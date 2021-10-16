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Грузинский "Черный лев" одержал первую победу в Суперкубке Европы по регби
Грузинский "Черный лев" одержал первую победу в Суперкубке Европы по регби
Следующий матч в рамках турнира "Черный лев" проведет на выезде 23 октября против "Локомотива" 16.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 16 окт – Sputnik. Первая в истории грузинского регби профессиональная франшиза "Черный лев" стартовала с победы на Суперкубке Европы.В домашнем матче, который состоялся в Тбилиси на стадионе "Авчала", "Черный лев" уверенно обыграл "Тель-Авив Хит" со счетом 33:10.Грузинские регбисты занесли в зачетную зону соперника четыре удачные попытки, выполнили две реализации и забили три штрафных удара. Героем матча стал Акаки Табуцадзе, на счету которого три удачные попытки. Автором еще одной стал Шалва Мамукашвили.Заработав еще и бонусное очко, "Черный лев" расположился на втором месте в группе Восточной конференции. Лидером квартета является российский "Енисей-СТМ", одержавший победы в двух стартовых матчах. "Тель-Авив Хит" занимает третье место, а замыкает группу еще один представитель России – "Локомотив - Пенза".Главным тренером "Черного льва" является наставник сборной Грузии – Леван Маисашвили, который тяжело переболел коронавирусом и какое-то время находился в критическом состоянии. Именно ему регбисты посвятили свою первую победу на турнире.Следующий матч в рамках турнира "Черный лев" проведет на выезде 23 октября против "Локомотива".Суперкубок Европы – новый турнир, организованный Rugby Europe. В соревнованиях принимают участие восемь команд, разбитых на две группы – Восточную и Западную конференции. Согласно регламенту турнира, в полуфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы.Полуфиналы пройдут в апреле следующего года, а финал – в мае. Причем решающий матч состоится на поле команды, завершивший групповой этап с лучшими показателями.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, регби

Грузинский "Черный лев" одержал первую победу в Суперкубке Европы по регби

21:21 16.10.2021 (обновлено: 21:36 16.10.2021)
828
© Facebook / Black LionПервая в истории грузинского регби профессиональная франшиза "Черный лев"
Первая в истории грузинского регби профессиональная франшиза Черный лев - Sputnik Грузия, 1920, 16.10.2021
© Facebook / Black Lion
Следующий матч в рамках турнира "Черный лев" проведет на выезде 23 октября против "Локомотива"
ТБИЛИСИ, 16 окт – Sputnik. Первая в истории грузинского регби профессиональная франшиза "Черный лев" стартовала с победы на Суперкубке Европы.
В домашнем матче, который состоялся в Тбилиси на стадионе "Авчала", "Черный лев" уверенно обыграл "Тель-Авив Хит" со счетом 33:10.
Грузинские регбисты занесли в зачетную зону соперника четыре удачные попытки, выполнили две реализации и забили три штрафных удара. Героем матча стал Акаки Табуцадзе, на счету которого три удачные попытки. Автором еще одной стал Шалва Мамукашвили.
Заработав еще и бонусное очко, "Черный лев" расположился на втором месте в группе Восточной конференции. Лидером квартета является российский "Енисей-СТМ", одержавший победы в двух стартовых матчах. "Тель-Авив Хит" занимает третье место, а замыкает группу еще один представитель России – "Локомотив - Пенза".
Главным тренером "Черного льва" является наставник сборной Грузии – Леван Маисашвили, который тяжело переболел коронавирусом и какое-то время находился в критическом состоянии. Именно ему регбисты посвятили свою первую победу на турнире.
Следующий матч в рамках турнира "Черный лев" проведет на выезде 23 октября против "Локомотива".
Тренировка грузинских регбистов перед матчем с израильской командой в рамках Суперкубка Европы - Sputnik Грузия, 1920, 16.10.2021
"Черный лев" – новая страница в истории грузинского регби
11:54
254
Суперкубок Европы – новый турнир, организованный Rugby Europe. В соревнованиях принимают участие восемь команд, разбитых на две группы – Восточную и Западную конференции. Согласно регламенту турнира, в полуфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы.
Полуфиналы пройдут в апреле следующего года, а финал – в мае. Причем решающий матч состоится на поле команды, завершивший групповой этап с лучшими показателями.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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