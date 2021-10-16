https://sputnik-georgia.ru/20211016/lichnyy-vrach-saakashvili-soglasilsya-na-analizy-i-konsilium-vrachey-260602806.html

Личный врач: Саакашвили согласился на анализы и консилиум врачей

Личный врач: Саакашвили согласился на анализы и консилиум врачей

На данный момент необходимости госпитализации Саакашвили нет, однако она возникнет, так как он не прекращает голодовку, заявляет врач 16.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-16T00:39+0400

2021-10-16T00:39+0400

2021-10-16T00:39+0400

политика

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грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили согласен на консилиум врачей, тесты и лекарства, но не на прекращение голодовки, заявил его личный врач Николоз Кипшидзе после встречи с экс-президентом.Саакашвили находится в заключении в руставской тюрьме, где отбывает приговор по двум уголовным делам. Сразу после своего ареста в Тбилиси он объявил голодовку, которая длится уже 15-й день.Личный врач экс-президента подчеркнул, что на данный момент необходимости госпитализации Саакашвили нет, однако она возникнет, так как он не собирается прекращать голодовку."Он сказал мне, что ни в коем случае не прекратит голодовку и будет бороться до конца" - отметил Кипшидзе."Саакашвили находится на курорте" - председатель "Грузинской мечты" >>По словам врача, анализы президент сдаст во вторникНа сегодняшний день экс-президенту вынесены два окончательных приговора – по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В общей сложности он должен провести в тюрьме шесть лет с момента ареста 1 октября.Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили