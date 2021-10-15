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В каких случаях пассажиры в Грузии получат компенсацию от авиаперевозчиков?
В каких случаях пассажиры в Грузии получат компенсацию от авиаперевозчиков?
Новое правило распространяется на тех гражданах, которые летают из аэропортов Грузии с помощью грузинских или иностранных авиакомпаний 15.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-15T17:33+0400
2021-10-15T17:33+0400
2021-10-15T17:33+0400
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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. В случае задержки полета минимум на три часа пассажиры будут иметь право потребовать от конкретного авиаперевозчика компенсацию, говорится в сообщении Агентства гражданской авиации Грузии.По информации агентства, изменения входят в правило оказания помощи и выдачи компенсации гражданам в случае отмены полетов, длительной задержки полета, отказа от посадки в самолет.Главная цель изменений - улучшить условия защиты прав пассажиров.На авиарынке Грузии работают 39 авиакомпаний: восстановлено 88% рейсов >>В том случае, если авиакомпания докажет, что задержка полета была обусловлена особенным положением, которое невозможно было предотвратить, пассажиры не смогут получить компенсацию.До этого обязанность выплаты компенсации со стороны авиакомпании распространялась на случаи, которые были связаны с упразднением полетов или же отказом от посадки в самолет.Новое правило распространяется на тех граждан, которые летают из аэропортов Грузии с помощью грузинских или иностранных авиакомпаний. Изменение также касается тех пассажиров, которые прилетают в Грузию из других стран с помощью грузинской авиакомпании.Загруженность аэропорта в Кутаиси продолжает расти >>Правило оказания помощи и выдачи компенсации гражданам Агентство гражданской авиации приняло в 2012 году. Документ был разработан на основе правил ЕС.С проектом изменения правила можно ознакомиться по ссылке.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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экономика, новости, грузия, туризм, агентство гражданской авиации
В каких случаях пассажиры в Грузии получат компенсацию от авиаперевозчиков?
Новое правило распространяется на тех гражданах, которые летают из аэропортов Грузии с помощью грузинских или иностранных авиакомпаний
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik.
В случае задержки полета минимум на три часа пассажиры будут иметь право потребовать от конкретного авиаперевозчика компенсацию, говорится в сообщении
Агентства гражданской авиации Грузии.
По информации агентства, изменения входят в правило оказания помощи и выдачи компенсации гражданам в случае отмены полетов, длительной задержки полета, отказа от посадки в самолет.
Главная цель изменений - улучшить условия защиты прав пассажиров.
В том случае, если авиакомпания докажет, что задержка полета была обусловлена особенным положением, которое невозможно было предотвратить, пассажиры не смогут получить компенсацию.
До этого обязанность выплаты компенсации со стороны авиакомпании распространялась на случаи, которые были связаны с упразднением полетов или же отказом от посадки в самолет.
Новое правило распространяется на тех граждан, которые летают из аэропортов Грузии с помощью грузинских или иностранных авиакомпаний. Изменение также касается тех пассажиров, которые прилетают в Грузию из других стран с помощью грузинской авиакомпании.
Правило оказания помощи и выдачи компенсации гражданам Агентство гражданской авиации приняло в 2012 году. Документ был разработан на основе правил ЕС.
С проектом изменения правила можно ознакомиться по ссылке
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