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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 076
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 076
За последние 24 часа от коронавируса скончались 44 человека, вылечились 1 126 пациентов 16.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-16T10:53+0400
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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 5 076. Скончались 44 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 657 753 случая заражения.Президент Грузии призвала население страны к вакцинации против коронавируса&gt;&gt;Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 126 человек, с начала пандемии – 609 987. Скончались 9 440.За сутки сделано 62 994 теста, из которых 41 001 на антиген и 21 993 ПЦР-теста.Показатель инфицирования: за сутки – 8,06%, за последние 14 дней – 8,04%, за последние семь дней – 8,77%.К этому времени в Грузии сделано 1 906 882 прививки от коронавируса, в том числе за последние сутки – 6 673.В карантине в данное время находятся 59 человек, в стационарах – 5 176, в ковид-гостиницах – 922.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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коронавирус covid-19, общество, новости, грузия

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 076

10:53 16.10.2021
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© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920, 16.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
За последние 24 часа от коронавируса скончались 44 человека, вылечились 1 126 пациентов
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 5 076. Скончались 44 человека.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 657 753 случая заражения.
Президент Грузии призвала население страны к вакцинации против коронавируса>>
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 126 человек, с начала пандемии – 609 987. Скончались 9 440.
За сутки сделано 62 994 теста, из которых 41 001 на антиген и 21 993 ПЦР-теста.
Показатель инфицирования: за сутки – 8,06%, за последние 14 дней – 8,04%, за последние семь дней – 8,77%.
К этому времени в Грузии сделано 1 906 882 прививки от коронавируса, в том числе за последние сутки – 6 673.
В карантине в данное время находятся 59 человек, в стационарах – 5 176, в ковид-гостиницах – 922.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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