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Саакашвили из тюрьмы призвал людей выйти на улицы

Саакашвили из тюрьмы призвал людей выйти на улицы

Экс-президент Грузии напомнил сторонникам о важности второго тура выборов мэров 15.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-15T18:21+0400

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михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал сторонников выйти на акции протеста. Об этом говорится в письме политика, которое зачитала его подруга, депутат Верховной Рады Украины Елизавета Ясько после свидания с ним в пятницу.Саакашвили находится в заключении в руставской тюрьме, где отбывает приговор по двум уголовным делам. Сразу после своего ареста в Тбилиси он объявил голодовку, которая длится уже 15-й день.Накануне партия "Единое национальное движение", основанная Саакашвили, провела многотысячную акцию протеста с требованием его освобождения. По различным оценкам, поддержать экс-президента Грузии пришли от 15 тысяч до 50 тысяч человекВ своем письме экс-президент Грузии напомнил сторонникам о важности второго тура выборов мэров, которые пройдут в 20 городах 30 октября. Экс-президент призвал находящихся за пределами Грузии мигрантов вернуться на родину к этому дню, чтобы сделать свой выбор, который обеспечит победу оппозиции.На сегодняшний день экс-президенту вынесены два окончательных приговора – по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В общей сложности он должен провести в тюрьме шесть лет с момента ареста 1 октября.Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили