грузии в Портороже принял участие министр иностранных дел Давид Залкалиани 15.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-15T15:47+0400
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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Почетное консульство Грузии открыл в городе Порторож министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в рамках своего визита в Словению, сообщается на сайте МИД в Facebook.По сообщению внешнеполитического ведомства, почетным консулом Грузии стал Андрей Мальгай. Давид Залкалиани поздравил его с назначением и подчеркнул важность открытия консульства в транспортном центре Словении – Приморском регионе.Визит президента Грузии в Австрию оказался насыщенным&gt;&gt; Министр рассказал об успешном сотрудничестве между двумя странами в области политики, экономики, туризма и культуры, а также подчеркнул роль Почетного консульства в углублении торговых, инвестиционных и межнациональных отношений. Залкалиани выразил надежду, что с открытием Почетного консульства грузино-словенские отношения еще больше укрепятся, и пожелал Андрею Мальгаю успехов. В церемонии открытия консульства принял участие посол Грузии в Республике Словения Ираклий Коплатадзе. В рамках визита министра иностранных дел Грузии запланированы его встречи с высшими должностными лицами Словении.Дипломатические отношения между Грузией и Словенией были установлены в январе 1993 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, мид грузии, визит, словения

Почетное консульство Грузии открылось в словенском городе Порторож

15:47 15.10.2021
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© Facebook / David Zalkaliani В Словении открыто почетное консульство Грузии
В Словении открыто почетное консульство Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 15.10.2021
© Facebook / David Zalkaliani
В церемонии открытия Почетного консульства Грузии в Портороже принял участие министр иностранных дел Давид Залкалиани
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Почетное консульство Грузии открыл в городе Порторож министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в рамках своего визита в Словению, сообщается на сайте МИД в Facebook.
По сообщению внешнеполитического ведомства, почетным консулом Грузии стал Андрей Мальгай. Давид Залкалиани поздравил его с назначением и подчеркнул важность открытия консульства в транспортном центре Словении – Приморском регионе.
Визит президента Грузии в Австрию оказался насыщенным>>
Министр рассказал об успешном сотрудничестве между двумя странами в области политики, экономики, туризма и культуры, а также подчеркнул роль Почетного консульства в углублении торговых, инвестиционных и межнациональных отношений.
Залкалиани выразил надежду, что с открытием Почетного консульства грузино-словенские отношения еще больше укрепятся, и пожелал Андрею Мальгаю успехов.
В церемонии открытия консульства принял участие посол Грузии в Республике Словения Ираклий Коплатадзе.
В рамках визита министра иностранных дел Грузии запланированы его встречи с высшими должностными лицами Словении.
Дипломатические отношения между Грузией и Словенией были установлены в январе 1993 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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