Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211016/lichnyy-vrach-saakashvili-soglasilsya-na-analizy-i-konsilium-vrachey-260602806.html
Личный врач: Саакашвили согласился на анализы и консилиум врачей
Личный врач: Саакашвили согласился на анализы и консилиум врачей
На данный момент необходимости госпитализации Саакашвили нет, однако она возникнет, так как он не прекращает голодовку, заявляет врач 16.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-16T00:39+0400
2021-10-16T00:39+0400
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/04/260219560_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_536078e7c0b4a251d078d177fe6c5f32.jpg
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили согласен на консилиум врачей, тесты и лекарства, но не на прекращение голодовки, заявил его личный врач Николоз Кипшидзе после встречи с экс-президентом.Саакашвили находится в заключении в руставской тюрьме, где отбывает приговор по двум уголовным делам. Сразу после своего ареста в Тбилиси он объявил голодовку, которая длится уже 15-й день.Личный врач экс-президента подчеркнул, что на данный момент необходимости госпитализации Саакашвили нет, однако она возникнет, так как он не собирается прекращать голодовку."Он сказал мне, что ни в коем случае не прекратит голодовку и будет бороться до конца" - отметил Кипшидзе."Саакашвили находится на курорте" - председатель "Грузинской мечты" &gt;&gt;По словам врача, анализы президент сдаст во вторникНа сегодняшний день экс-президенту вынесены два окончательных приговора – по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В общей сложности он должен провести в тюрьме шесть лет с момента ареста 1 октября.Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/04/260219560_0:89:1019:853_1920x0_80_0_0_66fc560474194d97d89cbf0f5c4f6bab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили

Личный врач: Саакашвили согласился на анализы и консилиум врачей

00:39 16.10.2021
206
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста сторонников Саакашвили у Руставской тюрьмы 4 октября 2021 года
Акция протеста сторонников Саакашвили у Руставской тюрьмы 4 октября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 16.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
На данный момент необходимости госпитализации Саакашвили нет, однако она возникнет, так как он не прекращает голодовку, заявляет врач
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили согласен на консилиум врачей, тесты и лекарства, но не на прекращение голодовки, заявил его личный врач Николоз Кипшидзе после встречи с экс-президентом.
Саакашвили находится в заключении в руставской тюрьме, где отбывает приговор по двум уголовным делам. Сразу после своего ареста в Тбилиси он объявил голодовку, которая длится уже 15-й день.
"Я ждал, что он будет в плохом состоянии, но у него оказывается сильный организм, и он превзошел мои ожидания. Саакашвили согласен на консилиум, тесты и лекарства. Он настроен очень бодро", - сказал Кипшидзе.
Личный врач экс-президента подчеркнул, что на данный момент необходимости госпитализации Саакашвили нет, однако она возникнет, так как он не собирается прекращать голодовку.
"Он сказал мне, что ни в коем случае не прекратит голодовку и будет бороться до конца" - отметил Кипшидзе.
"Саакашвили находится на курорте" - председатель "Грузинской мечты" >>
По словам врача, анализы президент сдаст во вторник
На сегодняшний день экс-президенту вынесены два окончательных приговора – по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В общей сложности он должен провести в тюрьме шесть лет с момента ареста 1 октября.
Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000010
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
00:39Личный врач: Саакашвили согласился на анализы и консилиум врачей
00:15В Батуми началась эвакуация жителей дома рядом с обрушившимся
ВчераГрузия сможет продавать в ЕС товары, сделанные из турецкого сырья
ВчераГенпрокуроры Грузии и Азербайджана договорились о сотрудничестве
ВчераСкандал вокруг провайдера в Грузии продолжается: компания получила предупреждение
ВчераСерьезная травма у Шенгелия - грузинский баскетболист пропустит два месяца
ВчераМинюст Грузии готов сотрудничать со следствием по делу о пожаре в тюрьме
ВчераВ Грузии строят новую дорогу на Верхний Ларс: проблема заторов будет решена
ВчераМэрия Тбилиси помогает привлекать туристов из стран Ближнего Востока
ВчераВ Москве за проезд на метро теперь можно платить "лицом"
ВчераТелавский музыкальный фестиваль Вирсаладзе "переезжает" в Тбилиси
ВчераНа акции в поддержку Саакашвили пытались заглушить сигнал? Разъяснения МВД Грузии
ВчераАрест Саакашвили и многотысячная акция - игра ва-банк за сердца колеблющихся избирателей
ВчераВ России вводятся новые правила вывоза детей за рубеж
ВчераНовая коалиция? "Грузинская мечта" ведет переговоры с партией Гахария
ВчераНа месте обрушившейся пятиэтажки в Батуми построят новый дом
ВчераСаакашвили из тюрьмы призвал людей выйти на улицы
ВчераЦентр Кахидзе приглашает на вечер Бетховена в Тбилиси
ВчераДети от смешанных браков должны получать гражданство России - Лавров
ВчераКоронавирус в школах Грузии – число инфицированных растет