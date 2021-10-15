https://sputnik-georgia.ru/20211015/pochetnoe-konsulstvo-gruzii-otkrylos-v-slovenskom-gorode-portorozh--260581784.html

Почетное консульство Грузии открылось в словенском городе Порторож

Почетное консульство Грузии открылось в словенском городе Порторож

В церемонии открытия Почетного консульства Грузии в Портороже принял участие министр иностранных дел Давид Залкалиани 15.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-15T15:47+0400

2021-10-15T15:47+0400

2021-10-15T15:47+0400

политика

новости

грузия

мид грузии

визит

словения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0f/260581771_0:6:1166:662_1920x0_80_0_0_f8e976ca6d676860dc53ebca0d7c3c4a.jpg

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Почетное консульство Грузии открыл в городе Порторож министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в рамках своего визита в Словению, сообщается на сайте МИД в Facebook.По сообщению внешнеполитического ведомства, почетным консулом Грузии стал Андрей Мальгай. Давид Залкалиани поздравил его с назначением и подчеркнул важность открытия консульства в транспортном центре Словении – Приморском регионе.Визит президента Грузии в Австрию оказался насыщенным>> Министр рассказал об успешном сотрудничестве между двумя странами в области политики, экономики, туризма и культуры, а также подчеркнул роль Почетного консульства в углублении торговых, инвестиционных и межнациональных отношений. Залкалиани выразил надежду, что с открытием Почетного консульства грузино-словенские отношения еще больше укрепятся, и пожелал Андрею Мальгаю успехов. В церемонии открытия консульства принял участие посол Грузии в Республике Словения Ираклий Коплатадзе. В рамках визита министра иностранных дел Грузии запланированы его встречи с высшими должностными лицами Словении.Дипломатические отношения между Грузией и Словенией были установлены в январе 1993 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

словения

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, мид грузии, визит, словения