https://sputnik-georgia.ru/20211015/telavskiy-muzykalnyy-festival-virsaladze-pereezzhaet-v-tbilisi-260595000.html
Телавский музыкальный фестиваль Вирсаладзе "переезжает" в Тбилиси
Телавский музыкальный фестиваль Вирсаладзе "переезжает" в Тбилиси
Пандемия не повлияла на программу фестиваля, который традиционно пригласил в Грузию всемирно известных музыкантов 15.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-15T19:35+0400
2021-10-15T19:35+0400
2021-10-15T19:35+0400
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элисо вирсаладзе
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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Международный музыкальный фестиваль, который традиционно проходил в городе Телави (регион Кахети), из-за пандемии состоится с 17-22 октября в Тбилиси.Фестиваль немного изменит свой формат и временно "переедет" в грузинскую столицу, где пройдут три концерта и 12 мастер-классов, сообщают организаторы. При этом пандемия не повлияла на программу фестиваля, который традиционно пригласил в Грузию всемирно известных музыкантов.Откроет фестиваль чешский пианист Лукаш Вондрачек. В программе - концерт Рахманинова для фортепиано с оркестром. На следующий день, 18 октября, состоится вечер молодых грузинских музыкантов с участием пианистов Сандро Гегечкори и Марики Кухианидзе, которые исполнят произведения Листа, Шопена, Мендельсона и других композиторов.В заключительный день фестиваля запланирован концерт камерной музыки. На сцене выступят основательница фестиваля, легендарная грузинская пианистка Элисо Вирсаладзе, а также скрипач Андрей Баранов и виолончелист Александр Рудин из России. В программе - фортепианное трио Моцарта и Чайковского.Все концерты будут проходить в малом и большом залах тбилисской Государственной консерватории имени Вано Сараджишвили.Что касается мастер-классов для учеников и студентов, то урок по фортепиано будут вести Элисо Вирсаладзе и профессор Брюссельской музыкальной академии Хатуна Кокочашвили; по классу скрипки - обладатель Гран-при Международного конкурса имени королевы Елизаветы в Брюсселе, профессор Женевской музыкальной академии Андрей Баранов, и специалист по виолончели и камерному ансамблю, лауреат международных конкурсов, виолончелист и дирижер Александр Рудин.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, тбилиси, телави, музыкальный фестиваль элисо вирсаладзе, элисо вирсаладзе
Телавский музыкальный фестиваль Вирсаладзе "переезжает" в Тбилиси
Пандемия не повлияла на программу фестиваля, который традиционно пригласил в Грузию всемирно известных музыкантов
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik.
Международный музыкальный фестиваль, который традиционно проходил в городе Телави (регион Кахети), из-за пандемии состоится
с 17-22 октября в Тбилиси.
Фестиваль немного изменит свой формат и временно "переедет" в грузинскую столицу, где пройдут три концерта и 12 мастер-классов, сообщают организаторы. При этом пандемия не повлияла на программу фестиваля, который традиционно пригласил в Грузию всемирно известных музыкантов.
Откроет фестиваль чешский пианист Лукаш Вондрачек. В программе - концерт Рахманинова для фортепиано с оркестром. На следующий день, 18 октября, состоится вечер молодых грузинских музыкантов с участием пианистов Сандро Гегечкори и Марики Кухианидзе, которые исполнят произведения Листа, Шопена, Мендельсона и других композиторов.
В заключительный день фестиваля запланирован концерт камерной музыки. На сцене выступят основательница фестиваля, легендарная грузинская пианистка Элисо Вирсаладзе, а также скрипач Андрей Баранов и виолончелист Александр Рудин из России. В программе - фортепианное трио Моцарта и Чайковского.
Все концерты будут проходить в малом и большом залах тбилисской Государственной консерватории имени Вано Сараджишвили.
Что касается мастер-классов для учеников и студентов, то урок по фортепиано будут вести Элисо Вирсаладзе и профессор Брюссельской музыкальной академии Хатуна Кокочашвили; по классу скрипки - обладатель Гран-при Международного конкурса имени королевы Елизаветы в Брюсселе, профессор Женевской музыкальной академии Андрей Баранов, и специалист по виолончели и камерному ансамблю, лауреат международных конкурсов, виолончелист и дирижер Александр Рудин.
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