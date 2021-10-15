Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211015/sereznaya-travma-u-shengeliya---gruzinskogo-basketbolista-propustit-dva-mesyatsa-260599170.html
Серьезная травма у Шенгелия - грузинский баскетболист пропустит два месяца
Серьезная травма у Шенгелия - грузинский баскетболист пропустит два месяца
Грузинский баскетболист был признан MVP двух последних туров Евролиги и в последнем матче набрал 33 очка, установив личный рекорд результативности в турнире 15.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-15T21:18+0400
2021-10-15T21:23+0400
спорт
новости
грузия
цска
торнике шенгелия
баскетбол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/1c/251867465_0:103:3275:1945_1920x0_80_0_0_11fc0ac7d967c3b1b3b0284c7e9d108d.jpg
ТБИЛИСИ, 15 окт – Sputnik. Травма капитана сборной Грузии и форварда московского ЦСКА – Торнике Шенгелия, оказалась серьезной. Баскетболист пропустит минимум два месяца, говорится в сообщении на сайте "армейцев"."Шенгелия выбыл из строя на длительный срок из-за травмы правого плечевого сустава, полученной в матче Евролиги против "Зенита". На данный момент баскетболист прошел обследование в GMS Clinic. Дальнейшая тактика лечения и сроки восстановления будут определены после заключения консилиума. По предварительным оценкам врачей, Токо пропустит не менее двух месяцев", - говорится в сообщении.Торнике Шенгелия установил личный рекорд результативности в матче Евролиги &gt;&gt;В матче Евролиги против "Зенита" ЦСКА победил 77:67, а Шенгелия набрал 33 очка и установил личный рекорд результативности в турнире. Грузинский баскетболист был признан MVP двух последних туров Евролиги. До игры с "Зенитом" "Армейцы" обыграли на выезде стамбульский "Анадолу Эфес", а Шенгелия в том матче набрал 23 очка.Шенгелия выступает за ЦСКА с лета прошлого года, куда он перешел из "Басконии", проведя в испанском клубе шесть сезонов. Срок соглашения между 30-летним грузинским баскетболистом и "армейцами" рассчитан на три года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/1c/251867465_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_8614c65dfc2a0c0e9839b88eac0b7d26.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт, новости, грузия, цска, торнике шенгелия, баскетбол

Серьезная травма у Шенгелия - грузинский баскетболист пропустит два месяца

21:18 15.10.2021 (обновлено: 21:23 15.10.2021)
313
© photo: Sputnik / Mikhail Serbin / Перейти в фотобанкИгрок ЦСКА Торнике Шенгелия (справа) и игрок "Анадолу Эфеса" Родриг Бьёбуа
Игрок ЦСКА Торнике Шенгелия (справа) и игрок Анадолу Эфеса Родриг Бьёбуа - Sputnik Грузия, 1920, 15.10.2021
© photo: Sputnik / Mikhail Serbin
/
Перейти в фотобанк
Грузинский баскетболист был признан MVP двух последних туров Евролиги и в последнем матче набрал 33 очка, установив личный рекорд результативности в турнире
ТБИЛИСИ, 15 окт – Sputnik. Травма капитана сборной Грузии и форварда московского ЦСКА – Торнике Шенгелия, оказалась серьезной. Баскетболист пропустит минимум два месяца, говорится в сообщении на сайте "армейцев".
"Шенгелия выбыл из строя на длительный срок из-за травмы правого плечевого сустава, полученной в матче Евролиги против "Зенита". На данный момент баскетболист прошел обследование в GMS Clinic. Дальнейшая тактика лечения и сроки восстановления будут определены после заключения консилиума. По предварительным оценкам врачей, Токо пропустит не менее двух месяцев", - говорится в сообщении.
Торнике Шенгелия установил личный рекорд результативности в матче Евролиги >>
В матче Евролиги против "Зенита" ЦСКА победил 77:67, а Шенгелия набрал 33 очка и установил личный рекорд результативности в турнире. Грузинский баскетболист был признан MVP двух последних туров Евролиги. До игры с "Зенитом" "Армейцы" обыграли на выезде стамбульский "Анадолу Эфес", а Шенгелия в том матче набрал 23 очка.
Шенгелия выступает за ЦСКА с лета прошлого года, куда он перешел из "Басконии", проведя в испанском клубе шесть сезонов. Срок соглашения между 30-летним грузинским баскетболистом и "армейцами" рассчитан на три года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:09Скандал вокруг провайдера в Грузии продолжается: компания получила предупреждение
21:18Серьезная травма у Шенгелия - грузинский баскетболист пропустит два месяца
20:52Минюст Грузии готов сотрудничать со следствием по делу о пожаре в тюрьме
20:09В Грузии строят новую дорогу на Верхний Ларс: проблема заторов будет решена
20:02Мэрия Тбилиси помогает привлекать туристов из стран Ближнего Востока
19:50В Москве за проезд на метро теперь можно платить "лицом"
19:35Телавский музыкальный фестиваль Вирсаладзе "переезжает" в Тбилиси
19:16На акции в поддержку Саакашвили пытались заглушить сигнал? Разъяснения МВД Грузии
19:16Арест Саакашвили и многотысячная акция - игра ва-банк за сердца колеблющихся избирателей
19:00В России вводятся новые правила вывоза детей за рубеж
18:43Новая коалиция? "Грузинская мечта" ведет переговоры с партией Гахария
18:43На месте обрушившейся пятиэтажки в Батуми построят новый дом
18:21Саакашвили из тюрьмы призвал людей выйти на улицы
18:14Центр Кахидзе приглашает на вечер Бетховена в Тбилиси
18:01Дети от смешанных браков должны получать гражданство России - Лавров
17:46Коронавирус в школах Грузии – число инфицированных растет
17:42Два взгляда на одну акцию – как политики оценивают протест ЕНД
17:33В каких случаях пассажиры в Грузии получат компенсацию от авиаперевозчиков?
17:18"Игра в кальмара": мировой хит сводит с ума планету - фото
17:17"Саакашвили находится на курорте" - председатель "Грузинской мечты"