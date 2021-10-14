https://sputnik-georgia.ru/20211014/vizit-prezidenta-gruzii-v-avstriyu-okazalsya-nasyschennym-260541213.html

Визит президента Грузии в Австрию оказался насыщенным

Визит президента Грузии в Австрию оказался насыщенным

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе своего первого официального визита в Австрию провела множество встреч, целью которых было... 14.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе своего первого официального визита в Австрию провела множество встреч, целью которых было углубление политических и экономических отношений, а также предоставление грузинским студентам больше возможностей для стажировки.Первая встреча прошла с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом."Мы – сравнительно маленькие страны, горные и очень интересные", – сказала Зурабишвили.Развитие Грузии и Австрии, по ее словам, во многом зависит от туризма и экономического прогресса в области технологий, энергетик. У Грузии огромный потенциал для австрийских компаний, особенно с точки зрения возобновляемых источников энергии, сферы туризма и инфраструктуры, подчеркнул в свою очередь Ван дер Беллен.Горы, политика и пандемия: о чем говорили президенты Грузии и Австрии в Вене>>"Сотрудничество между Австрией и Грузией было, есть и продолжается", – сказала Зурабишвили и пригласила своего австрийского коллегу в Грузию на празднование 30-летия дипломатических отношений между странами.Встретилась президент Грузии и с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Марией Шмидт. На встрече, помимо прочего, обсуждались усилия организации по активизации участия женщин в различных сферах деятельности государства. Президент выступила с инициативой провести в Тбилиси конференцию женщин-лидеров государств под эгидой ОБСЕ.В ходе визита Зурабишвили приняла участие в грузино-австрийском бизнес-форуме, посетила Государственную сокровищницу Австрии, Музей современного искусства, а также художественную мастерскую Art for Art Workshop. С руководством мастерской президент обсудила возможности стажировки там студентов Академии художеств Грузии.Из Австрии в Швейцарию: президент Грузии продолжает европейский вояж>>Президент также встретилась с грузинскими студентами, которые учатся в Австрии, и предложила им использовать свои знания и опыт в целях популяризации Грузии – пополнять Википедию информацией о культуре и истории страны на разных языках. Она также обнадежила студентов, которые в процессе обучения за рубежом сталкиваются с проблемой доступа к требуемым ресурсам. По словам президента, работа над этим уже идет. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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