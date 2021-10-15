https://sputnik-georgia.ru/20211015/vystavka-forum-sovremennoy-gruzinskoy-skulptury-proydet-v-tbilisi-260575669.html

Выставка-форум современной грузинской скульптуры пройдет в Тбилиси

Выставка-форум современной грузинской скульптуры пройдет в Тбилиси

На мероприятии обсудят главные проблемы современного скульптурного искусства в Грузии и пути его развития 15.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-15T14:31+0400

2021-10-15T14:31+0400

2021-10-15T14:31+0400

общество

культура

новости

грузия

тбилиси

центр культуры "муза"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23727/46/237274691_0:33:2000:1158_1920x0_80_0_0_b29857ba16d1c9243e558d6f15e78528.jpg

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Выставка-форум современной грузинской скульптуры, посвященная памяти выдающегося скульптора Мераба Бердзенишвили, пройдет в Тбилиси с 15 по 19 октября.На открытии форума участники обсудят проблемы сферы и ​​определят действия, необходимые для дальнейшего ее развития. Также состоится научная дискуссия об истории грузинской скульптуры и современных процессах, в которой примут участие как теоретики, так и художники. "Конец пандемии": в Тбилиси открывается необычная выставка >>>Отмечается, что мероприятие "Скульптура во время пандемии COVID-19. Форум современной скульптуры" – проект-победитель конкурса "Продвижение современной живописи, скульптуры и инсталляции", объявленного министерством культуры, спорта и молодежи Грузии.Форум пройдет в международном культурном центре "Муза", при организации Тбилисской ассоциации архитекторов и скульпторов и поддержке Минкультуры.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, культура, новости, грузия, тбилиси, центр культуры "муза"