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Выставка-форум современной грузинской скульптуры пройдет в Тбилиси
Выставка-форум современной грузинской скульптуры пройдет в Тбилиси
На мероприятии обсудят главные проблемы современного скульптурного искусства в Грузии и пути его развития 15.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-15T14:31+0400
2021-10-15T14:31+0400
2021-10-15T14:31+0400
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тбилиси
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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Выставка-форум современной грузинской скульптуры, посвященная памяти выдающегося скульптора Мераба Бердзенишвили, пройдет в Тбилиси с 15 по 19 октября.На открытии форума участники обсудят проблемы сферы и определят действия, необходимые для дальнейшего ее развития. Также состоится научная дискуссия об истории грузинской скульптуры и современных процессах, в которой примут участие как теоретики, так и художники. "Конец пандемии": в Тбилиси открывается необычная выставка >>>Отмечается, что мероприятие "Скульптура во время пандемии COVID-19. Форум современной скульптуры" – проект-победитель конкурса "Продвижение современной живописи, скульптуры и инсталляции", объявленного министерством культуры, спорта и молодежи Грузии.Форум пройдет в международном культурном центре "Муза", при организации Тбилисской ассоциации архитекторов и скульпторов и поддержке Минкультуры.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, культура, новости, грузия, тбилиси, центр культуры "муза"
Выставка-форум современной грузинской скульптуры пройдет в Тбилиси
На мероприятии обсудят главные проблемы современного скульптурного искусства в Грузии и пути его развития
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik.
Выставка-форум современной грузинской скульптуры, посвященная памяти выдающегося скульптора Мераба Бердзенишвили, пройдет
в Тбилиси с 15 по 19 октября.
Цель проекта – популяризация современной скульптуры как вида изобразительного искусства, а также помощь художникам, работающим в этой области в условиях пандемии коронавируса.
На открытии форума участники обсудят проблемы сферы и определят действия, необходимые для дальнейшего ее развития. Также состоится научная дискуссия об истории грузинской скульптуры и современных процессах, в которой примут участие как теоретики, так и художники.
Отмечается, что мероприятие "Скульптура во время пандемии COVID-19. Форум современной скульптуры" – проект-победитель конкурса "Продвижение современной живописи, скульптуры и инсталляции", объявленного министерством культуры, спорта и молодежи Грузии.
Форум пройдет в международном культурном центре "Муза", при организации Тбилисской ассоциации архитекторов и скульпторов и поддержке Минкультуры.
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