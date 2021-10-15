https://sputnik-georgia.ru/20211015/saakashvili-nakhoditsya-na-kurorte---predsedatel-gruzinskoy-mechty-260591793.html

"Саакашвили находится на курорте" - председатель "Грузинской мечты"

"Саакашвили находится на курорте" - председатель "Грузинской мечты"

Председатель "Грузинской мечты" назвал тюрьмы времен президентства Михаила Саакашвили "адом на земле" 15.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-15T17:17+0400

2021-10-15T17:17+0400

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грузия

михаил саакашвили

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тюрьма

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отбывает наказание в прекрасных условиях, чего нельзя сказать об условиях заключения в тюрьмах при его правлении, сказал председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Адвокат Саакашвили рассчитывает на помилование экс-президента Грузии>>При президентстве Саакашвили правозащитники не раз били тревогу из-за обстановки в тюрьмах, но наибольший резонанс эта проблема получила в преддверии парламентских выборов 2012 года. Обнародованные кадры насилия над заключенными произвели эффект взорвавшейся бомбы. Эти выборы партия Саакашвили проиграла, и к власти пришла "Грузинская мечта". Он отметил, что власти обеспечили медицинское наблюдение за экс-президентом, объявившим голодовку, как это происходит в случае каждого заключенного, и врачи вмешаются в случае осложнений.Саакашвили вернулся в Грузию из Украины перед выборами в органы местной власти. Уже 1 октября он был задержан и сразу после ареста объявил голодовку, объявив себя политическим заключенным. "Бледный и вялый" – в партии Саакашвили рассказали о состоянии экс-президента>>Экс-президент Грузии находится в тюрьме на основании приговоров по двум делам – по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По окончательному решению суда, в тюрьме он проведет шесть лет со дня ареста.Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, михаил саакашвили, грузинская мечта, тюрьма, возвращение и арест саакашвили