https://sputnik-georgia.ru/20211015/sereznaya-travma-u-shengeliya---gruzinskogo-basketbolista-propustit-dva-mesyatsa-260599170.html

Серьезная травма у Шенгелия - грузинский баскетболист пропустит два месяца

Серьезная травма у Шенгелия - грузинский баскетболист пропустит два месяца

Грузинский баскетболист был признан MVP двух последних туров Евролиги и в последнем матче набрал 33 очка, установив личный рекорд результативности в турнире 15.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 окт – Sputnik. Травма капитана сборной Грузии и форварда московского ЦСКА – Торнике Шенгелия, оказалась серьезной. Баскетболист пропустит минимум два месяца, говорится в сообщении на сайте "армейцев"."Шенгелия выбыл из строя на длительный срок из-за травмы правого плечевого сустава, полученной в матче Евролиги против "Зенита". На данный момент баскетболист прошел обследование в GMS Clinic. Дальнейшая тактика лечения и сроки восстановления будут определены после заключения консилиума. По предварительным оценкам врачей, Токо пропустит не менее двух месяцев", - говорится в сообщении.Торнике Шенгелия установил личный рекорд результативности в матче Евролиги >>В матче Евролиги против "Зенита" ЦСКА победил 77:67, а Шенгелия набрал 33 очка и установил личный рекорд результативности в турнире. Грузинский баскетболист был признан MVP двух последних туров Евролиги. До игры с "Зенитом" "Армейцы" обыграли на выезде стамбульский "Анадолу Эфес", а Шенгелия в том матче набрал 23 очка.Шенгелия выступает за ЦСКА с лета прошлого года, куда он перешел из "Басконии", проведя в испанском клубе шесть сезонов. Срок соглашения между 30-летним грузинским баскетболистом и "армейцами" рассчитан на три года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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